Neu bei der Telekom: Kinder-Smartwatch Xplora X6 Play eSIM

Die Telekom vermarktet mit der Xplora X6 Play eSIM eine neue Generation von Smartwatches für Kinder. Das neue Modell bietet angefangen vom Prozessor über Kamera bis hin zum Display leistungsstarke Technik. Gleichzeitig setzt es auf die von Eltern ebenso wie von Kindern geschätzten und bewährten Funktionen des Vorgängers. Dazu zählen Telefon- und Ortungsfunktion sowie SOS-Knopf, Kamera, Schulmodus und Schrittzähler. Auf Internetzugang und Spiele verzichtet die Uhr bewusst. Diese Leistungsmerkmale waren der Fachzeitschrift connect Grund genug, die Xplora X6 Play mit „sehr gut“ zu bewerten (Heft 3/2023). Die Smartwatch ist bei der Telekom ab sofort als eSIM-Variante erhältlich.

Altersgerechte Smartwatch für Kinder im Grundschulalter

Die Frage, ob und wann das Kind ein eigenes Smartphone bekommen soll, beschäftigt viele Eltern. Erst recht, wenn es selbstständiger wird und immer häufiger ohne Begleitung unterwegs ist. Viele Eltern wollen auf die Vorteile der mobilen Kommunikation nicht verzichten. Aber direkt ein eigenes Smartphone? Die Xplora X6 Play eSIM bietet eine sichere und kindgerechte Alternative in Form einer Smartwatch. Über das Netz der Telekom telefonieren die Kinder und tauschen Sprach- und Chatnachrichten sowie Emojis aus. Mit wem die Kinder kommunizieren, entscheiden die Eltern. Bis zu 50 Kontakte können über die zur Smartwatch gehörende App eingerichtet werden. Die Bedienung der Uhr erfolgt über selbsterklärende Symbole auf einem Touchscreen. So ist die Uhr auch für Kinder geeignet, die noch nicht lesen können.

Wissen, wo sich das Kind aufhält

Dank GPS-Funktion sehen die Eltern in der App der Smartwatch den Aufenthaltsort ihres Kindes in Echtzeit. Zudem können sie sichere Bereiche – wie beispielsweise das eigene Wohnviertel – festlegen. Verlässt das Kind diesen Bereich, erhalten die Eltern eine Information. Der SOS-Knopf gibt zusätzliche Sicherheit. Hält das Kind ihn für fünf Sekunden gedrückt, wird ein Notruf an die zwei für den Notfall eingegebenen Rufnummern abgesetzt. Zusätzlich schickt die Uhr den Standort des Kindes an das Smartphone der SOS-Kontakte. Über die App sehen diese auf einer Karte, wo sich das Kind aufhält.

Schulmodus für ungestörten Unterricht

Damit Kinder ungestört lernen und Hausaufgaben machen, gibt es den Schulmodus. Dann zeigt die Smartwatch nur die Uhrzeit an. Alle weiteren Funktionen sind in dieser Zeit deaktiviert. Ausnahme ist der SOS-Knopf. Was Eltern ebenfalls schätzen: Zum Schutz der Kinder hat die Uhr keinen Internetzugang. Auch sind keine Spiele auf der Uhr installiert. Dafür aber ein Schrittzähler, der zu mehr Bewegung anspornt. Alle Einstellungen nehmen die Eltern über die zur Uhr gehörende App vor. Die Xplora X6 Play eSIM ist abhörsicher und erfüllt die gesetzlichen Datenschutzanforderungen.

Außen variable Farben – innen leistungsstarke Technik

Für mehr Abwechslung und einen individuellen Look kommt die GPS-Telefonuhr inklusive zwei zusätzlicher Farben zum Wechseln. Die schwarze Variante kann je nach Lust und Laune durch eine pinke oder grüne Umrandung und Armbandschlaufe variiert werden. Auch die inneren Werte der Smartwatch können sich sehen lassen: Herzstück der Smartwatch ist ein 1,2 GHz Prozessor im Chipset Snapdragon Wear 2500 von Qualcomm. Ein 1,52-Zoll-Display mit 360 x 400 Pixel sorgt für eine komfortable Bedienung und brillante Darstellung der Icons und Fotos. Diese machen die Kinder mit einer 5 Megapixel Kamera. Ein 8 GB Speicher sorgt für ausreichend Speicherkapazität. Die Fachzeitschrift connect hat die Xplora X6 Play eSIM getestet und mit „sehr gut“ bewertet.

Um die Smartwatch im mehrfach ausgezeichneten Netz der Telekom nutzen zu können, ist die Buchung des Tarifs Smart Connect S erforderlich. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlen Kundinnen und Kunden für die Smartwatch einmalig 49,95 Euro. Hinzu kommen monatlich 9,95 Euro für den Vertrag.

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