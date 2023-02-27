Deutsche Telekom und T-Mobile US etablieren Netzwerk-APIs und gemeinsame Entwickler-Plattform

Die Deutsche Telekom und T-Mobile US haben T-DevEdge entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Plattform für gemeinsame Programmier-Schnittstellen, sogenannte Application Programming Interfaces (APIs). Diese erleichtern es Entwicklerinnen und Entwicklern, neue Netz-Lösungen umzusetzen. Die APIs ermöglichen einen einfachen Zugang zu Konnektivität und bestimmten Kernnetzdiensten. Das funktioniert auf beiden Seiten des Atlantiks, in Deutschland und den USA. Siemens Energy nutzt als eines der ersten Unternehmen eine der neuen APIs. Mit der Quality-on-Demand API verbessert das Unternehmen seine Fernwartung. Microsoft integriert die neuen Netzwerk-APIs in seine Cloud-Plattform, Azure Programmable Connectivity Software Development Kit (SDK). Die Deutsche Telekom und T-Mobile US stellten das neue transatlantische Angebot auf dem Mobile World Congress vor.

Netzqualität auf Abruf

„Wir können die Fähigkeiten unserer Netze jetzt mit unseren Kunden teilen. Unsere Netze machen wir immer intelligenter und programmierbarer. Eine unserer neuen Netz-APIs ermöglicht es, definierte Quality-on-Demand-Attribute für den mobilen Datenzugang abzurufen. Und zwar einfach und passend. Damit können Entwicklerinnen und Entwickler wertvolle Angebote für Unternehmen oder Verbraucher schaffen. Diese Plattform bieten wir einer kreativen und engagierten Entwickler-Community an. Gemeinsam mit T-Mobile US, auf beiden Seiten des Atlantiks“, sagt Claudia Nemat, Vorstand Technologie und Innovation der Deutschen Telekom.

„Im letzten Jahr haben wir unsere DevEdge-Plattform in den USA eingeführt. Das Ziel war es, Entwicklerinnen und Entwicklern Werkzeuge für die nächste Generation von Anwendungen an die Hand zu geben. Durch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom erhalten noch mehr Entwicklerinnen und Entwickler Zugang zu den neuesten Netztechnologien. Wir sind gespannt, was sie damit hervorbringen werden“, sagt Rob Roy, SVP of Emerging Products bei T-Mobile US.

Siemens Energy ist erster Projekt-Partner

Siemens Energy nutzt den Service als erster Partner. Das Unternehmen verwendet die APIs, um eine virtuell unterstützte Wartung aus der Ferne zu erledigen. Dies erfordert eine gleichbleibend hohe Netzqualität, um den Einsatz auch an Standorten ohne stabile Verbindung zu ermöglichen. Die Technik-Teams vor Ort setzen eine Augmented Reality (AR) Brille ein, die Microsoft HoloLens 2. Sie reichert die reale Umgebung mit digitalen Elementen an. Die Anwendung Remote Assist blendet wichtige Informationen und Anweisungen über die Brille in das Sichtfeld der Technikerinnen und Techniker ein. Damit können Experten-Teams die Technik-Einheiten aus der Entfernung unterstützen und helfen, komplexe Fälle schnell zu lösen.

„Siemens Energy nutzt die Quality-on-Demand Netz-API, um die tägliche Arbeit unserer Expertinnen und Experten zu verbessern. Unsere Remote-Ingenieure können das AR-Umfeld in der HoloLens 2 mit minimaler Verzögerung und in sehr guter Bildqualität sehen. So können sie ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort optimal beraten. Das erhöht die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden. Netzwerk-APIs verkürzen so auch die Reise- und die Bearbeitungszeiten bei Wartungseinsätzen“, sagt Mark Schaefer, Vice President Siemens Energy Business IT. Der Testfall zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit verschiedener Branchen bei der Entwicklung neuer, digitaler Lösungen ist.

Microsoft integriert Netzwerk-APIs in Azure

Die neuen Netzwerk-APIs sind in Azure Programmable Connectivity integriert. So lassen sie sich einfach in bestehende Arbeitsroutinen einbinden. Azure bietet die Möglichkeit, um Anwendungen wie Siemens Energy Remote Assist auszuführen. Die Anwendung greift über die Netzwerk-APIs im Backend auf die Intelligenz und Programmierbarkeit der Mobilfunknetze zu.

„Wir ermöglichen es Entwicklern, leistungsstarke Anwendungen zu erstellen, indem sie Zugriff auf erweiterte Netzfunktionen und APIs wie Quality-of-Service (QoS), Identifizierung oder Lokalisierung erhalten. Mit Azure Programmable Connectivity können Entwickler auf einheitliche Weise mit Netzwerken interagieren und mit den ihnen vertrauten Azure-Tools neue netzwerkfähige Anwendungen erstellen. Unsere Arbeit mit Siemens Energy, der Deutschen Telekom und T-Mobile US zeigt den Wert eines harmonisierten Zugangs zu Netzwerk-APIs, um Geschäftsprozesse wie vorausschauende Wartung zu verbessern. Als Gründungsmitglied werden wir weiterhin zur CAMARA-Allianz beitragen, um Innovationen in allen Branchen zu fördern“, sagt Yousef Khalidi, Corporate Vice President Azure for Operators bei Microsoft.

Bosch wird in Kürze mit der Erprobung von Netzwerk-APIs beginnen. Zunächst in der Automobilindustrie, folgend in anderen Branchen. Damit will Bosch die Kundenzufriedenheit erhöhen und besser auf die aktuellen globalen Herausforderungen reagieren können. Ein Schlüsselfaktor für alle Partner ist dabei die Standardisierung.

CAMARA-Allianz nimmt Gestalt an

Die Deutsche Telekom hat mit gemeinsam mit anderen Partnern die CAMARA Alliance gegründet. Diese Initiative setzt sich aus Netzbetreibern, Cloud-Anbietern, Entwicklern sowie Anbietern von Technologien und Betriebssystemen zusammen. Die Allianz soll sicherstellen, dass globale Standards für APIs definiert und genutzt werden. Sie wurde auf dem MWC 2022 angekündigt und ist mittlerweile deutlich gewachsen. Die Allianz beinhaltet elf API-Familien, mehr als 50 Partner und mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedenen Community-Gruppen.

Was ist T-DevEdge?

T-DevEdge ist eine Plattform für alle Entwicklerinnen und Entwicklern. Sie wurde entworfen, um verschiedene technische Produkte und Dienstleistungen wie APIs zusammenzubringen. Das neue API-Portal ist ein gemeinsames Angebot von T-Mobile US und der Deutschen Telekom. Mitglieder der Entwickler-Community können ihre Lösungen mit ausgewählten APIs testen, indem sie an einem Early-Access-Programm in den USA teilnehmen: devedge.t-mobile.com/5g-early-access-program.



Magenta Keynote streamen

Bleiben Sie gespannt. Claudia Nemat meldet sich mit der „Magenta Keynote“ live aus Barcelona am 27. Februar, um 14:00 Uhr. Den Stream können Sie unter www.telekom.com/medien verfolgen.

Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 27. Februar bis 02. März 2023 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie.

Alle Veranstaltungen werden live gestreamt.

Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com

Über T-Mobile US, Inc

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) ist Amerikas "Un-carrier" mit einem fortschrittlichen 4G-LTE-Netz und einem transformativen landesweiten 5G-Netz, das zuverlässige Konnektivität für alle bietet. Die Kunden von T-Mobile profitieren von einer unübertroffenen Kombination aus Wert und Qualität, einem unerschütterlichen Engagement für das bestmögliche Serviceerlebnis und einem unbestreitbaren Streben nach Disruption, das für Wettbewerb und Innovation in der Mobilfunkbranche und darüber hinaus sorgt. T-Mobile hat seinen Hauptsitz in Bellevue im US-Bundesstaat Washington und bietet seine Dienste über seine Tochtergesellschaften unter den Hauptmarken T-Mobile und Metro by T-Mobile an. Weitere Informationen finden Sie unter www.t-mobile.com



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