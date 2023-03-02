Einfacher Online im Flieger: Austrian Airlines und Telekom starten FlyNet® App

Austrian Airlines führt als zweite Fluggesellschaft die von der Deutschen Telekom entwickelte FlyNet® App ein, nachdem sie im vergangenen Juni erfolgreich mit Lufthansa gestartet wurde. Die FlyNet® App wurde auf allen von Austrian Airlines mit WLAN ausgestatteten Flügen eingeführt. Austrian Airlines ist Teil der Lufthansa Group, Europas größtem Airline-Verbund.

Dank der App können Passagiere von Austrian Airlines jetzt ganz einfach auf das Bordinternet von FlyNet® zugreifen. In nur drei Schritten kann man die schnellste und zuverlässigste Internetverbindung über das eigene mobile Endgerät nutzen: einfach die App vor dem Flug herunterladen, sich registrieren (optional), dann jederzeit vor oder während des Fluges die gewünschten Wi-Fi-Pakete kaufen, und schnell und sicher surfen, sobald die Verbindung auf dem Flug verfügbar ist.

Konnektivität an Bord einfach gemacht

Die Registrierung erfolgt bequem und schnell über bereits bekannte Logins wie Google, Apple, das Lufthansa Vielfliegerprogramm Miles and More und bald auch über die neue Travel ID der Lufthansa Group. Sobald man registriert und online ist, stehen eine Reihe von einzigartigen Tools zur Verfügung. Man kann über die App Gutscheine speichern und einlösen sowie die bevorzugte Zahlungsmethode angeben. Mitglieder von Miles and More haben die Möglichkeit, mit ihren gesammelten Meilen den Zugriff auf das Internet zu bezahlen.

Die Austrian Airlines FlyNet® App bietet außerdem die Möglichkeit, den Internetzugang bereits vor dem Boarding zu kaufen - eine Funktion, die ebenfalls von der Deutschen Telekom entwickelt wurde. Das Wi-Fi-Paket wird automatisch in der App gespeichert und kann während des Flugs eingelöst werden, ohne dass ein Code eingegeben werden muss.

Die App ermöglicht zudem den kostenlosen Zugang zum Austrian Airlines FlyNet® Portal. Das Portal bietet Online-Shopping, aktuelle Wettervorhersagen, Tipps zum Reiseziel wie Restaurants oder Sehenswürdigkeiten sowie Informationen und Services zu relevanten Anschlussflügen.

Rolf Nafziger, Senior Vice President bei Deutsche Telekom Global Carrier, sagte: „Reisende werden immer noch mit einem ziemlich kompliziertem Prozess konfrontiert, wenn sie sich in der Luft verbinden wollen. Unsere App bringt hier Erleichterung: sie ist für Fluggäste ganz einfach zu bedienen und funktioniert genauso gut wie das Internet zu Hause. Auch unsere Airline-Kunden profitieren: die App ist einfach zu implementieren, da wir eine unkomplizierte Integration in bestehende Airline-Systeme anbieten können. Wie der Start von FlyNet® mit Austrian Airlines zeigt, ist der Service skalierbar und kann innerhalb unserer Netzwerkinfrastruktur problemlos auf weitere Fluggesellschaften ausgeweitet werden.“



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