Telekom unterstützt Kinder in Not

Auch in diesem Jahr zeigt die Deutsche Telekom wieder ein Herz für Kinder in Not. Rund 2.200 Mitarbeitende des Unternehmens unterstützen ehrenamtlich die „Ein Herz für Kinder“-Spendengala zugunsten von BILD hilft e.V. Zudem wird die Telekom für bedürftige junge Menschen spenden. Das ZDF überträgt die Gala am 17. Dezember 2022 live ab 20:15 Uhr.

Auch Personal-Vorständin Birgit Bohle wird erneut an der Spendenhotline sitzen und Anrufe entgegennehmen. „Es ist eine unglaubliche Erfahrung. Mich bewegen vor allem die vielen Gespräche mit Menschen, die einfach nur helfen möchten, oder mit Kindern, die ihr Erspartes anbieten. Die Telekom engagiert sich seit Jahren gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden von ganzem Herzen. Denn vielen Kindern fehlt es am Nötigsten, an medizinischer Behandlung, an Schulmaterial, an warmen Mahlzeiten oder sogar einem Dach über dem Kopf. Kinder und Jugendliche haben das Recht auf chancengleiche Teilhabe an unserer Gesellschaft.“

Die Mitarbeitenden der Telekom nehmen während der Sendung die eingehenden Spenden am Telefon entgegen. Sie werden aus 17 Servicecentern und aus dem Homeoffice ehrenamtlich unterstützen. Über eine zentrale Datenbank können die eingehenden Beträge bereits während der Liveübertragung angezeigt werden.

Ferri Abolhassan, Geschäftsführer Sales und Service der Telekom Deutschland, ist stolz auf das Engagement: „2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen der Telekom unterstützen die Gala in ihrer Freizeit und telefonieren ehrenamtlich an der Spendenhotline. Alle, die die Aktion vorbereitet und organisiert haben und persönlich am Telefon unterstützen, sind wie immer mit ganzem Herzen dabei. Ich freue mich über dieses großartige Engagement. Dafür meinen herzlichen Dank!“

Für Sarah Majorczyk, 1. Vorsitzende des Vereins BILD hilft e.V., ist das Engagement der Telekom ein großer Gewinn: „In diesen bedrückenden Zeiten mit Krieg und Inflation haben viele Menschen zu wenig. Umso wertvoller ist jede einzelne Spende. Denn es sind die Kinder, die besonders in der Krise leiden. Wir sind sehr dankbar für das Engagement der Telekom-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das auch in diesem Jahr wieder überwältigend ist. Gemeinsam freuen wir uns auf eine gute Spendengala, damit wir weiterhin vielen Kindern in Not helfen können.“

Das Ausmaß der Hilfsbereitschaft ist enorm: In den letzten gut vier Jahrzehnten kamen Spenden in Höhe von 412 Millionen Euro zusammen. So konnten durch BILD hilft e.V. bisher 22.705 Hilfsprojekte gefördert werden. Weitere Informationen zur Gala und zu den Spendenmöglichkeiten finden Interessierte unter www.ein-herz-fuer-kinder.de/spenden .

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