MagentaTV: Große Bühne für Verona Pooth und Simone Thomalla

Der Frühling kommt – und mit ihm kommen neue exklusive Serien bei MagentaTV. Doch bereits vorher gibt es ein aktuelles Highlight: die dritte Runde des MagentaTV Originals „Verona Pooth – More than Talking“. Diesmal trifft Gastgeberin Verona Pooth die beliebte Schauspielerin Simone Thomalla zum persönlichen Gespräch an einem sehr besonderen Ort.

Im April setzt MagentaTV dann spannende Akzente mit aktuellen True-Crime-Serien. Dazu gehört „The Crash” aus den Niederlanden über einen verheerenden Flugzeugabsturz und eine der größten Vertuschungsaktionen aller Zeiten. Aus Schweden kommt die ebenfalls auf wahren Begebenheiten beruhende Serie „The Congregation“. Es geht um eine junge Frau, die in die Fänge einer fundamentalistischen Sekte gerät. Schließlich zeigt MagentaTV die australische Serie „Black Snow“ mit Travis Fimmel. Als Cold Case-Ermittler muss der „Vikings“-Star einen 25 Jahre zurückliegenden Mordfall lösen. Dabei entdeckt er schon bald eine immer noch heiße Spur.

„Verona Pooth – More than Talking“: Filmkuss mit Simone Thomalla

Das exklusive MagentaTV Original „Verona Pooth – More than Talking“ geht in seine bereits dritte Runde. Diesmal besucht Moderatorin und Co-Produzentin Verona Pooth das unter Denkmalschutz stehende Renaissance-Theater in Berlin. Zum ganz persönlichen Talk trifft sie hier die Schauspielerin Simone Thomalla. Unter dem Eindruck des einzigartigen Art-Déco-Ambientes einer der traditionsreichsten Bühnen Deutschlands sprechen die Moderatorin und die langjährige „Tatort“-Kommissarin über Liebe, Schwangerschaft und Mauerfall. Außerdem klären sie ein für alle Mal die Frage, ob früher wirklich alles besser war.

Zum dramatischen Abschluss des intensiven Treffens gibt es eine gemeinsame schauspielerische Performance: Pooth und Thomalla schlüpfen in die Hauptrollen des Disney-Klassikers „Susi und Strolch“. In Hundekostümen liefern die beiden Frauen eine oscar-reife Neuinterpretation der legendären Spaghetti-Szene ab. Und wie im Original endet das Ganze mit einem echten Filmkuss.

Die dritte Ausgabe des MagentaTV Originals „Verona Pooth – More than Talking“ ist ab dem 24. Februar exklusiv in der Megathek abrufbar.

„The Crash”: True Crime Serie über eine der größten Vertuschungen aller Zeiten

4. Oktober 1992, 18:36 Uhr. Über Amsterdam stürzt eine Boeing 747 ab und zerstört dabei zwei Hochhäuser im Viertel Bijlmermeer. Die Folgen sind verheerend: Alle vier Besatzungsmitglieder an Bord und 39 Menschen am Boden kommen ums Leben. Die packende niederländische True-Crime-Serie „The Crash“ geht den wahren Hintergründen dieser Katastrophe auf den Grund.

Was geschah nach dem Unglück wirklich und welche Information wurde willentlich vertuscht? Von offizieller Seite wird nach dem Absturz rasch behauptet, dass das Flugzeug lediglich Parfum, Blumen und Computerteile geladen hatte. Die offizielle Erklärung wird zunächst akzeptiert und bald gehen die meisten Bewohner Amsterdams wieder ihrem gewohnten Alltagsleben nach. Doch als immer mehr Menschen auf mysteriöse Weise erkranken und die öffentlich dargestellten Fakten zunehmend unschlüssiger erscheinen, wächst das Misstrauen. Angesichts mächtiger Gegner wie der niederländischen Regierung und dem israelischen Geheimdienst, machen sich Asha (Joy Delima), Vincent (Thomas Höppener) und Pierre (Yorick van Wageningen) mutig auf die Suche nach wichtigen Hinweisen, um endlich die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Die fünfteilige niederländische Miniserie „The Crash“ steht exklusiv ab dem 28. April für MagentaTV Kund*innen kostenlos in der Megathek zur Verfügung.

„The Congregation“: True-Crime-Serie über eine junge Frau im Bann einer fundamentalistischen Sekte

Auf der Suche nach einem alternativen Leben, das nicht vom Streben nach Geld und Karriere geprägt wird, trifft die 21-jährige Anna (Alba August) in dem kleinen schwedischen Ort Knutby auf Pastor Sindre (Einar Bredefeldt) und dessen Pfingst-Gemeinde. Sie mag den Charme der Gegend und genießt die Warmherzigkeit der hier lebenden Menschen. Sofort entschließt sie sich dazu, bei Pastor Sindre und seiner Frau Kristina (Klara Hodell Risberg) als Kindermädchen zu arbeiten. Bald trifft sie auch auf die Prophetin Eva (Aliette Opheim). Die charismatische Frau ist davon überzeugt, dass die zweite Wiedergeburt Christi unmittelbar bevorsteht. Ehe Anna sich versieht, wird sie plötzlich Teil einer fanatischen Sekte, die mit Gehirnwäsche und sexueller Manipulation immer gefährlichere Machtstrukturen durchsetzt. Als es schließlich ein erstes Mordopfer in der Gemeinde gibt, wird Anna selbst immer tiefer in ein Netz aus Intrigen und Gewalt gezogen. Schließlich begibt sie sich in vermeintlich göttlichem Auftrag auf eine persönliche Mission, die sie in düsterste Abgründe führt.

„The Congregation“ basiert auf der Romanvorlage „Knutby“ von Jonas Bonnier. Darin widmet sich der Autor den schrecklichen Morden, die sich Anfang der 2000er-Jahre tatsächlich in dem titelgebenden Ort zugetragen haben. Die sechsteilige schwedische Serie beleuchtet vor dem Hintergrund von Gier, Selbstgerechtigkeit und religiösem Wahn den Verlust persönlicher Ideale und die Instrumentalisierung einer weiblichen Identitätsfindung.

„The Congregation“ startet am 1. April nur bei MagentaTV und ist dort ohne Zusatzkosten in der Megathek abrufbar.

„Black Snow“: „Vikings“-Star Travis Fimmel auf Mörderjagd

Ashford im australischen Bundesstaat Queensland, 1994: Die 17-jährige Isabel Baker (Talijah Blackman-Corowa) steht kurz vor ihrem Highschool-Abschluss. Sie ist glücklich verliebt und plant einen heimlichen Roadtrip mit ihrer besten Freundin Chloe (Brooke Satchwell). Doch dann wird sie auf dem Weg nach Hause kaltblütig ermordet. Die Menschen in ihrem Heimatort sind geschockt. Auch die ebenfalls hier lebende Gemeinde südpazifischer Einwanderer ist erschüttert. Doch gerade auf sie fällt der Verdacht, etwas mit Isabels Ermordung zu tun zu haben. Aufgrund mangelnder Beweise legt die Polizei den Fall allerdings bald zu den Akten.

25 Jahre später wird an Isabels alter Highschool eine von ihr vergrabene Zeitkapsel geöffnet. Nun offenbart sich Schreckliches: Sie führe ein Leben „voller als Freund*innen getarnter Raubtiere“. So formulierte es jedenfalls Isabel vor ihrem Tod. Der von „Vikings“-Star Travis Fimmel verkörperte Kriminalbeamte James Cormack ist Spezialist für „Cold Cases“ und rollt den Fall neu auf. Schnell muss er erkennen: Isabel hat die Person, die ihr das Leben nahm, gekannt.

In parallelen Handlungssträngen erzählt „Black Snow“ auf zwei Zeitebenen eine packende Geschichte – als einfühlsames Coming-of-Age-Drama und psychologischer Mystery-Krimi. Dabei gewährt die Serie bislang unbekannte Einblicke in die Historie der in Australien lebenden Südsee-Community.

Die sechsteilige Stan Original Serie ist eine Goalpost Television Produktion und steht exklusiv als Deutschlandpremiere ab 12. April für MagentaTV Kund*innen kostenlos in der Megathek zur Verfügung.

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