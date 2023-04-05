Deutsche Telekom stellt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihres Handelns

Nachhaltigkeit steht für die Deutsche Telekom im Mittelpunkt aller Facetten ihres unternehmerischen Handelns. Dies machte der Vorstandsvorsitzende Tim Höttges auf der Hauptversammlung des Konzerns in Bonn deutlich. „Wir handeln langfristig. Wir handeln solide. Wir handeln verantwortungsvoll“, erklärte er. „Nachhaltigkeit heißt: nie von gestern sein. Sondern immer: für morgen.“ Höttges gab zudem einen wichtigen Erfolg für die Deutsche Telekom bekannt: „Wir haben die Mehrheit an der T-Mobile US erreicht.“ Die Beteiligung an T-Mobile US hatte nach dem Zusammenschluss mit Sprint vor drei Jahren bei 43 Prozent gelegen und liegt Stand heute bei rund 50,2 Prozent. Das Erlangen der Mehrheit war seit dem Kapitalmarkttag 2021 erklärtes Ziel der Telekom.

Höttges verwies auf Erfolge im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. „Vieles haben wir dadurch schon erreicht. Wir stoßen 94 Prozent weniger CO2 aus als noch 2017. 2025 wollen wir komplett klimaneutral sein. Und wir haben unseren Energieverbrauch in Deutschland letztes Jahr um 278 Gigawattstunden – das sind 11 Prozent – gesenkt“, sagte er. „Wir wollen, dass die Produktion von Handys klimaneutral ist. Wer die grüne Produktion nicht schafft, fliegt irgendwann aus dem Sortiment. Wir importieren Geräte. Aber wir exportieren unseren Anspruch an Umweltschutz.“ Bis 2040 solle die gesamte Wertschöpfungskette der Telekom klimaneutral sein. Von der Produktion der Geräte bis zum Stromverbrauch bei den Kundinnen und Kunden. „2040 ist lange hin. Darum gibt es jetzt ein neues Zwischenziel. Minus 55 Prozent CO2 bis 2030 – und das im Vergleich zu 2020“, so Höttges.

Nachhaltigkeit bedeute auch, solide zu haushalten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz des Konzerns um 6,1 Prozent auf 114,4 Milliarden Euro. Bei der maßgeblichen Gewinnkennzahl, dem bereinigten EBITDA AL, gab es ein Plus von 7,7 Prozent auf 40,2 Milliarden Euro. Höttges erklärte, der Höhepunkt der Verschuldung der Deutschen Telekom sei wegen des starken Free Cashflows inzwischen überschritten. Dem Konzern sei es gleichzeitig gelungen, weiterhin auf Rekordniveau zu investieren. Dies honoriere auch die Börse: „Dividende und Kursentwicklung zusammengenommen, ergibt sich für 2022 eine Rendite von 18,6 Prozent. Zum Vergleich: Der DAX lag im gleichen Zeitraum mit 12,4 Prozent im Minus“, sagte er.

Auch das beste Netz stehe für eine nachhaltige Unternehmensführung. Rund 80 Prozent aller neuen Mobilfunkstandorte in Deutschland baue die Deutsche Telekom, 4.800 seit 2019. Beim Standard 5G liege man schon bei 95 Prozent Bevölkerungsabdeckung. In den USA verfüge T-Mobile über das mit Abstand beste Mobilfunknetz. „310 Millionen Menschen versorgen wir dort mit 5G. Mehr als die ehemaligen Platzhirsche AT&T und Verizon.“ Der Glasfaserausbau in Deutschland komme in Fahrt. „Wir bauen, was der Bagger hergibt für bis zu drei Millionen Haushalte in diesem Jahr. 25 bis 30 Millionen Haushalte bis 2030. In der Stadt und auf dem Land.“

Ein verlässlicher Partner für die Kundinnen und Kunden wolle die Telekom sein. Die Geschäftskundinnen und -kunden unterstütze die Telekom bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. „Es ist eben nicht nachhaltig, wenn Deutschland von der Substanz lebt. Das Siegel ‚Made in Germany‘ bröckelt. Darum müssen wir es gemeinsam aufpolieren. Die Basis der Digitalisierung sind Netze.“ Höttges rief nach schnelleren Genehmigungsverfahren für die digitale Infrastruktur wie beim Bau von Mobilfunkantennen und bei der Verlegung von Glasfaserkabeln.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 wird der Hauptversammlung eine Dividende von 70 Cent je Aktie vorgeschlagen. Ein Jahr zuvor waren noch 64 Cent je Aktie ausgeschüttet worden. Zum ersten Mal leitet Frank Appel als Vorsitzender des Aufsichtsrats eine Hauptversammlung der Deutschen Telekom.

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