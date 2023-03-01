Telekom und Stadtnetz Bamberg ermöglichen Netz der Zukunft für Neubaugebiet

Positive Entwicklung für den Glasfaserausbau in Bamberg: Die Deutsche Telekom und die Stadtnetz Bamberg haben eine Kooperation für den Ausbau mit Glasfaser vereinbart. Die Unternehmen werden das gerade entstehende Neubaugebiet auf dem Lagarde-Quartier gemeinsam mit schnellem Internet versorgen. Dabei soll auf Basis der FTTH-Technologie (Fiber to the home) eine komplette Glasfaserinfrastruktur bis in die jeweiligen Wohnungen entstehen. Kundinnen und Kunden können damit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s nutzen.

Der Ausbau des Netzes schreitet dabei parallel zum Gebäudeausbau voran. Im ersten Schritt werden rund 750 Haushalte und Standorte angeschlossen. Sobald der weitere Bau des Lagarde-Geländes final geplant ist, steht der Telekom eine Option für die Versorgung von rund 950 zusätzlichen Haushalten und Standorten zu.

Bei der Kooperation verantwortet die Stadtnetz Bamberg den Ausbau und die Instandhaltung des Netzes, den anschließenden aktiven Betrieb übernehmen die Partner gemeinsam. Kundinnen und Kunden können ihren Anschluss bereits buchen und sich dabei über eine große Anbietervielfalt freuen. Da die Unternehmen auf Open Access setzen, können sie neben den Produkten der Telekom und „baMbit“, dem Angebot der Stadtnetz Bamberg, auch auf die Angebote der Netzpartner (Vodafone, Telefónica, 1&1) zugreifen.

Ausbau mit Signalwirkung

Die Partnerschaft zwischen Stadtnetz Bamberg und Telekom ist eine regionale Kleinstkooperation. Dennoch hat sie eine starke Signalwirkung, nicht nur für Bamberg. Die Telekom möchte dazu beitragen, Deutschland bis 2030 flächendeckend mit Glasfaser zu versorgen. Neben dem Eigenausbau setzt sie dabei auch stark auf Kooperationen.

„Die Partnerschaft in Bamberg verdeutlicht, dass Netzkooperationen mit regionalen Versorgern eine zentrale Rolle in unserer Ausbaustrategie spielen. Sie zeigt, dass wir auch Kleinstkooperationen im niedrigen vierstelligen Bereich eingehen, um unsere Kunden mit Glasfaseranschlüssen bis in die Wohnung zu versorgen“, so Jürgen Lück, Konzernbevollmächtigter Region Süd der Telekom. „Wir freuen uns, dass wir durch diese Kooperation unseren Kunden auf dem Lagarde-Quartier direkt Zugang zum Netz der Zukunft anbieten können“, stimmt Werner Prucker, stellvertretender Niederlassungsleiter Region Süd der Telekom, zu.

„Mit unserer Marke baMbit versorgen wir schon seit vielen Jahren die Menschen in Bamberg mit schnellem Glasfaser-Internet. Mit unserem FTTB-Ausbau erreichen wir heute schon 65 Prozent aller Haushalte und Unternehmen in Bamberg, in vielen Objekten reichen die Glasfasern bis in die Wohnungen. Und wir bauen unser Glasfasernetz weiter aus – nicht nur in Neubaugebieten wie dem Lagarde-Quartier, sondern in ganz Bamberg. Kooperationen wie diese machen den Glasfaserausbau wirtschaftlicher und schneller, weil nicht jeder Partner sein eigenes Kabel in die Erde legen muss. Das ist ein wichtiges Signal für alle Kundinnen und Kunden in Deutschland, die lange auf schnelles Internet gewartet haben“, sagt Hans Jürgen Bengel, Geschäftsführer der Stadtnetz Bamberg.

Telekom Deutschland

Das Glasfasernetz der Telekom in Deutschland umfasst heute bereits mehr als 700.000 Kilometer. In Deutschland versorgt das Unternehmen über das sogenannte Vectoring und Super-Vectoring mehr als 36 Millionen Haushalte und Unternehmen mit Bandbreiten von 100 Mbit/s bis zu 250 Mbit/s im Download. Mehr als 5,4 Millionen Haushalte und Unternehmensstandorte können bereits einen Glasfaser-Anschluss mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s bekommen. Das nächste Etappenziel ist, bis Ende 2024 mehr als zehn Millionen FTTH-Anschlüsse zu ermöglichen.

Über die Stadtnetz Bamberg

Die Stadtnetz Bamberg baut seit 2011 ein flächendeckendes Glasfasernetz in Bamberg aus und bietet heute bereits über 35.000 Haushalten und Unternehmen in der Stadt und dem Landkreis Bamberg schnelle Internetverbindungen. Die Kunden können mit bis zu 1 Gbit/s surfen, Business-Internetkunden übertragen ihre Daten mit bis zu 100 Gbit/s. Ziel ist es, in den kommenden Jahren in ganz Bamberg das Glasfasernetz nicht nur bis in den Keller, sondern bis in alle Wohnungen auszubauen.

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