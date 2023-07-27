Deutsche Telekom, e&, Singtel und SK Telecom gründen „Global Telco AI Alliance“

Die Deutsche Telekom, e&, Singtel und SK Telecom haben heute die Gründung der „Global Telco AI Alliance“ bekannt gegeben. Ziel ist mit KI (Künstliche Intelligenz) neue Erlebnisse für die Kund*innen zu schaffen und ihr Leben zu verbessern.

Die vier Mitglieder wollen gemeinsam die KI-Transformation des Telekommunikationsgeschäfts beschleunigen und neue Wachstumstreiber durch innovative KI-gestützte Geschäftsmodelle entwickeln. Dafür haben Vertreter der vier Unternehmen heute in Seoul eine gemeinsamen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet.

„Um die Möglichkeiten der generativen KI für sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als auch die Wirtschaft optimal zu nutzen, wollen wir in der Global Telco AI Alliance branchenspezifische Anwendungen entwickeln. Ich freue mich besonders, dass diese Allianz auch für einen Brückenschlag zwischen Europa und Asien steht und wir gemeinsam einen anbieteroffenen Ansatz verfolgen. Je nach Anwendung können wir so die beste Technologie zum Einsatz bringen. Die Gründung der Allianz ist für uns ein wichtiger Meilenstein“, sagt Claudia Nemat, Vorstandsmitglied für Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom.

Die vier Telekommunikationsunternehmen werden gemeinsam eine KI-Plattform entwickeln, indem sie ihre jeweiligen Technologien und Fähigkeiten kombinieren. Diese Plattform soll als Grundlage für neue KI-Dienste dienen und bestehende Telekommunikationsdienste wie beispielsweise digitale Assistenten oder Super-Apps verbessern.

Die vier Unternehmen planen zudem, sich gegenseitig beim Betrieb von KI-Diensten und Apps in ihren jeweiligen Märkten zu unterstützen und beim Aufbau eines Ökosystems zusammenzuarbeiten.

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe wird nun über Themen wie Co-Investitionsmöglichkeiten und die gemeinsame Entwicklung der Telco AI Plattform diskutieren, um eine endgültige Vereinbarung zu erzielen.

"Der Start der Global Telco AI Alliance ist insofern bedeutsam, als er den Beginn einer neuen Reise markiert, um unsere Geschäftsmodelle zu erneuern und gleichzeitig gemeinsam mit unseren globalen Partnern zu wachsen", sagte Ryu Young-sang, CEO von SKT. "Durch gemeinsame Anstrengungen werden wir die KI-Transformation aller Branchen beschleunigen, unseren Kunden neue Werte und Erfahrungen bieten und das Wachstum des globalen KI-Ökosystems anführen."

Über SK Telecom

SK Telecom ist seit 1984 führend im Wachstum der Mobilfunkbranche. Jetzt hebt der Konzern das Kundenerlebnis auf ein neues Niveau, indem er über die Konnektivität hinausgeht. Durch die Platzierung von KI im Kern seines Geschäfts wandelt sich SK Telecom schnell zu einem KI-Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Innovationen in den Bereichen Telekommunikation, Medien, KI, Metaverse, Cloud und vernetzte Intelligenz voranzutreiben, um sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen einen größeren Mehrwert zu schaffen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an skt_press@sk.com oder besuchen Sie unsere LinkedIn-Seite www.linkedin.com/company/sk-telecom .



Über e&

e& ist einer der führenden Technologiekonzerne der Welt. Mit beeindruckenden Finanzzahlen für 2022 mit einem konsolidierten Nettoumsatz von 52,4 Milliarden AED und einem konsolidierten Nettogewinn von 10 Milliarden AED spiegeln die tadellosen Kreditratings der Gruppe ihre starke Bilanz und ihre Erfolgsbilanz wider. Die Gruppe wurde vor über 47 Jahren in Abu Dhabi gegründet und blickt auf eine lange Tradition als Pionier der Telekommunikation in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurück. Heute erstreckt sich das Unternehmen über 16 Länder im Nahen Osten, Asien und Afrika und ist damit ein führender Akteur in der Branche. Innovation ist in der DNA von e& verwurzelt, um eine unzerbrechliche Verbindung zwischen Gemeinschaften zu schaffen, die modernste digitale Lösungen, intelligente Konnektivität und fortschrittliche Technologien nutzt. Die Gruppe hat fünf starke Geschäftssäulen entwickelt, die verschiedene Kundensegmente adressieren: etisalat by e&, e& international, e& life, e& enterprise und e& capital. Durch diese Säulen streben wir danach, die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, arbeiten und leben, zu revolutionieren, indem wir unvergleichliche Dienstleistungen und außergewöhnliche Erlebnisse anbieten. Bei e& setzen wir uns dafür ein, die Grenzen des Machbaren zu verschieben und messbare Ergebnisse zu liefern, die das Leben der Menschen verändern. Um mehr über e& zu erfahren, besuchen Sie bitte: eand.com/



Über Singtel

Singtel ist Asiens führender Kommunikationstechnologiekonzern und bietet sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen ein Portfolio von Dienstleistungen an, die von der Kommunikation der nächsten Generation über 5G und Technologiedienste bis hin zu Infotainment reichen. Die Gruppe ist in Asien, Australien und Afrika präsent und erreicht über 770 Millionen Mobilfunkkunden in 21 Ländern. Die Infrastruktur- und Technologiedienstleistungen für Unternehmen erstrecken sich über 21 Länder mit mehr als 428 direkten Präsenzpunkten in 362 Städten. Für Verbraucher bietet Singtel ein komplettes und integriertes Angebot an Diensten, einschließlich Mobilfunk, Breitband und TV. Für Unternehmen bietet Singtel ein komplementäres Angebot an Lösungen für die Mobilität der Belegschaft, Datenhosting, Cloud, Netzwerkinfrastruktur, Analysen und Cybersicherheitsfunktionen. Singtel hat sich der kontinuierlichen Innovation verschrieben und nutzt Technologie, um neue und aufregende Kundenerlebnisse zu schaffen und eine nachhaltigere, digitale Zukunft zu gestalten.



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