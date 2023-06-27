Glasfaser für Düsseldorf - Telekom weitet Ausbau deutlich aus

Die Deutsche Telekom weitet ihren Glasfaserausbau in Düsseldorf deutlich aus. Der Glasfaserausbau in Landeshauptstadt wird in den nächsten Jahren mehr als 260.000 Haushalte und Unternehmensstandorte umfassen. Bereits bis Ende 2025 sollen mehr als 160.000 Düsseldorfer Haushalte und Unternehmensstandorte an das Glasfasernetz der Telekom angeschlossen werden können. Darüber hinaus plant die Telekom bis Ende 2030 weitere 100.000 Düsseldorfer Haushalte und Unternehmensstandorte an das neue FTTH-Glasfasernetz anzuschließen. Derzeit sind in den folgenden Ortsteilen Glasfaserbauarbeiten geplant oder bereits in der Umsetzung: Flingern Nord, Düsseltal, Dreieck Nord, Flingern Süd, Oberbilk, Hellerhof, Bilk, Eller, Lierenfeld.

Unterstützung findet der großflächige Glasfaserausbau ebenfalls bei der Stadt. "Mit dem Anschluss an ein Glasfasernetz wird jede Immobilie aufgewertet. Längst ist eine gute Datenanbindung zu einem Standortkriterium geworden. Düsseldorf ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität und ein dynamischer Wirtschaftsstandort - auch und gerade durch die gute Infrastruktur. Mit dem weiteren Ausbau der Glasfaseranbindung wird in Düsseldorf die Attraktivität als Wohn- und Arbeitsstandort gefördert", betont Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.

„Es freut mich sehr, dass wir mit dem Ausbau der Glasfaser für 260.000 Haushalte und Gewerbe in Düsseldorf einen wichtigen Schritt in die Zukunft gehen“ sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH. „Der schnelle und zuverlässige Internetzugang ist heutzutage unverzichtbar, für Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen. Mit der flächendeckenden Verfügbarkeit von Glasfaser können wir die Infrastruktur in Düsseldorf zukunftsfähig gestalten und attraktive Standortbedingungen für Wirtschaft und Forschung schaffen“ so Rickmann.

Was jetzt wichtig ist

Der Glasfaseranschluss kommt nicht von allein ins Haus. Wer als Immobilienbesitzer*in einen Glasfaseranschluss haben will, muss der Telekom das Einverständnis geben, den neuen Anschluss zu legen. Auch wer zur Miete wohnt, kann den Glasfaseranschluss bei der Telekom beantragen: Sie kontaktiert die Vermieter*innen. Dann wird besprochen, wo die Glasfaser ins Haus kommt und wie sie im Haus verläuft.

Auch Mieter können Glasfaser bekommen

Jeder Mieter kann einen Glasfaseranschluss bestellen. Solange dem Vermieter keine Kosten entstehen, kann dieser seine Zustimmung nicht verweigern. Die Telekom wird die Baumaßnahme mit dem Eigentümer abstimmen. Gleiches gilt für Eigentümer in Mehrparteienhäusern: Auch sie können einen Glasfaseranschluss beantragen.

Es ist sinnvoll, im Zuge des Glasfaser-Ausbaus alle Wohnungen mit einem Anschluss auszustatten. Denn ein Glasfaseranschluss bedeutet für den Eigentümer eine erhebliche Wertsteigerung. Außerdem ist eine Immobilie mit Glasfaseranschluss für die Zukunft bestens gerüstet. Auch lässt sie sich einfacher vermieten oder verkaufen. Darüber hinaus bietet der Glasfaser-Anschluss alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen: Zum Beispiel Homeoffice-Anbindung, Smart Home, IP-TV, Streaming Dienste, Online Gaming oder auch Telemedizin.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom:

Telekom Shops in Düsseldorf

www.telekom.de/glasfaser-duesseldorf

Hotline 0800 22 66 100 (kostenfrei)

Für Unternehmen in Düsseldorf

Hotline 0800 33 01300 (kostenfrei)

E-Mail: vollglas@telekom.de

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