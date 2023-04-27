Connect Leserwahl 2023: Telekom beliebt wie nie

Einmal im Jahr wählen die Leser*innen der connect ihre Favoriten. Über 50.000 Leser*innen haben im Frühjahr 2023 Deutschlands Netze, Dienste und Hersteller bewertet. Die Telekom landet bei der connect-Leserwahl vier Mal auf dem ersten Platz: In den Kategorien Mobilfunknetzbetreiber, Netzbetreiber-Prepaid-Karten, Festnetzanbieter und IPTV-Dienste liegt sie in der Gunst der Lesenden ganz vorn.

Beliebtester Mobilfunknetzbetreiber

Der Anspruch an das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom der über 54 Millionen Telekom-Kunden steigt Jahr für Jahr. Auch 2023 belohnt der erste Platz bei der connect-Leserwahl die Anstrengungen des Unternehmens, mit dem Mobilfunknetz führend zu sein. Das zeigt der aktuelle Stand beim Ausbau des 5G-Netzes eindrucksvoll: Das 5G Mobilfunknetz der Telekom können bereits über 95 Prozent der Menschen in Deutschland nutzen. Aktuell sind mehr als 80.000 Antennen in Betrieb. Auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit bereits über 8.600 5G-Antennen. Bis 2025 will die Telekom 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen.

Zusätzlich baut die Telekom auch das LTE-Netz weiter aus und versorgt aktuell bereits 99,6 Prozent der Menschen in Deutschland.

Platz Eins bei den Netzbetreiber-Prepaid-Karten

Die Leserinnen und Leser der connect wählen die Prepaid Angebote der Telekom auch dieses Jahr auf den Spitzenplatz. Sie schätzen die Qualität ohne Vertragsbindung mit voller Kostenkontrolle bei MagentaMobil Prepaid. Und das Beste: 5G ist in allen Tarifen ab MagentaMobil Prepaid M inklusive.

Spitzenplatz bei den Festnetzanbietern

Ob in der Stadt oder auf dem Land – der Glasfaserausbau der Telekom kommt schnell voran. Und die massiven Investitionen zahlen sich für die Menschen in Deutschland aus. Die Telekom bietet heute bereits das mit Abstand größte Glasfasernetz Deutschlands. Die Glasfaserinfrastruktur umfasst bereits mehr als 700.000 Kilometer. Über 5,7 Millionen Haushalte können so einen FTTH-Anschluss von der Telekom mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s buchen. Bis 2024 will die Telekom mehr als zehn Millionen Haushalten einen FTTH-Anschluss ermöglichen.

Die Telekom investiert daher jedes Jahr mehrere Milliarden Euro in den Netzausbau. Das honorieren auch die connect-Leserinnen und Leser mit ihrer Abstimmung erneut.

Das Ziel ist es, dass bis 2030 alle Haushalte in Deutschland einen FTTH-Anschluss bekommen können. Ein Großteil davon kommt von der Telekom.

Schnelle Anschlüsse gibt es aber auch dort, wo die Glasfaser noch nicht direkt bis ins Haus führt. Über 29 Millionen Haushalte können einen Telekom-Tarif mit bis zu 250 Mbit/s buchen. In Deutschland versorgt das Unternehmen zudem mehr als 36 Millionen Haushalte und Unternehmen mit Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s im Download.

Platz Eins bei den IPTV-Anbietern

MagentaTV steht für Einfachheit und grenzenlose Unterhaltung. Das sehen auch die Leser*innen der connect so. Das TV-Angebot der Telekom bündelt klassisches Fernsehen, Serien und Filme in der Megathek sowie Streamingdienste wie Disney+, Netflix und RTL+ Premium auf einer Plattform. Das TV-Angebot beinhaltet attraktive Tarife, die auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind. MagentaTV macht so gute Unterhaltung noch einfacher zugänglich.

Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay einen einmaligen Komfort. Die flexible Nutzung bei Urlauben im EU-Ausland macht das Angebot nochmals attraktiver. Bei einem vorübergehenden Aufenthalt im EU-Ausland kann MagentaTV auch dort vollumfänglich genutzt werden. Zum Beispiel per MagentaTV Stick am Fernseher in der Unterkunft oder am Laptop.

Platz Eins für congstar bei den Mobilfunkanbietern

In der Kategorie „Mobilfunkanbieter“ wählten die connect Leser congstar – die Zweitmarke der Telekom – ganz oben auf das Siegertreppchen. Damit landet congstar bereits zum zwölften Mal in Folge auf Platz eins. Die Mobilfunktarife von congstar ergänzen die Produktwelt der Telekom ideal und sind ein wichtiger Teil der Mehrmarkenstrategie.

Das congstar-Angebot für den mobilen Lifestyle richtet sich an preisbewusste Kundinnen und Kunden. Im Fokus stehen dabei immer Flexibilität und volle Kostenkontrolle. Derzeit nutzen 6 Millionen Kunden in ganz Deutschland congstar Produkte und Tarife – und es werden täglich mehr.

Die Ergebnisse im Detail finden Sie in der Ausgabe 6/2023 der connect und hier .

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