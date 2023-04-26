MagentaSport erzielt neue DEL-Rekordwerte: Beste Spielzeit mit über 23 Millionen Live-Zuschauern

MagentaSport blickt auf die beste DEL-Saison aller Zeiten zurück. Mit einem Zuwachs von über 19 Prozent in der Gesamtserie und 36 Prozent in den Playoffs verzeichnet das Sportangebot der Telekom erneut Rekordwerte. Insgesamt verfolgten in der Saison 2022/2023 über 23 Millionen Zuschauer das Live-Angebot der PENNY DEL bei MagentaSport. Die Spiele der Playoffs und die Finalserie mit den Partien zwischen München und Ingolstadt erreichten durchgängig sechsstellige Zuschauerzahlen mit Spitzenwerten von mehr als 200.000 Zuschauern. Auch das Non-Live-Angebot auf den digitalen Kanälen sowie die tägliche Berichterstattung auf den Social Media-Kanälen von MagentaSport stiegen auf mehr als 70 Millionen Aufrufe.

Eishockey hat als nationale Sportart stark an Popularität hinzugewonnen. Die PENNY DEL hat sich zur TV-Sportart mit sehr guten Zuwachsraten entwickelt und bei MagentaSport Rekordwerte erzielt. Mit dem Sender MS Sport haben wir ein zusätzliches lineares Sportangebot für über vier Millionen MagentaTV-Kunden geschaffen, deren Interesse an Eishockey kontinuierlich wächst. Zudem sorgen verlässliche Sendezeiten und attraktive zusätzliche Angebote für eine starke Nutzung“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Wir werden weiter in Qualität, Inhalte und Technik investieren, um das beste Eishockey-Paket im TV-Markt noch attraktiver zu machen“, führt er aus.

Die Plattform für Eishockey-Fans

MagentaSport hat zudem das Live-Portfolio mit den Nationalmannschaften und die begleitende Berichterstattung rund um die PENNY DEL sukzessive ausgebaut. Dazu gehört etwa die kürzlich veröffentlichte Dokumentation über Moritz Müller oder „Die Eishockey Show“ mit Basti Schwele, Sascha Bandermann und Rick Goldmann.

Als zusätzlicher Höhepunkt steht die Eishockey-WM der Männer auf dem Programm. Zur 86. WM im finnischen Tampere und in der lettischen Hauptstadt Riga bietet MagentaSport ab dem 12. Mai alle deutschen Spiele und die K.O.-Spiele an. Zudem eine Viertelfinal-Konferenz, umfangreiche Berichterstattung von vor Ort, exklusive Interviews sowie ein tägliches DEB-Update als News-Format. In der WM-Vorbereitung, live und kostenfrei bei MagentaSport, spielt das deutsche Team am 28. und 29. April in der Slowakei und trifft im letzten Testspiel am 9. Mai in München auf einer der Top-Favoriten der WM, die USA.

Die Telekom hat die DEL-Rechte bis 2028 erworben. Alle Spiele werden auf den MagentaSport-Plattformen und zudem regelmäßig einzelne Partien auf dem Sender „MS SPORT“, der für MagentaTV Kunden ohne Aufpreis zu empfangen ist, ausgestrahlt. Davon profitieren auch die Übertragungen bei der gerade zu Ende gegangenen 25. Eishockey Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada sowie derzeit laufende U18 WM der Herren. Die Live-Übertragungen der beiden Turniere wurden von den Eishockey Fans sehr gut angenommen und erzielen bei MagentaSport gute Reichweiten. Die U18 WM und die Vorbereitungsspiele der deutschen Eishockey Nationalmannschaft sind für alle Zuschauer kostenfrei zu empfangen.

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