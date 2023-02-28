Telekom und Microsoft bieten private 5G-Campus-Netze an

Die Telekom und Microsoft arbeiten bei privaten 5G-Netzen, den sogenannten 5G-Campus-Netzen, zusammen. Das gaben beide Unternehmen auf dem Mobile World Congress bekannt. Sie haben ein Pilotprojekt mit einem führenden Pharmaunternehmen in Deutschland erfolgreich gestartet.

Die Deutsche Telekom bietet ein differenziertes Portfolio privater 5G-Netze für den industriellen Einsatz in Europa. Dieses Angebot ergänzt sie nun um ein skalierbares, wachstumsabhängiges Modell und Tarife, die den Einstieg in 5G-Campus-Netze erleichtern. Die Lösung basiert auf Microsoft Azure Private Multi-Access Edge Compute (MEC). Sie umfasst den neuen Azure Private 5G Core Service, der auf der Azure Stack Edge bereitgestellt wird. Damit erhalten Unternehmen ein privates Netzwerk, das zuverlässig und sicher ist und über mehrere Standorte hinweg betrieben werden kann. Das Konzept integriert neue und bestehende Kundenanwendungen, um schnell sichere, per Cloud verwaltete Lösungen bereitzustellen.

Rundum-Paket für Unternehmen

Die Deutsche Telekom beabsichtigt, den kompletten Aufbau eines Campus-Netzes anzubieten. Also von der Planung bis zur Umsetzung des privaten Netzes vor Ort. Und das inklusive Azure-Diensten, Antennen und dem Betrieb als Managed-Service-Paket. Damit will die Telekom verschiedene Robotik-, Videoanalyse- und Internet-of-Things-Anwendungsfälle anbieten, welche im Rahmen des ISV-Programms (Independent Software Vendor) für Azure Private MEC validiert und auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten wurden. Daraus entsteht ein Komplett-Service für Geschäftskunden.

Die Deutsche Telekom hat die neue, private 5G-Netzlösung gemeinsam mit Microsoft im vergangenen Jahr in einer Laborumgebung in Bonn getestet. In einem zweiten Schritt haben beide Unternehmen einen Feldversuch mit einem führenden Pharmaunternehmen in Deutschland gestartet. Dieser Pilotkunde testet das 5G-Campus-Netz mit verschiedenen Anwendungen, darunter die Nutzung von Augmented Reality (AR) Brillen für die Fernwartung. Ein weiteres Beispiel: Gabelstapler mit Objekterkennung in einem Hochregallager. Hier ermöglicht das 5G-Campus-Netz den Bestand zu überwachen und Barcodes automatisch zu scannen.

Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden bei der Telekom in Deutschland: „Unsere neue 5G-Campus-Netz-Lösung kommt mit niedrigen Einstiegsbarrieren hinsichtlich Kosten und Aufwand. Damit sprechen wir Kunden mit bestehender Microsoft Azure-Landschaft ebenso an wie neue Kunden im Segment der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie können die 5G-Technologie einfach übernehmen und ihre Digitalisierung weiter vorantreiben – und dabei flexibel bleiben.“

„Die deutsche Industrie nimmt eine führende Rolle bei der Einführung der Industrie 4.0-Transformation ein. Wir freuen uns, dass die Deutsche Telekom Komplettlösungen einschließlich des Netzes und eines wachsenden Ökosystems moderner vernetzter Apps für diesen Markt bereitstellen kann. Die Kunden werden von verschiedenen einsatzbereiten Anwendungen über ein erstklassiges, per Cloud verwaltetes und privates Netzwerk profitieren, um ihre geschäftliche Transformation zu beschleunigen“, sagte Shriraj Gaglani, Vice President Product Management bei Microsoft.

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