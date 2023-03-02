Wholesale-Leiterin Dr. Kerstin Baumgart verstärkt Telekom-Geschäftsführung

Der Wholesale-Bereich der Telekom in Deutschland gewinnt weiter an Bedeutung. Zum 01. April wird Wholesale-Leiterin Dr. Kerstin Baumgart in die Geschäftsführung der Telekom Deutschland berufen. Damit wird das Geschäft mit der Vermietung von Netzleistungen zu einem eigenständigen Geschäftsführungsbereich neben den Ressorts Technologie, Vertrieb und Service, Personalwesen, Finanzen sowie dem Geschäft mit Privat- und Geschäftskunden.

„Ich freue mich, dass Kerstin Baumgart unser Führungsteam verstärkt. Das Wholesale-Geschäft ist ein wichtiger Bestandteil unserer Glasfaserstrategie. Die gemeinsame Auslastung unserer Infrastruktur sowohl durch die Telekom als auch durch Wholesale-Partner ist entscheidend für unseren FTTH-Ausbau. Wir stehen für offene Netze und freiwillige Einigungen mit anderen Unternehmen unter marktwirtschaftlichen Bedingungen. Deshalb ist es konsequent, dass Kerstin ihre Expertise nun noch stärker in die Geschäftsführung einbringt“, sagt Telekom Deutschland-Chef Srini Gopalan.

„Berufung unterstreicht Stellenwert der Arbeit des Teams“

Kerstin Baumgart freut sich über diesen Schritt: „Wir bieten unseren Wholesale-Partnern Zugang zu unseren Netzen. Damit wollen wir nicht nur Kunden zu Fans machen, sondern auch unsere Partner. Meine Berufung in die Geschäftsführung unterstreicht den Stellenwert der Arbeit, die mein Team jeden Tag leistet.“

Der Wholesale-Bereich der Telekom Deutschland ist verantwortlich dafür, dass mehr als 250 Unternehmen in Deutschland die Netzleistungen der Telekom zu fairen und kommerziellen Bedingungen nutzen können.

Der Fokus des Geschäfts liegt auf Vorleistungen für Privatkundenprodukte im Bereich Internet und Telefonie. Dabei werden direkte Glasfaseranschlüsse (Fiber to the home / FTTH) immer wichtiger. Auch Vorleistungen für individuelle Standort-Vernetzungen werden im Wholesale angeboten. Damit können die Wholesale-Partner der Telekom ihre Geschäftskunden versorgen.

2,7 Milliarden Euro Umsatz 2022

Ob Netzzugang oder Netztransport: Der Bereich mit mehreren hundert Beschäftigten erwirtschaftete im vergangenen Jahr rund 2,7 Milliarden Euro Umsatz und hat damit wesentlich zur Erreichung der Unternehmensziele beigetragen.

Kerstin Baumgart verantwortet seit rund vier Jahren das Wholesale-Geschäft der Telekom in Deutschland. Zuvor war sie unter anderem in leitenden Funktionen für die Produktentwicklung im internationalen Geschäft der Telekom sowie für Strategie und Geschäftsentwicklung für Geschäfts- und Wholesale-Kunden verantwortlich. Sie studierte Volks- und Betriebswirtschaftslehre in Bochum und Cambridge. Nach Jahren als Unternehmensberaterin bei der Boston Consulting Group startete Kerstin Baumgart 2004 bei der Deutschen Telekom.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil