MagentaTV schickt Fahri Yardim und Christian Ulmen zu Katia Saalfrank in Paartherapie

Die Telekom startet ab 31. Mai eine neue Werbeoffensive für MagentaTV und den neuen Tarif MagentaTV Smart Netflix. Mit den begleitenden TV-Spots fügt sie dem beliebten Format mit Fahri Yardim und Christian Ulmen ein neues Kapitel zu: Im verflixten fünften Jahr kriselt es bei dem Traumpaar - und die Lösung heißt natürlich MagentaTV.

MagentaTV hilft Christian Ulmen und Fahri Yardim durch die Krise

Die Schauspieler sind nach all den gemeinsamen Kampagnen für MagentaTV wie ein altes Ehepaar. Christian fühlt sich von Fahri nicht mehr richtig verstanden. Fahri wirft Christian vor, dass er immer nur sein Ding durchzieht, vor allem mit der Fernbedienung. Da hilft nur eins: Ab in die Paartherapie! Und wer könnte den beiden als Beraterin am besten weiterhelfen? Nur eine Person, die sehr viel Erfahrung mit schwierigen Charakteren hat. Mit Katia Saalfrank hat die Telekom nicht nur eine passende Super Nanny für die beiden gefunden. Es gelingt der Pädagogin auch sich neben den beiden Stamm-Protagonisten humorvoll zu behaupten und das Produkt MagentaTV unterhaltsam in Szene zu setzen. Die Quintessenz der erfolgreichen Paartherapie: MagentaTV ist das verbindende Element in der Beziehung von Fahri und Christian.

Katia Saalfrank: "Es war für mich eine Freude, für so ein tolles Projekt und die Kampagne der Telekom mit Christian und Fahri vor der Kamera sein zu dürfen. Die Besprechungen und auch der Dreh der Szenen waren sehr lustig. Es hat großen Spaß gemacht." Zu sehen sind die Spots (35 und 20 Sekunden) ab dem 31. Mai 2023 auf reichweitenstarken Sendern sowie Online. Die Kampagne umfasst außerdem flankierende Social-Media-Aktivitäten sowie Funk, OoH, Anzeigen und Maßnahmen in den Telekom-Shops.

MagentaTV Smart Netflix Tarif: Neues Kombi-Angebot für nur €13 im Monat

MagentaTV und Netflix haben einen neuen Kooperationsvertrag vereinbart. Damit ist die Weiterentwicklung der Partnerschaft gesichert. Ein zentraler Bestandteil ist dabei die Verwendung des neuen Netflix Abos “Standardmit Werbung”. MagentaTV ist der erste Anbieter im Markt, der das neue Netflix Abo in einem Paket im Angebot hat. Das Netflix Standard-Abo mit Werbung bietet beste Full-HD Bildqualität mit der Möglichkeit Netflix auf bis zu zwei Geräten im selben Haushalt gleichzeitig nutzen zu können. MagentaTV führt damit ein „Alles-in-1 Paket" für preissensible Zielgruppen ein. Der neue MagentaTV Smart Netflix Tarif umfasst MagentaTV, das Netflix Standard Abo mit Werbung und RTL+ Premium. Für 13 Euro/Monat gibt es das Beste von MagentaTV - und den Streaming-Diensten RTL+ und Netflix. Wer Netflix werbefrei genießen möchte, hat die Möglichkeit, ein Upgrade auf das Netflix Standard Abo für acht Euro/Monat hinzuzubuchen.

Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation Telekom Deutschland: „Telekom verbindet – das gilt auch für Unterhaltung. MagentaTV schafft als Plattform einen Ort, der alle Unterhaltungswelten zu einem unschlagbaren Preis zusammenbringt. Zusammen mit unserem langjährigen Partner Netflix machen wir unseren Kundinnen und Kunden jetzt ein besonders attraktives Angebot. Das freut mich sehr.“

Besonderes Bonbon: MagentaTV Smart Netflix gibt es die ersten 6 Monate für 0 Euro, danach kostet der Tarif 13 Euro/Monat, bei 24 Monaten Vertragslaufzeit.

Alle Bestands- und Neukunden, die RTL+ Premium als Tarifbestandteil haben, erhalten zudem ab dem 31.5. ein erweitertes RTL+-Portfolio mit Podcasts, Originalversionen und der Möglichkeit von Downloads – ohne zusätzliche Kosten.

MagentaTV vereint Fernsehen, Serien, Filme und Streamingpartner auf einer Plattform. Alle Inhalte sind über eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche zugänglich. Mehr zu MagentaTV ab 31.5. auf www.MagentaTV.de.

MagentaTV bietet ein „ausgezeichnetes“ Gesamt-Angebot

Fernsehen, viele kostenlose Serien und Filme in der eigenen Megathek und dazu eine große Auswahl an Streaming-Diensten, wie z.B. Netflix, Disney+ und RTL+ Premium. Das alles bietet MagentaTV und ist den TV-Kabel- und anderen IPTV-Angeboten damit an vielen Stellen überlegen – zu diesem Ergebnis kommt die Zeitschrift „Digital Fernsehen“ *. Das Magazin zeichnete MagentaTV Anfang Mai mit „Sehr gut“ im Bereich Preis-Leistung aus und mit „ausgezeichnet“ für das Gesamt-Angebot.

*Quelle Fernsehen Digital

Credits

Kreation: Adam&Eve, Berlin

Regie: Christian Ulmen

Production: Soup Film

Darsteller*innen: Katia Saalfrank, Christian Ulmen, Fahri Yardim

Media: mindshare, Frankfurt

Media digital: emetriq, Hamburg

Social-Agentur: Elbkind Reply GmbH

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil