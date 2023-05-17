Begehrtes Sicherheitszertifikat für die MagentaZuhause App 

Smarte Geräte sind mittlerweile in nahezu jedem Haushalt zu finden. Sie schalten Lichter bei Bewegung, erinnern beim Verlassen der Wohnung an offene Fenster oder sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur. Das smarte Zuhause wertet dazu Daten seiner Sensoren aus. Daten, die gut geschützt sein wollen, damit sie nicht in die falschen Hände geraten.

Die Telekom lässt ihre MagentaZuhause App daher regelmäßig von unabhängigen Fachleuten auf Herz und Nieren prüfen. Gemeinsam mit der AV-TEST GmbH, dem renommierten Magdeburger Institut für IT-Sicherheit, verbessert die Telekom die Sicherheit der App immer weiter.

Der umfangreiche Sicherheitscheck untersucht, wie sicher die Kommunikation mit den verbundenen Geräten ist. Die aktuelle Zertifizierung durch AV-TEST zeigt, dass die MagentaZuhause App gut gegen potenzielle Hackerangriffe geschützt und die Kommunikation gesichert ist. So können Dritte die Daten bei der Übertragung weder mitlesen noch abfangen. Auch die Manipulation von Daten und Geräten durch Dritte wird zuverlässig verhindert.

So bleiben auch vernetzte Türschlösser, Sicherheitskameras oder Alarmmelder vor Angriffen geschützt und werden nicht zum Einfallstor für Einbrecher.

Um Risiken im vernetzten Zuhause weiter zu minimieren, sind sichere Netzwerkeinstellungen, starke Passwörter und regelmäßige Updates wichtig. Auch hierbei unterstützt die Telekom mit der MagentaZuhause App.

Außerdem gehören die Datenschutzerklärungen der App mit ihrer Ausführlichkeit und Vollständigkeit zu den besten am Markt.

Die MagentaZuhause App trägt auch im Jahr 2023 die Auszeichnung „Geprüftes Smart Home Produkt“.

Über die MagentaZuhause App

Das Smart-Home-Angebot der Telekom sorgt in Wohnräumen und Häusern für eine Steigerung der Wohn- und Lebensqualität. Es erhöht die Sicherheit und hilft beim Energiesparen. Mit der MagentaZuhause App lassen sich beispielsweise die Raumtemperatur, das Licht oder die Gartenbewässerung steuern. Kameras und Sensoren warnen auf Wunsch vor ungebetenen Gästen. Egal, ob per Fingertip oder voll automatisiert – die MagentaZuhause App unterstützt bei der Steuerung des smarten Zuhauses. So wissen die Bewohner*innen jederzeit, dass daheim alles in Ordnung ist. Selbst wenn sie unterwegs sind.

Mit der MagentaZuhause App steuern die Bewohner gemeinsam die Geräte im Haushalt. Einfach Haushaltsmitglieder in die App einladen und schon können alle die Funktionen der App nutzen. So sind alle miteinander verbunden und können sich sogar automatisch benachrichtigen lassen, wenn ein Haushaltsmitglied nach Hause kommt.

Die MagentaZuhause App vernetzt smarte WLAN-Geräte ohne separate Steuerzentrale. Erst wenn smarte Geräte mit Funkstandards wie DECT, Homematic IP oder ZigBee integriert werden, kommt eine Zentrale (Home Base oder Speedport Smart) zum Einsatz. Das macht den Start mit SmartHome besonders einfach.

Die MagentaZuhause App hilft dabei, die Funktionen des Routers im Blick zu behalten. Sie zeigt Informationen zur Internetverbindung und zur Signalstärke verbundener Geräte an. Ein weiterer Vorteil: Mit der App lässt sich ein Gäste-WLAN erstellen, das sich automatisch nach 24 Stunden ausschaltet. Das Passwort dafür wird einfach via QR-Code über die App oder MagentaTV mit den Gästen geteilt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.smarthome.de .

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