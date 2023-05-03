T-Systems übernimmt Softwareschmiede GeoMobile

T-Systems International übernimmt die Dortmunder Softwareschmiede GeoMobile. Mit der Übernahme erweitert die Telekom-Tochter ihr Portfolio für die Transport- und Logistik-Branche um eine IT-Plattform für barrierefreie, urbane Mobilität. GeoMobile ist ein junges Unternehmen im Wachstumsmarkt intermodale Mobilität. Es bietet Verkehrsbetrieben im öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) eine Mobility-as-a-Service-Plattform (MaaS-Plattform). Die Plattform bündelt das komplette Mobilitätsangebot einer Verkehrsregion – sei es das eigene oder jenes von Drittanbietern. Ein auf den Bedarf der Reisenden abgestimmtes Angebot verschiedener Mobilitätsdienste soll den Verzicht auf die Fahrt mit dem eigenen Fahrzeug schmackhaft machen. Fahrgäste planen, buchen und bezahlen ihre Reise per Bus und Bahn sowie Anschlüsse über Carsharing oder Leihrad über ihr Smartphone. Sie erhalten Reiseinfos in Echtzeit. Die Plattform besteht aus einem App-Framework für Fahrgäste, Hardware-Komponenten sowie einer Software-Cloud-Lösung. Die Cloud-Plattform zusammen mit nachrüstbaren Kommunikationsmodulen macht Fahrzeuge zu smarten Objekten. Diese sogenannte In-Vehicle-Lösung ermöglicht barrierefreie Fahrtassistenz per Smartphone. Mit dem Kauf stärkt die Telekom-Tochter ihren Marktangang für MaaS-Lösungen und In-Vehicle-Intelligenz in der DACH-Region.

„Die Mobilitätswende läuft. Der Öffentliche Verkehr wird seine tragende Rolle weiter ausbauen. Mithilfe von Mobilitätsplattformen meistern Verkehrsunternehmen die Herausforderungen der Digitalisierung. Damit bieten sie ihren Fahrgästen künftig Mobilität mit allen öffentlichen Verkehrsträgern einer Region einfach und digital in einer App. So machen sie die Mobilitätswende attraktiv“, sagt Peter Lorenz, Senior Vice President Digital Solutions bei T-Systems International.

Die App für Smartphones ist eine White-Label Mobilitäts-App und liefert Routenberechnung von Ausgangspunkt bis zum Ziel, Buchung und Bezahlung aus einer Hand. Dabei ergänzen sich öffentlicher Personen-Nahverkehr, Taxi, Leihräder, Carsharing und Navigation für Fußwege reibungslos. GeoMobiles Check-In/Be-Out Verfahren macht das Handy zum Ticket. Für das Einchecken im Fahrzeug genügt ein Wischen auf dem Smartphone. Das System registriert, wenn die eingecheckte Person das Fahrzeug verlässt. Kommunikationsmodule zur Nachrüstung in die Fahrzeuge und punktuell in der Fläche ermöglichen eine barrierefreie Reise-Assistenz. Darüber hinaus verbessern sie betriebliche Abläufe über zugehörige IT-Anwendungen. So lassen sich zum Beispiel Fahrzeug-Daten für das Management der Fahrzeugflotten wie Füllstand von Tank und Batterie oder Drehzahl übermitteln. Die Lösung bietet eine Programmier-Schnittstelle für eine problemlose Integration der Funktionen in existierende ÖPNV-Apps. Die Mobility Data Cloud bündelt sämtliche Daten und verknüpft die Mobilitätsplattform nahtlos mit den Leitstellen, den Systemen der Drittanbieter sowie den Auskunfts- und Zahlsystemen. Sie erfasst die Auslastung der Fahrzeuge und stellt entsprechende Dienste für Mobilitätsmanagement/ Verkehrssteuerung in einem Online-Portal bereit.

„T-Systems ist im Bereich öffentlicher Verkehr gut vernetzt und verfügt über ein Full-Service-Portfolio für Bus und Bahn. Wir erhoffen uns von der Transaktion einen breiteren Marktzugang in der DACH-Region und Synergien aus der gemeinsamen Produktentwicklung wie beispielsweise modulare Fahrzeug-Komponenten im Internet der Dinge“, erklärt Dr. Michael Gerhard, CEO von GeoMobile. GeoMobiles Lösungen kommen in 12 Verkehrsbetrieben bei über 20 Millionen Fahrgästen täglich zum Einsatz.

Kontakt GeoMobile

Tim Ontrup

GeoMobile GmbH

Emil-Figge-Straße 80

44227 Dortmund

Tel.: +49 (0) 231 9742 7230

t.ontrup@geomobile.de

Über GeoMobile : GeoMobile wurde 2008 in Dortmund als Spin-off des Fraunhofer Instituts für Software und Systemtechnik gegründet. Mit zurzeit 30 Mitarbeitern entwickelt GeoMobile innovative Lösungen für Verkehrsunternehmen und legt dabei besonderen Wert auf Usability (Nutzerfreundlichkeit) und Accessibility (Zugänglichkeit). GeoMobile beteiligt sich an europäischen und nationalen Forschungsprojekten, kombiniert Technologie-Erfahrung mit Geschäftssinn und überführt innovative technologische Entwicklungen in erfolgreiche Produkte für den Massenmarkt.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über T-Systems : T-Systems Unternehmensprofil