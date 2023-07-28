MagentaZuhause Flex – die neue Freiheit im Netz der Telekom

Die Telekom bietet ab dem 5. September 2023 zum ersten Mal MagentaZuhause Tarife auch als Flex-Variante ohne Mindestvertragslaufzeit an. „Mit MagentaZuhause Flex können die Menschen das Netz der Telekom erleben, ohne sich binden zu müssen“, sagt Luciano Oliveira, Leiter Festnetz Privatkunden. Er ist überzeugt, mit dem attraktiven Angebot zahlreiche Kundinnen und Kunden gewinnen zu können: „Wir sehen zahlreiche Geschäftsmodelle, bei denen Flexibilität und - damit verbunden - kürzere Laufzeiten zu einer erhöhten Kundenbindung führen.“

Die neuen Breitbandtarife der Telekom sind als MagentaZuhause Flex M (50 Mbit/s), L (100 Mbit/s) und XL (250 Mbit/s) buchbar – auch an vorhandenen Glasfaseranschlüssen der Telekom. „Mit unseren neuen MagentaZuhause Flex Tarifen kommen wir dem Wunsch der Kundinnen und Kunden nach mehr Freiheit in der Vertragsgestaltung nach“, so Oliveira.

Die MagentaZuhause Flex Tarife lassen sich im Übrigen auch mit einem MagentaTV Angebot kombinieren. Mit MagentaTV Smart Flex (10 Euro/Monat) lässt sich ohne Sorgen vor einer langen Vertragsbindung in die TV-Welt der Telekom eintauchen und das Fernsehen von morgen schon heute erleben.

Wer darüber hinaus einen Mobilfunkvertrag der Telekom nutzt, profitiert auch als Flex-Kunde vom MagentaEINS Vorteil. Damit gibt es eine 5 Euro Gutschrift auf den Mobilfunkvertrag, doppeltes Datenvolumen im Mobilfunk sowie die Festnetz-zu-Mobilfunk-Flat. Festnetz- und Internetnutzende, die ins Mobilfunknetz der Telekom einsteigen, profitieren zudem von einem persönlichen Treuebonus von bis zu 500 Euro.

Der Bereitstellungspreis für MagentaZuhause Flex beträgt 69,95 Euro. Der Wechsel in einen Vertrag mit Laufzeit ist jederzeit möglich, der Wechsel von einem Laufzeitvertrag in Flex zum Ende der Laufzeit.

MagentaZuhause Flex – mehr Freiheit im Festnetz geht nicht!



Die Tarife im Überblick

MagentaZuhause Flex M (50 Mbit/s) = 42,95 Euro/Monat

MagentaZuhause Flex L (100 Mbit/s) = 47,95 Euro/Monat

MagentaZuhause Flex XL (250 Mbit/s) = 54,95 Euro/Monat

Besuchen Sie uns auf der Digital X 2023

Die Digital X kommt am 20. und 21. September 2023 wieder nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäusern und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2023 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar – u.a. in den Bereichen Zukunft der Arbeit, Digitalisierung der Unternehmen, Sicherheit oder Nachhaltigkeit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

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