Österreichs größte private Glasfaser-Partnerschaft startet in diesem Frühjahr mit dem Ausbau in vielen Regionen

Die EU-Kommission hat am 28. Februar 2023 die wettbewerbsrechtliche Freigabe für die Alpen Glasfaser GmbH, das Joint-Venture von Magenta Telekom und dem französischen Infrastrukturpartner Meridiam erteilt. Die Freigabe erfolgte ohne Auflagen. Magenta und Meridiam hatten im August 2022 die Gründung einer strategischen Partnerschaft für die größte private Glasfaserausbau-Initiative Österreichs bekannt gegeben.

Die neu gegründete Alpen Glasfaser GmbH kann somit ihre Tätigkeit aufnehmen und sofort in diesem Frühjahr mit dem Ausbau von Glasfaser in vielen Regionen Österreichs starten. Bis 2030 investieren die Unternehmen gemeinsam 1 Milliarde Euro in den Ausbau von mehr als 650.000 neuen Highspeed-Internetanschlüssen für Haushalte und Betriebe (FTTH) in Österreich. Die Alpen Glasfaser übernimmt dabei die Errichtung der Netze, Magenta Telekom vermarktet die Produkte und Services für Endkunden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Netze auch für andere Partner geöffnet.

Für das Management der Alpen Glasfaser konnten die beiden Partner Magenta und Meridiam ein erfahrenes Management-Team bestehend aus drei Mitgliedern zusammenstellen: Johannes Gungl, ehemaliger Chef der Regulationsbehörde RTR und aktuell Geschäftsführer der RML-Infrastruktur (ebenfalls eine Beteiligung von Meridiam), die im Bezirk Liezen ein Glasfasernetz betreibt. Robert Jelinek-Nacke, ein international erfahrener Finanzmanager, der unter anderem viele Jahre Funktionen im Finanzbereich der Deutschen Telekom Gruppe innehatte und Oliver Prostak, der neben dieser Funktion auch gleichzeitig Co-CEO der Meridiam Glasfaser in Deutschland ist.

Rodrigo Diehl, CEO Magenta Telekom: „Wir können nun unser Versprechen für den Standort Österreich einlösen: Wir werden in den nächsten Jahren massiv in den Ausbau unserer Highspeed-Netze investieren und hunderttausende neue Haushalte und Betriebe in vielen Regionen Österreichs ans Gigabit-Netz anschließen.“

Stephan Wehrmann, Business Development Director DACH Meridiam: "Wir können nun sofort mit dem Ausbau loslegen, da wir die vergangenen Monate genutzt haben, um den raschen Ausbau von Glasfasernetzen in Österreich vorzubereiten. Wir bei Meridiam sehen es als unsere Mission, eine nachhaltige Infrastruktur zu schaffen, die die Lebensqualität der Menschen verbessert. Wir freuen uns darauf diese wichtige Infrastruktur rasch auszubauen, den Zugang zu qualitativ hochwertigem Internet zu ermöglichen und einen langfristigen positiven Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen."

Magenta ist Österreichs größter und am schnellsten wachsender Gigabit-Anbieter

Magenta hat im Februar 2022 bereits 1 Milliarde Euro für den eigenen fixen und mobilen Netzausbau angekündigt, addiert man beide Vorhaben, dann fließen insgesamt 2 Milliarden Euro in den Ausbau Gigabit-fähiger Internetleitungen für 1 Million neue Gigabit-Anschlüsse und österreichweite 5G-Netzabdeckung. Magenta ist schon heute Österreichs größter und am schnellsten wachsender Gigabit-Anbieter mit 1,55 Millionen versorgten Haushalten und Betrieben auf Basis eines hybriden Glasfaser- und Koaxialkabelnetzes, wovon der Glasfaser-Anteil über 90 Prozent ausmacht. Mit dem Joint Venture mit Meridiam wird das Magenta Gigabit-Angebot bis 2030 insgesamt 2,5 Millionen (60 Prozent) aller Haushalte und Betriebe erreichen. Das größte Gigabit-Netz des Landes bleibt auch in Zukunft führend bei ultraschnellem Internet.

Meridiam seit 2005 in Österreich aktiv

Meridiam ist auf die Entwicklung, Finanzierung und das langfristige Management nachhaltiger öffentlicher Infrastrukturen in drei Kernbereichen spezialisiert: nachhaltige Mobilität, kritische öffentliche Dienstleistungen und innovative kohlenstoffarme Lösungen. Meridiam unterhält seit 2005 enge Beziehungen zu Österreich, als das Unternehmen erstmals mit der ASFINAG zusammenarbeitete, um die Autobahn A5 nördlich von Wien zu finanzieren und zu betreiben. Meridiam hat sich außerdem bereits verpflichtet, mehr als 150 Millionen Euro zu investieren, um bis zu 60.000 Haushalte im steirischen Bezirk Liezen im Rahmen eines 50-Jahres-Vertrags mit der dortigen Gemeinde an Hochgeschwindigkeits-Glasfaserinternet anzuschließen.

Das Unternehmen verfügt auch außerhalb Österreichs über umfangreiche und nachweisliche Erfahrungen im Glasfaserbereich. Mit weiteren Investitionen in Deutschland, Rumänien und Nordamerika hat Meridiam mehr als 1,7 Milliarden Euro bereitgestellt, um über 1,5 Millionen Haushalte weltweit an das Hochgeschwindigkeitsinternet anzuschließen. Alle Projekte von Meridiam in diesem Bereich konzentrieren sich auf den Anschluss unterversorgter Bevölkerung an hochwertiges Internet mit dem Ziel, die Breitbandlücke zwischen Gemeinden und den am stärksten globalisierten und digitalisierten urbanen Zentren zu schließen. Alle Projekte werden in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bevölkerung durchgeführt.

Weitere Information für interessierte Gemeinden unter www.magenta.at/unternehmen/glasfaserausbau/gemeinde

Rückfragehinweis

Magenta Telekom

Mag. Peter Schiefer, MBA

Unternehmenssprecher

Tel.: +43 676 8200 4200

E-Mail: peter.schiefer@magenta.at

Meridiam

Antoine Lenoir

Communication Director

Tel.: +33 6 07 50 75 85

E-Mail: a.lenoir@meridiam.com

Über Meridiam: Meridiam wurde 2005 von Thierry Déau in der Überzeugung gegründet, dass die Angleichung der Interessen des öffentlichen und des privaten Sektors entscheidende Lösungen für die kollektiven Bedürfnisse von Gemeinschaften bieten können. Meridiam ist eine unabhängige gemeinnützige Investmentgesellschaft nach französischem Recht und ein Vermögensverwalter. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Finanzierung und das langfristige Management nachhaltiger öffentlicher Infrastrukturen in drei Kernbereichen spezialisiert: nachhaltige Mobilität, kritische öffentliche Dienstleistungen und innovative kohlenstoffarme Lösungen. Mit Niederlassungen in Addis Abeba, Amman, Dakar, Istanbul, New York, Luxemburg, Paris, Toronto, Wien, Libreville und Johannesburg verwaltet Meridiam derzeit 18 Milliarden US-Dollar und mehr als 100 Projekte. Meridiam ist nach ISO 9001: 2015 zertifiziert, verfügt über ein fortgeschrittenes Nachhaltigkeitsrating von VigeoEiris (Moody's) und wendet eine eigene Methodik in Bezug auf ESG und Auswirkungen an, die auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) basiert.

Über Magenta Telekom: Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH) ist ein führender Anbieter von Internet, Mobilfunk, Entertainment und Business-Lösungen in Österreich. Das Unternehmen zählt rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,39 Milliarden Euro. Das Unternehmen bietet ultraschnelles Breitband über Glasfaser-Koaxialkabel und Mobilfunk, Entertainment sowie neueste Technologien für das digitale Leben und Arbeiten. Als Teil der Deutsche Telekom Gruppe profitiert das Unternehmen von der Innovationskraft und der finanziellen Stabilität des Konzerns, der zugleich die wertvollste Unternehmensmarke Europas ist. Im Geschäfts¬jahr 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 114,4 Milliarden Euro.

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