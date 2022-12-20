U20 WM Eishockey exklusiv, live und kostenlos bei MagentaSport 

MagentaSport zeigt vom 26. Dezember 2022 bis zum 6. Januar live und exklusiv die 47. IIHF U-20-Junioren Eishockey-Weltmeisterschaft 2023. Alle deutschen Spiele sowie alle Spiele ab dem Viertelfinale werden kostenlos auf allen MagentaSport Plattformen übertragen. Zusätzlich können über 4 Mio. MagentaTV Kunden die Spiele auf dem Sender MS Sport verfolgen. Als Kommentatoren sind Christoph Stadtler und Christoph Fetzer im Einsatz. Der 115fache Nationalspieler Kai Hospelt fungiert als Experte. Darüber hinaus läuft die Hauptrunde in der PENNY DEL zwischen den Jahren auf Hochtouren: 6 komplette Spieltage vom 2. Weihnachtsfeiertag bis zum 6. Januar 2023 mit den schnellsten TV-Konferenzen und viel Spannung im schnellsten Mannschaftssport. Über 120 Stunden in 10 Tagen live - Eishockey hat jetzt Hochkonjunktur bei MagentaSport.

Kai Hospelt hat als großes Offensiv-Talent alle Nationalmannschaften durchlaufen und erlebte die U20 WM dreimal. Er spielte bei 6 A-Weltmeisterschaften und einmal bei Olympia mit, absolvierte 782 DEL-Partien für Köln, Mannheim und Wolfsburg. Mit den Adlern wurde er Deutscher Meister. „Eine WM in Kanada ist immer etwas ganz besonders. Für uns aus Europa ist das eine große Sache. Die Spieler werden wie Popstars behandelt“, sagt der 37jährige Kölner.

Deutschland spielt in starker Gruppe mit Weltmeister Kanada

Die U20 WM wird zum dritten Mal in Folge in Kanada ausgetragen. Die deutschen Nachwuchsstars von Cheftrainer Tobias Abstreiter spielen in Halifax und Moncton. Auftakt der deutschen Mannschaft in der Gruppe A ist am 27. Dezember gegen Schweden. Die Gruppengegner sind außerdem Weltmeister und Ausrichter Kanada, Tschechien sowie Österreich. Platz 4 muss mindestens erreicht werden, um den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen. Im Sommer hatte die deutsche U20-Auswahl beim WM-Nachholturnier zum 2. Mal das Viertelfinale erreicht und war erst gegen den späteren Vize-Weltmeister Finnland ausgeschieden. Die Austragung im Dezember 2021 war wegen zu vieler Corona-Fälle in den Teams abgebrochen worden.

U20 WM-Vorbereitung mit zwei Spielen gegen Österreich und Lettland

Für die Vorbereitungsphase der U20 WM vom 13. bis 23. Dezember 2022 in Antigonish (Kanada) hat Tobias Abstreiter bereits ein 26-köpfiges Aufgebot nominiert. Im Aufgebot sind 18 Nachwuchsspieler, die Anfang November bereits am 4-Nationen-Turnier in Monthey (Schweiz) teilgenommen haben. Ergänzt wurden: Torhüter Nikita Quapp (Eisbären Berlin/Lausitzer Füchse), die Verteidiger Rayan Bettahar (Eisbären Berlin) und Phillip Sinn (Red Bull Hockey Juniors/EHC Red Bull München) sowie die Stürmer Julian Lutz (EHC Red Bull München), Thomas Heigl (Red Bull Hockey Juniors), Luca Hauf (Edmonton Oil Kings), Haakon Hänelt (Olympiques de Gatineau) als auch Ryan Del Monte (London Knights). Die U20 Auswahl bestreitet vor der WM am 20. Dezember und am 22. Dezember 2022 zwei Vorbereitungsspiele gegen Österreich und Lettland. Anschließend wird der finale Kader für das Turnier bekanntgeben.

MagentaSport Experte Kai Hospelt glaubt an Einzug ins Viertefinale

Die neue U20-Auswahl ist laut MagentaSport Experte Kai Hospelt nach den starken Jahrgängen 2000 und 2001 nun mit einem guten, ausgeglicheneren Kader besetzt. „Sie ist nicht so stark abhängig von einzelnen, herausragenden Spielern“, findet Hospelt. Bundestrainer Tobias Abstreiter hatte im Sommer schon einige jüngere Akteure integriert und so für die WM Ende Dezember im Mannschaftsgefüge vorgebaut. „Sie werden das Viertelfinale schaffen“, glaubt Kai Hospelt. „Das wäre in der Gruppe mit Kanada, Schweden, Österreich und Tschechien erneut ein Erfolg. Für den Traum Halbfinale, da brauchst du dann schon Losglück.“

Die Spiele der U20 WM bei MagentaSport in der Übersicht

27.12., 19.30 Uhr: Deutschland-Schweden

29.12., 00:30 Uhr: Kanada-Deutschland

30.12., 22.30 Uhr: Deutschland-Österreich

31.12., 19.30 Uhr: Tschechien-Deutschland

02.01., 15.30 Uhr: Relegation (bei deutscher Beteiligung)

02.01., 17.00 Uhr/19.00 Uhr/22.00 Uhr: Viertelfinals

03.01., 00:30 Uhr: Viertelfinals

04.01., 17.00 Uhr: Relegation (bei deutscher Beteiligung)

04.01./05.01., ab 20.30 Uhr bzw. ab 00:30 Uhr: Halbfinals

05.01., 17.00 Uhr: Relegation (bei deutscher Beteiligung)

05.01., 20.30 Uhr: Spiel um Platz drei

06.01., 00.30 Uhr: Finale

Das beste Eishockey-Angebot bei MagentaSport

MagentaSport zeigt alle Spiele der DEL einzeln und in der Konferenz. Ausgewählte DEL Live-Spiele laufen seit September zusätzlich auch auf dem neuen Sportkanal „MS Sport“ auf MagentaTV. Darüber hinaus die die Länderspiele im kommenden Frühjahr und als Abschluss die Eishockey WM der Herren im Mai 2023. MagentaSport ist als TV-Angebot bei MagentaTV zu empfangen, darüber hinaus über die MagentaSport Streaming App auf allen SmartTVs und bei magentasport.de zu sehen, immer auch mobil.

