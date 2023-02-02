Coupe de France exklusiv: Messi, Neymar und Mbappé künftig live bei MagentaSport

Weltmeister Lionel Messi, Vize-Weltmeister Kylian Mbappé, Brasiliens Top-Star Neymar – drei der besten Fußballer der Welt spielen künftig live und exklusiv bei MagentaSport. Die Telekom hat sich die kompletten Rechte am Coupe de France bis zur Saison 2025/2026 gesichert. Das Paket beinhaltet bis zu 35 Live-Spiele.

Der Start erfolgt am Mittwoch, 8. Februar 2023, mit einem Achtelfinal-Doppelpack: zunächst spielt ab 18.05 Uhr Olympique Lyon gegen OSC Lille, ab 21.05 Uhr folgt das Top-Spiel Olympique Marseille gegen Meister Paris Saint-Germain.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Wir freuen uns auf den Coupe de France. Mit diesem traditionsreichen und spannenden Wettbewerb bieten wir unseren Kundinnen und Kunden in den kommenden Jahren hochwertigen Live-Content. Bis zur Saison 25/26 erweitern wir unser Angebot damit um ein attraktives Sportrecht.“

Der französische Fußball bietet mit renommierten Klubs wie Paris Saint Germain und Achtelfinalgegner Marseille sowie Superstars wie Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar oder Sergio Ramos internationales Spitzen-Niveau. Für alle Fans des FC Bayern ist PSG besonders interessant: der französische Serienmeister wird eine Woche nach dem französischen Pokalhit gegen Olympique Marseille Münchens Gegner im Achtelfinale der Champions League sein.

Das exklusive Pokal-Paket beinhaltet bis zu 35 Live-Spiele und auch das Frauen-Pokalfinale am 13. Mai 2023. Die Viertelfinal-Partien des Coupe de France laufen vom 28. Februar bis zum 1. März, am 4. und 5. April folgen dann die Halbfinal-Begegnungen. Am 29. April wird das Finale exklusiv zu sehen sein. MagentaTV Kunden können ausgewählte Spiele zudem kostenlos live auf dem Sender MS Sport sehen.

Titelträger ist aktuell der FC Nantes. Der Gewinn des Coupe de France berechtigt zur Teilnahme an der UEFA Euro League und am französischen Supercup. Der renommierte Pokalwettbewerb hat einen sehr hohen Stellenwert in Frankreich, weil er – ähnlich wie in Deutschland – auch den Amateur- oder unterklassigen Klubs Partien gegen attraktive Profi-Teams ermöglicht.

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