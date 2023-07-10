Meilenstein für Glasfaser-Ausbau in Bayern.

Ein Meilenstein beim Glasfaserausbau in Bayern ist erreicht. Eine Million Haushalte können sich an das Glasfasernetz der Telekom anschließen lassen. Damit unterstreicht die Telekom ihre führende Rolle beim Ausbau des schnellen Internets im Freistaat. Die Hälfte der Anschlüsse wurde in den vergangenen zwei Jahren realisiert. Derzeit baut die Telekom in rund 500 Kommunen in Bayern gleichzeitig Glasfaser aus (siehe unten „Das Ausbau ABC der Telekom in Bayern“). „Der Glasfaserausbau hat sich in Bayern zu einem Jobmotor entwickelt,“ sagt Markus Beckmann, Telekom Technik-Chef in Bayern. „Allein in der Technik haben wir in diesem Jahr rund 300 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und sind weiter auf der Suche. Und natürlich sorgen wir mit unseren Aufträgen auch für Beschäftigung bei unseren Lieferanten und den Subunternehmern.“

Ausbau-Schlagzahl und Breitband-Hunger steigen

In diesem Jahr baut die Telekom 400.000 Glasfaser-Anschlüsse in Bayern. Im nächsten Jahr wird die Schlagzahl erhöht und steigt auf 500.000 Haushalte. Drei Viertel des Ausbaus finanziert die Telekom komplett aus eigenen Mitteln und dieser Anteil wird perspektivisch sogar noch steigen. Ein klares Bekenntnis zum Standort Bayern. „Kein anderes Bundesland profitiert so stark von unserem Glasfaserausbau der Telekom wie Bayern“, sagt Jürgen Lück, Konzernbevollmächtigter der Telekom in Bayern. Zudem beteiligt sich die Telekom so stark wie kein anderer Marktteilnehmer am bayerischen und bundesweiten Förderprogramm für den Breitbandausbau.

Beim Ausbau setzt die Telekom auch auf Kooperationen, zum Beispiel mit den Stadtwerken in Coburg oder Weilheim. Weitere Partnerschaften werden folgen, damit Glasfaser möglichst schnell und überall verfügbar ist. „Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb“, sagt Lück. „Künstlich geschaffene Monopolstrukturen lehnen wir ab. Sie schaden der Dynamik beim Ausbau und dem Interesse der Kundinnen und Kunden, die vergleichen und wählen wollen.“

Ein Glasfaseranschluss bietet viele Vorteile: Das neue Netz ermöglicht hohe Bandbreiten bis 1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde). Damit haben Kund*innen einen superschnellen Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig. Glasfaser ermöglicht die zuverlässigste und schnellste Verbindung im Vergleich zu anderen Übertragungswegen. Glasfaser steigert den Wert der Immobilie. Außerdem ist Glasfaser gut fürs Klima, weil weniger Energie verbraucht wird als im bestehenden Kupfernetz.

„Bei den Kund*innen steigt der Breitbandhunger weiter an. Über die Hälfte der gebuchten Tarife sind mittlerweile 100 Megabit pro Sekunde und höher“, Peter Roll, Regionalleiter Glasfaser Deutsche Telekom Region Süd. „Der Zeitpunkt für einen Wechsel war nie günstiger: Wer heute einen Glasfasertarif bucht, bekommt den Anschluss kostenfrei ins Haus oder die Wohnung gelegt, deshalb lohnt es sich auf www.telekom.de/glasfaser zu schauen, ob man bereits vom Glasfaserausbau der Telekom profitiert. Außerdem können sich Interessenten hier für einen zukünftigen Ausbau registrieren.“

Außerdem wirkt sich der Glasfaserausbau auch positiv auf den Mobilfunk aus: Schließlich werden die Mobilfunkmasten idealerweise mit Glasfaser angebunden, um die hohen Datenmengen - beispielsweise im 5G-Netz - übertragen zu können. Auch hier hat die Telekom dank ihrer hervorragenden Infrastruktur einen deutlichen Vorsprung vor den Wettbewerbern. VIDEO

Das Ausbau ABC der Telekom in Bayern

Von A bis Z einmal durch den Freistaat mit dem Glasfaser-Ausbau der Telekom.

A

Abtswind, Adelsdorf, Aicha vorm Wald, Aitrang, Allershausen, Alling, Altdorf bei Nürnberg, Altenkunstadt, Altenstadt, Altenthann, Altmannstein, Altötting, Altusried, Amerang, Amorbach, Ampfing, Andechs, Antdorf, Aresing, Arnstein, Asbach-Bäumenheim, Ascha, Aschaffenburg, Aschau am Inn, Aschheim, Augsburg

B

Babensham, Bad Aibling, Bad Bayersoien, Bad Feilnbach, Bad Grönenbach, Bad Heilbrunn, Bad Hindelang, Bad Kissingen, Bad Königshofen im Grabfeld, Bad Reichenhall, Bad Tölz, Bad Wiessee, Bad Windsheim, Bad Wörishofen, Bamberg, Baunach, Bayreuth, Bayrischzell, Beratzhausen, Bergheim, Bergkirchen, Bergrheinfeld, Bernau am Chiemsee, Bernbeuren, Berngau, Bessenbach, Bidingen, Bieberehren, Bindlach, Binswangen, Birkenfeld, Bobingen, Bogen, Böhmfeld, Bonstetten, Brannenburg, Bubenreuth, Buchhofen, Buckenhof, Burgau, Burgebrach, Burgkirchen an der Alz, Burgkunstadt

C

Cham, Coburg, Colmberg

D

Deggendorf, Deiningen, Denkendorf, Deuerling, Dietmannsried, Dietramszell, Dillingen an der Donau

E

Ebensfeld, Ebermannsdorf, Eching, Eckental, Edling, Eggenfelden, Eggenthal, Egglham, Eggstätt, Eging a.See, Eglfing, Egling, Eichenau, Eichenbühl, Eichstätt, Eisenheim, Eitensheim, Ellingen, Emskirchen, Erbendorf, Erding, Ering, Erlangen, Erlbach, Eschenbach in der Oberpfalz, Eurasburg

F

Falkenfels, Feldkirchen, Feldkirchen-Westerham, Fischbachau, Flachslanden, Flintsbach am Inn, Floß, Flossenbürg, Frauenau, Freilassing, Freising, Fremdingen, Frensdorf, Freudenberg, Freystadt, Freyung, Fridolfing, Friedberg, Friesenried, Fürstenfeldbruck, Fürstenzell, Fürth

G

Gaimersheim, Gaißach, Garching bei München, Garmisch-Partenkirchen, Gauting, Gefrees, Geltendorf, Georgenberg, Georgensgmünd, Gerbrunn, Geretsried, Germering, Geroda, Gersthofen, Gerzen, Geslau, Giebelstadt, Gilching, Graben, Grabenstätt, Grafenau, Gräfenberg-Guttenberg, Grafengehaig, Grafing bei München, Grettstadt, Gröbenzell, Großaitingen, Großbardorf, Großeibstadt, Großenseebach, Großostheim, Grünwald, Gundelfingen an der Donau, Güntersleben, Günzach, Günzburg, Gunzenhausen

H

Haag in Oberbayern, Haar, Haarbach, Habach, Hagenbüchach, Haidmühle, Hallbergmoos, Haßfurt, Hausen, Hebertsfelden, Heideck, Heidenheim, Hemhofen, Henfenfeld, Hergatz, Heroldsberg, Herrieden, Herrsching am Ammersee, Heßdorf, Hetzles, Hilpoltstein, Hirschbach, Höchheim, Höchstadt an der Aisch, Höchstädt an der Donau, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Hutthurm

I

Ichenhausen, Iffeldorf, Igensdorf, Ihrlerstein, Immenstadt im Allgäu, Isen

J

Jetzendorf, Johannesberg

K

Kalbach, Kammerstein, Karlstadt, Kastl, Kaufbeuren, Kaufering, Kelheim, Kienberg, Kinsau, Kipfenberg, Kirchendemenreuth, Kirchensittenbach, Kirchenthumbach, Kirchheim bei München, Kirchlauter, Kirchroth, Kirchzell, Kleinheubach, Kleinwallstadt, Klosterlechfeld, Kolbermoor, Kolitzheim, Kollnburg, Krombach, Kronach, Kulmbach

L

Lalling, Landau an der Isar, Landsberg am Lech, Landshut, Langdorf, Langenbach, Langenzenn, Laudenbach, Lauf an der Pegnitz, Legau, Lehrberg, Lenggries, Lichtenfels, Lindau (Bodensee), Lindenberg im Allgäu, Lohr am Main

M

Mainaschaff, Mainburg, Malching, Malgersdorf, Markt Rettenbach, Marktleuthen, Marzling, Mehlmeisel, Mehring, Meitingen, Memmingen, Mengkofen, Mering, Michelau in Oberfranken, Miesbach, Mittenwald, Möhrendorf, Mönchberg, Monheim, Moosburg a der Isar, Moosinning, Moosthenning, Mörnsheim, Mühldorf am Inn, Münchberg, München, Münsing, Murnau am Staffelsee

N

Nabburg, Nesselwang, Neubeuern, Neuburg an der Donau, Neuburg an der Kammel, Neuburg am Inn, Neufahrn bei Freising, Neuhaus am Inn, Neukirchen vorm Wald, Neumarkt in der Oberpfalz, Neunkirchen, Neunkirchen am Brand, Neuötting, Neuried, Neusäß, Neustadt an der Aisch, Neustadt an der Donau, Neutraubling, Niederalteich, Niederrieden, Niederviehbach, Niederwerrn, Nürnberg

O

Oberdolling, Obergünzburg, Obermeitingen, Obernzell, Obernzenn, Oberreichenbach, Oberroth, Oberschleißheim, Oberschweinbach, Oberstaufen, Oberstreu, Obersüßbach, Obertraubling, Obertrubach, Ochsenfurt, Odelzhausen, Olching, Opfenbach, Ortenburg, Osterhofen, Ottenhofen, Ottensoos, Ottobeuren, Ottobrunn, Otzing

P

Peiting, Penzberg, Penzing, Perlesreut, Pfaffenhofen an der Ilm, Pfaffing, Pfakofen, Pfeffenhausen, Pleiskirchen, Pliening, Pocking, Pöttmes, Poxdorf, Prem, Prien am Chiemsee, Puchheim, Putzbrunn, Pyrbaum

R

Rattelsdorf, Raubling, Regensburg, Regenstauf, Reichersbeuern, Reit im Winkl, Rennertshofen, Rettenberg, Rimpar, Rödental, Roding, Rohrdorf, Röhrmoos, Röhrnbach, Rosenheim, Roßtal, Roth, Röthenbach (Allgäu), Röthenbach an der Pegnitz, Rothenbuch, Rothenburg ob der Tauber, Rott am Inn, Rottach-Egern, Rottenburg an der Laaber, Rüdenau, Ruderatshofen, Ruderting, Rugendorf, Ruhpolding

S

Saal an der Donau, Sachsen bei Ansbach, Sachsenkam, Saldenburg, Sauerlach, Schaufling, Scheidegg, Scheßlitz, Scheyern, Schierling, Schiltberg, Schlüsselfeld, Schnabelwaid, Schnaitsee, Schnaittach, Schnaittenbach, Schöfweg, Schönau, Schönau am Königsee, Schönbrunn im Steigerwald, Schondorf am Ammersee, Schongau, Schönwald, Schwabach, Schwabmünchen, Schwaig bei Nürnberg, Schwandorf, Schwarzenbach am Wald, Schweinfurt, Seefeld, Seeshaupt, Selb, Seukendorf, Siegenburg, Siegsdorf, Sigmarszell, Sindelsdorf, Sonthofen, Spardorf, Speichersdorf, Spiegelau, St. Oswald, Starnberg, Stein, Steingaden, Steinhöring, Stephanskirchen, Stettfeld, Stockstadt am Main, Stubenberg, Sulzbach-Rosenberg, Sulzberg, Syrgenstein

T

Tagmersheim, Tannheim, Taufkirchen, Tegernsee, Thalmässing, Theres, Thüngersheim, Thurnau, Tirschenreuth, Titting, Tittmoning, Traunreut, Traunstein, Treuchtlingen, Tuntenhausen, Türkheim, Tüßling, Tutzing

U

Übersee, Unterdietfurt, Unterföhring, Untermeitingen, Unterpleichfeld, Untersiemau

V

Velburg, Vierkirchen, Vilshofen an der Donau, Vohenstrauß, Volkenschwand

W

Waakirchen, Wackersberg, Waging am See, Waidhofen, Walchensee, Waldershof, Waldkraiburg, Waldsassen, Waldthurn, Walpertskirchen, Walsdorf, Wartenberg, Wasserburg am Inn, Wassertrüdingen, Wegscheid, Weiden in der Oberpfalz, Weidenberg, Weidhausen bei Coburg, Weiding, Weigendorf, Weil, Weiler-Simmerberg, Weilheim in Oberbayern, Weisendorf, Weismain, Weißenburg in Bayern, Weißenstadt, Weng, Wertingen, Weßling, Wettstetten, Weyarn, Wiesau, Wiesenttal, Wiggensbach, Wilhelmsdorf, Windberg, Winkelhaid, Wittibreut, Wolfertschwenden, Wolframs-Eschenbach, Wolfratshausen, Wollbach, Wörnitz, Wörth an der Isar, Würzburg

Z

Zell im Fichtelgebirge, Zellingen, Zirndorf

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