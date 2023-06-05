AWS und T-Systems entwickeln Testumgebung für Datenräume

T-Systems und Amazon Web Services (AWS) haben auf der nordamerikanischen Catena-X-Veranstaltung in Austin bekannt gegeben, dass die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um die erste sichere Entwicklungsumgebung für Datenräume auf der Basis von Open-Source-Software der Eclipse Foundation und Gaia-X bereitzustellen. Dieses Engagement trägt dazu bei, eine Testumgebung für die Automobilindustrie zu schaffen, um die Entwicklung von Datenräumen zu unterstützen. Sie ermöglicht es lokalen Unternehmen, bestehende Anwendungen zu entwickeln oder zu erweitern, um von besseren und unternehmensübergreifenden Daten in einem Datenraum zu profitieren.

Teilnehmer behalten die Kontrolle über ihre Daten

Für diese sogenannte Sandbox stellt T-Systems sein Produkt LivingLab zur Verfügung, eine Dataspace-as-a-Service-Entwicklungsumgebung. Ein Dataspace ist ein Netzwerk zur gemeinsamen Nutzung von Daten, kein Speichersystem. Er bietet einen einzigartigen Schutz für Datenrechte, so dass die Teilnehmer die Kontrolle über ihre Daten behalten. Dies ermöglicht neuartige Datenprodukte wie digitale Zwillinge über Unternehmensgrenzen hinweg. Diese wiederum ermöglichen neue Anwendungen, wie das Abbilden des CO2-Fußabdrucks und das Rückverfolgen von Ressourcen in Lieferketten. Um den Betrieb des Datenraums zu unterstützen, wird AWS seine Cloud-Dienste wie Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) für das Speichern und Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) für die Rechenleistung bereitstellen. Diese Entwicklungsumgebung wird es Unternehmen in Nordamerika erleichtern, Anwendungen zu entwickeln, von den Möglichkeiten von Datenräumen zu profitieren und sich an Initiativen zu beteiligen.

T-Systems und AWS planen, die Dataspace-Sandbox Ende 2023 als Prototyp in Betrieb zu nehmen, der Vollbetrieb soll 2024 beginnen. Dieser Zeitplan ermöglicht es Unternehmen in Nordamerika, schnell aufzuholen und sogar eigene Anwendungen vor Ort zu entwickeln.

Die Eclipse Foundation bietet ein ausgereiftes, skalierbares und unternehmensfreundliches Umfeld für die Zusammenarbeit und Innovation im Bereich der Open-Source-Software und ist die Heimat wichtiger Open-Source-Projekte, zu denen auch Datenraum-Komponenten gehören.

Gaia-X ist ein Projekt, das sich auf die Entwicklung einer Föderation von Dateninfrastrukturen und Dienstanbietern konzentriert, um einen Rahmen für den Datenaustausch auf der Grundlage gemeinsamer Regeln und Standards zu schaffen, der Datenschutz, Privatsphäre und Sicherheit gewährleistet. Es ist in Europa gestartet und mit einem Hub in den USA vertreten.

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