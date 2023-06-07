Glasfaser für Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor in Berlin

Die Telekom wird alle Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor an das Glasfasernetz anschließen. Der kostenfreie Ausbau bis in die Wohnungen hat bereits seit Anfang des Jahres begonnen und wird sukzessive straßenzugweise durchgeführt. Bis spätestens 2026 werden alle Objekte an das Glasfasernetz angeschlossen sein. Die Mieter werden rechtzeitig über die anstehenden Baumaßnahmen informiert.

„Der bestandsweite Glasfaserausbau in unseren Gebäuden und Liegenschaften ist ein wegweisendes Pilotprojekt, das die Zukunftsfähigkeit unserer Genossenschaft und das Wohlergehen unserer Mieterschaft weiter in den Fokus rückt. Die Investition in eine digitale Infrastruktur ist nicht nur ein spürbarer Mehrwert für die Bewohner*innen unserer Genossenschaft, sondern auch ein wichtiger Schritt hin zu einer weiterhin modernen und zukunftsfähigen Wohnraumversorgung für unsere Mitglieder“, so Manuel Karasch, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor.

Das neue Netz ermöglicht Gigabit-Bandbreiten. Für die Mieterinnen und Mieter der Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor bedeutet das Zusatzangebot nicht nur eine glasklare und störungsfreie Bild- und Tonqualität, sondern auch eine bestmögliche Internet- und Telefonanbindung. Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Gaming und Streamen gleichzeitig möglich sind.

Mit derzeit über 650.000 km ist das Glasfasernetz der Telekom das größte in Europa. Die Telekom als Infrastrukturpartner bietet alles aus einer Hand: Planung und Bau, Betrieb und Entstörung, Internet und TV-Versorgung. Sie ist von der Planung des Anschlusses über die Koordinierung der Bauarbeiten bis zu der Installation in den Wohnungen als Ansprechpartner da. Als Grundversorger baut und betreibt die Telekom seit Generationen die Telekommunikations-Infrastruktur in Deutschland. Sie arbeitet mit regionalen Firmen zusammen und ist auch selbst regional aufgestellt. Mit vielen Telekom-Standorten werden auch Arbeitsplätze in der Region gestärkt. Zudem verfügt die Telekom über eine Vielzahl von lokalen Shops, die als wichtige Anlaufstation für Glasfaserinteressenten dienen.

Um die neue Technologie nutzen zu können, müssen Mieter eigenständig einen Glasfasertarif beauftragen.

Mehr Informationen zum Glasfaseranschluss:

www.telekom.de/berlin

Telekom Shop Marzahn, Marzahner Promenade 1, 12679 Berlin

Privatkunden: 0800 22 66 100 (kostenfrei)

Geschäftskunden: 0800 330 6709 (kostenfrei)

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