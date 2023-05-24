Ausgezeichnete Web3-Technologien: Die Siegerprojekte der „T Challenge“ von T-Mobile US und Telekom

Die Siegerteams der T Challenge 2022/23 stehen fest. Diese sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich freuen:

innovativste Lösung: Shoelace Wireless (USA)

Mit ihrer patentierten Technologie bietet Shoelace neue psychologische Ansätze zur Optimierung des Spektrums. Ihre Ecobytes (EB)-Plattform nutzt Web3 zur für Kundenbindung, -loyalität und -akquise. EB ist eine Art Emissionsgutschriftenmodell für die Optimierung von Mobilfunknetzen. Kundinnen und Kunden können ihre EBs spenden oder Inhalte kaufen. Mit ihrer patentierten Technologie bietet Shoelace neue psychologische Ansätze zur Optimierung des Spektrums. Ihre Ecobytes (EB)-Plattform nutzt Web3 zur für Kundenbindung, -loyalität und -akquise. EB ist eine Art Emissionsgutschriftenmodell für die Optimierung von Mobilfunknetzen. Kundinnen und Kunden können ihre EBs spenden oder Inhalte kaufen.

beste Anwendung: Ubirch (Deutschland)

Cloud-basierte Trust-Plattform, die es allen Beteiligten ermöglicht, die Authentizität und Integrität der empfangenen Daten zu überprüfen, und kombiniert robuste Kryptographie und moderne Blockchain-Technologie zu einem innovativen, einfach zu bedienenden SaaS-Produkt zu kombinieren. Cloud-basierte Trust-Plattform, die es allen Beteiligten ermöglicht, die Authentizität und Integrität der empfangenen Daten zu überprüfen, und kombiniert robuste Kryptographie und moderne Blockchain-Technologie zu einem innovativen, einfach zu bedienenden SaaS-Produkt zu kombinieren.

beste Research-Konzept: Perfect ID (Deutschland)

Mit ihrer Vision möchten sie die Nutzerinnen und Nutzer zum Souverän ihrer Daten machen, damit sie aktiv an der Datenwirtschaft teilnehmen können. Mit ihrer Vision möchten sie die Nutzerinnen und Nutzer zum Souverän ihrer Daten machen, damit sie aktiv an der Datenwirtschaft teilnehmen können.

nachhaltigste Lösung: twinu (Deutschland)

Ausgehend von ‚Circularity is a must’ hat twinu ein Nachhaltigkeits-Scheckhaft entwickelt, dass Kundinnen und Kunden einen Überblick über ihre Devices gibt. Ausgehend von ‚Circularity is a must’ hat twinu ein Nachhaltigkeits-Scheckhaft entwickelt, dass Kundinnen und Kunden einen Überblick über ihre Devices gibt.

kunden-zentrierteste Anwendung: Datapods (Deutschland)

Datapods ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern, ihre personenbezogenen Daten zurückzufordern, zu speichern, zu verfolgen und zu monetarisieren und zu entscheiden, wer sie verwenden darf, sowie eine faire Vergütung für die Verwendung ihrer Daten zu erhalten. Datapods ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern, ihre personenbezogenen Daten zurückzufordern, zu speichern, zu verfolgen und zu monetarisieren und zu entscheiden, wer sie verwenden darf, sowie eine faire Vergütung für die Verwendung ihrer Daten zu erhalten.

überzeugendste Präsentation: Naoris Protocol (Portugal)

Das Team möchte die digitale Welt von Cyber-Gefahren schützen. Das Team möchte die digitale Welt von Cyber-Gefahren schützen.

Das Spektrum der Bewerbungen reichte von durch Token zertifizierten Emissionsgutschriften, dezentraler Cybersecurity Mesh Architektur oder einem NFT-Ticketing-Protokoll, über Video-Streaming im Metaverse bis zu Wallets, Smart Contracts und dezentralem Identitätsmanagement.

Für ein mensch-zentriertes Internet

„Die unter dem Begriff Web3 zusammengefassten Lösungen haben maßgeblichen Einfluss auf unser Leben und unseren Alltag. Die Begeisterung über die Möglichkeiten der Technik muss das Wohl der Menschen als Leitgedanken haben. Um Lösungen mit einem mensch-zentrierten Technologieeinsatz zu fördern, haben wir die T Challenge ins Leben gerufen. Hunderte Bewerbungen aus mehr als 50 Ländern zeigen uns, dass dieser Ansatz überzeugt“, erklärt Claudia Nemat, Vorstandsmitglied für Technologie und Innovation bei der Telekom.

Web3-Protokolle werden die Art und Weise verändern, wie Menschen mit der Welt interagieren, indem sie Autonomie über die eigenen Daten und eine bessere Sichtbarkeit ihrer Online-Aktivitäten ermöglichen.

"Die diesjährigen Siegerprojekte sind ein weiteres unglaubliches Beispiel dafür, wie 5G über Smartphones hinausgeht", sagt John Saw, Executive Vice President und Chief Technology Officer von T-Mobile US. "Mit 5G und Web3 haben Nutzerinnen und Nutzer mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten im Internet als je zuvor – unabhängig davon, welches Gerät sie verwenden."

Spannende Präsentationen und feierliche Preisverleihung

Beim gestrigen Finaltag der T Challenge präsentierten 20 Teams ihre Konzepte vor dem Top-Management von T-Mobile US, Telekom und ausgewählten Partnern.

Bei der Preisverleihung am Abend konnten sich die Teams nicht nur über ihre Auszeichnung, sondern auch über ein attraktives Preisgeld in Höhe von insgesamt 600.000 Euro freuen.

Dies ist bereits die dritte Ausgabe der T Challenge, dem globalen Wettbewerb von Telekom und T-Mobile US für Startups, Developer und Entwickler und Entwicklerinnen. Bei den beiden vorherigen Ausgaben standen Heimvernetzung und XR-Technologien im Fokus. Weitere Informationen gibt es unter www.telekom-challenge.com .

Die Telekom leistet seit 2017 einen aktiven Beitrag zum offenen Blockchain-Ökosystem. Sie betreibt Validator-Knoten für Proof-of-Stake-Protokolle wie Ethereum, Polkadot, Flow und Celo. Sie bietet Oracle Services für Chainlink an und investiert in Protokolle wie Celo.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über T-Mobile U.S. : T-Mobile U.S. Inc. is America’s supercharged Un-carrier, delivering an advanced 4G LTE and transformative nationwide 5G network that will offer reliable connectivity for all. T-Mobile’s customers benefit from its unmatched combination of value and quality, unwavering obsession with offering them the best possible service experience and undisputable drive for disruption that creates competition and innovation in wireless and beyond. Based in Bellevue, Wash., T-Mobile provides services through its subsidiaries and operates its flagship brands, T-Mobile, Metro by T-Mobile and Sprint. For more information please visit: www.t-mobile.com .

