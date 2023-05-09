So läuft’s automatisch gut: Sichere souveräne Business-Automation für Europa

Transatlantische Zusammenarbeit für beste Kundenlösungen: Der IT-Dienstleister T-Systems, Tochterunternehmen der Telekom, und das US-amerikanische Automations-Softwareunternehmen UiPath gehen eine Partnerschaft ein und bieten Hyperautomation nach europäischen Standards.

Dafür wird das gesamte KI-gestützte Plattformportfolio von UiPath auf der in europäischen Rechenzentren liegende Open Telekom Cloud gehostet. Auch die dahinterliegenden Anwendungen, wie beispielsweise das Machine Learning, Process Mining oder Communication Mining werden auf den europäischen Rechenzentren laufen und nur mit Zugriff aus dem europäischen Raum heraus gewartet und unterstützt. So werden die Datensouveränität und hohe europäische Standards wie die DSGVO eingehalten. Während UiPath ihr gesamtes Portfolio Ende-zu-Ende zur Verfügung stellt, bringt T-Systems als Digitaler Enabler Kompetenzen in den Branchen Public, Healthcare und Public Transport ein. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der DACH-Region. Künftig wollen beide Unternehmen gemeinsam auch weitere Branchen und europäische Regionen erschließen.

Mit der Business Automation Plattform von UiPath können ganze Prozesse von Unternehmen, Verbänden oder Institutionen Ende-zu-Ende automatisiert und digitalisiert werden. Wie aktuell beispielsweise beim Deutschlandticket. Für dieses müssen Verkehrsunternehmen innerhalb der ersten drei Monate die Bearbeitung von bis zu 70.000 Vorgängen bewältigen. Eine enorme Arbeitslast innerhalb kürzester Zeit, die analog kaum zu bewältigen ist. Durch die Automatisierung des Prozesses sowie den Einsatz von Technologien wie Process Mining, Robotic Process Automation (RPA) sowie künstlicher Intelligenz kann Zeit für Mitarbeitende eingespart und die Masse an Daten und neuen Prozessen in der Datenverarbeitung smart bewältigt werden.

„Hyperautomation ist das Herz der Digitalisierung“, sagt Adel Al-Saleh, Mitglied des Vorstands der Deutschen Telekom und CEO von T-Systems. „Es geht immer wieder um Arbeitsabläufe, Prozesse und die Vereinfachung von Geschäftsabläufen. In der heutigen Welt, in der es einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften gibt, wird die Automatisierung noch wichtiger. Datenschutz und Datensouveränität stehen dabei schon immer im Mittelpunkt einer jeder Lösung, die T-Systems entwickelt.“

"Automatisierung ist ein geschäftlicher Imperativ, wenn es um die digitale Transformation geht“, sagt Rob Enslin, Co-CEO bei UiPath. „Sie ermöglicht Unternehmen, ihre Transformationsprojekte schnell zu beschleunigen und einen direkten Weg zum ROI zu liefern. Indem wir Unternehmen in der DACH-Region den Zugriff auf die UiPath Business Automation Plattform über die Open Telekom Cloud ermöglichen, profitieren unsere gemeinsamen Kunden von Transparenz, Sicherheit und vollständiger Flexibilität für ihre Automatisierungsimplementierungen.“

T-Systems ist Platin-Partner

Mit der Partnerschaft erlangt T-Systems den höchsten Partnerstatus „Platin“. Dieser wird an Geschäftspartner vergeben, die über eine gut etablierte Automations-Praxis verfügen, signifikante Verkäufe getätigt haben und Kenntnisse bei der Bereitstellung der Ende-zu-Ende-Lösung der UiPath-Business Plattform haben. Für Kunden bedeutet es zudem, dass T-Systems direkten Zugang zur UiPath-Softwareplattform hat, um nahtlose und durchgängige Lösungen zu entwickeln.

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