Digitaler Meilenstein für Nordhessen: Kooperation von Telekom und NSG ermöglicht großflächige Glasfaserversorgung für Kassel und Vellmar

Gute Nachrichten für die Bürgerinnen und Bürger in Kassel und Vellmar: Die Deutsche Telekom und die Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) kooperieren beim Glasfaserausbau. Gemeinsam planen sie, die beiden hessischen Städte großflächig mit Glasfaser zu erschließen. Dafür sollen in den kommenden zehn Jahren insgesamt mehr als 142.000 Haushalte und Unternehmen an das Netz der Zukunft angeschlossen werden. Den Ausbau für die rund 40.000 Gebäude hat die NSG bereits begonnen. Das Netz wird ab 2024 sukzessive auch für die Telekom und ihre Netzpartner nutzbar sein. Die Infrastruktur basiert auf der FTTH-Technologie (Fiber to the home, Glasfaseranschlüsse bis ins Haus oder in die Wohnung) und ermöglicht stabile Bandbreiten von 1 Gbit/s.

In Kassel und Vellmar kommt das Modell der „Fiber Plattform“ zum Einsatz, das die Telekom bereits mit vielen Partnern in ganz Deutschland erfolgreich umsetzt. Hierbei verantwortet die NSG den Ausbau sowie die Instandhaltung des Netzes. Die Telekom übernimmt den anschließenden aktiven Betrieb. Beide Unternehmen setzen auf den Open Access-Ansatz. Darunter versteht man den diskriminierungsfreien Zugang zum Netz. Das heißt, Kundinnen und Kunden können nicht nur auf das Portfolio der Telekom zugreifen, sondern auch Produkte von Netzpartnern (z.B. Vodafone, Telefónica, 1&1, Netcom Kassel) buchen.

Kooperationen für den flächendeckenden Ausbau

Um eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser-Infrastruktur zu erreichen, setzt die Telekom verstärkt auf Kooperationen. „Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden überall Glasfaseranschlüsse bis in ihre Wohnung anbieten. Daher sind Kooperationen mit regionalen Versorgern Teil unseres Selbstverständnisses“, sagt Thilo Höllen, Leiter Breitbandkooperationen bei der Telekom Deutschland. Davon profitieren alle Beteiligten: „Allen voran die Kundinnen und Kunden, da sie Zugriff auf eine breite Glasfaser-Produktpalette bekommen. Aber auch die NSG durch eine höhere Auslastung ihres Netzes und die Telekom durch eine größere Reichweite. Wir freuen uns, in Kassel und Vellmar dieses große Ausbauvorhaben zusammen mit der NSG umzusetzen. Damit setzen wir gemeinsam ein Zeichen dafür, wie zukunftsfähige Digitalisierung gelingen kann“, so Höllen.

Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle betont: „Der Digitalisierungsschub durch den Glasfaserausbau ist ein wichtiger Standortfaktor für die gesamte Region. Er kommt der Wirtschaft zugute und steigert die Lebensqualität. Die Telekom ist der finanzkräftige Partner für solch ein Großprojekt. So machen wir Kassel und Vellmar zukunftsfähig!“

Dr. Michael Maxelon, Vorstandsvorsitzender der Städtische Werke AG, sagt: „Die Telekom hat mit uns einen Partner für Kassel gewonnen, mit dem der Ausbau des Netzes der Zukunft viel schneller umsetzbar ist. Denn wir bündeln Know-how, Kapazitäten und Ressourcen.“

Für Interessenten hat die NSG eine eigene Website eingerichtet, auf der sich Informationen zu den Vorteilen von Glasfaser, zum Ausbau und zum Hausanschluss finden: netzplusservice.de/glasfaser

Telekom Deutschland

In Deutschland versorgt das Unternehmen über das sogenannte Vectoring und Super-Vectoring mehr als 36 Millionen Haushalte und Unternehmen mit Bandbreiten von 100 Mbit/s bis zu 250 Mbit/s im Download. Das Glasfasernetz der Telekom in Deutschland umfasst heute bereits mehr als 700.000 Kilometer. Rund sechs Millionen Haushalte und Unternehmensstandorte können bereits einen Glasfaser-Anschluss mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s bekommen. Das nächste Etappenziel der Telekom ist es, bis Ende 2024 mehr als zehn Millionen FTTH-Anschlüsse zu ermöglichen.

Städtische Werke Netz + Service GmbH

Die Städtische Werke Netz + Service GmbH betreibt die Strom- und Gasnetze sowie die Straßenbeleuchtung in Kassel, im Auftrag von KASSELWASSER die Wassergewinnung und -verteilung in Kassel und Vellmar. Messen, Dokumentieren, Überwachen und Steuern komplexer technischer Prozesse ist Alltag für die knapp 500 Mitarbeiter und Auszubildende. Lange gewachsenes Know-how und ein lebendiger Teamgeist zeichnen das Unternehmen aus. Zum Wohle der Bürger, Kommunen und Unternehmen.

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