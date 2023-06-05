Energiewende beschleunigen: Telekom kooperiert mit Energy Web

Die Deutsche Telekom setzt ihre Expansionspläne im Bereich der Blockchain-Technologie (Web 3) fort. Ihre Tochter Telekom MMS ist dem Ökosystem der Energy Web Foundation, bestehend aus Energiekonzernen und IT-Dienstleistern, beigetreten. Die Telekom MMS stellt als Validator Infrastruktur bereit und sichert so die dezentral verteilte Energy Web Chain ab. Ziel von Energy Web ist der beschleunigte Übergang zu einer globalen Wirtschaft basierend auf Effizienz und erneuerbaren Energien.

Telekom unterstützt Umstieg auf erneuerbare Energien

Energy Web ist weltweit die erste öffentliche Blockchain für den Energiesektor. Als Mitglied und Validator trägt die Telekom MMS zur besseren Netzsicherheit der Blockchain und aller Unternehmenslösungen bei, die die Energy Web-Technologie nutzen. Lösungen von Energy Web ermöglichen ein dezentralisiertes, digitalisiertes und dekarbonisiertes Energiesystem: " Green Proof "-Anwendungen bringen umfassende Transparenz in neue grüne Produkt-Lieferketten. Lösungen zum Datenaustausch vernetzen kleine saubere Energieanlagen wie Solarsysteme auf Dächern mit Elektrofahrzeugen und tragen so zum Erhalt der Netzstabilität bei.

„Die Zusammenarbeit der Energy Web Foundation mit der Telekom zeigt, dass die Blockchain-Technologie ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Klimawandel sein kann“, sagt Dirk Röder, Leiter des Blockchain Solutions Center der Deutschen Telekom. „Die Telekom sichert nicht nur das Energienetz ab, sie leistet auch einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele und fördert gleichzeitig erneuerbare Energien.“

"Etablierte, vertrauenswürdige und digitale Infrastrukturanbieter wie die Deutsche Telekom sind wichtige Akteure, wenn es darum geht, einige der größten Energieunternehmen der Welt bei der Digitalisierung zu helfen, um die zunehmend erneuerbaren und komplexen Energiesysteme zu managen. Wir sind stolz darauf, die Telekom im Ökosystem von Energy Web zu haben", sagt Jesse Morris, CEO von Energy Web.

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Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über Energy Web : Energy Web ist eine globale gemeinnützige Organisation, die den Übergang zu sauberer Energie durch die Entwicklung von Open-Source-Technologielösungen für Energiesysteme beschleunigt. Unsere unternehmenstauglichen Lösungen verbessern die Koordination auf komplexen Energiemärkten und erschließen das volle Potenzial von sauberer, dezentraler Energieressourcen für Unternehmen, Netzbetreiber und Kunden. Unsere Lösungen für Enterprise Asset Management, Datenaustausch und Green Proofs, unser Tool zur Registrierung und Nachverfolgung von kohlenstoffarmen Produkten, werden von der Energy Web Chain unterstützt, der weltweit ersten öffentlichen Blockchain, die auf den Energiesektor zugeschnitten ist. Das Energy Web Ökosystem umfasst führende Versorgungsunternehmen, Entwickler erneuerbarer Energien, Netzbetreiber, Unternehmen, die Energie einkaufen, führende Unternehmen aus den Bereichen Automobil, IoT und Telekommunikation und viele mehr. www.energyweb.org