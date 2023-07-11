Modschiedler Gruppe fährt mit Telekom und YellowFox

Die Deutsche Telekom und ihr Partner YellowFox digitalisieren den Fuhrpark und die Logistik-Prozesse der Modschiedler Gruppe . Die Komplettlösung umfasst ein digitales Auftragsmanagement und die „YellowFleetApp“, mit der Transporte abgewickelt und Routen geplant werden. Telekom und YellowFox statten die LKWs mit vernetzten Trackern aus und liefern Fahrerdisplays für die Zugmaschinen. Die Modschiedler Gruppe spart somit Zeit, Kosten, Papier und CO2-Emissionen.

Der rheinland-pfälzische Spezial-Logistiker transportiert deutschlandweit Fertighäuser. Die LKWs haben Überbreite und -höhe. Sie benötigen besondere Routen für den Transport. Bislang fuhren Begleitfahrzeuge die Routen vorab ab und kennzeichneten problematische Stellen in der Wegstrecke. Für eine digitale Logistik integrieren Telekom und YellowFox den LKW-Routenplaner in das Auftragsmanagement. Dieser bezieht sämtliche Durchfahrtsbeschränkungen und aktuelle Verkehrsdaten in die Berechnung der Route ein. Er ermittelt mit einem Klick die ideale Reihenfolge bei Touren mit mehreren Zielen. Der Routenplaner berechnet anfallende Mautkosten und schlüsselt diese genau auf. So haben Disponenten den vollen Durchblick bei der Streckenplanung und die komplette Kostenkontrolle. Verzögerungen aufgrund von Beschränkungen werden vermieden. Vortouren der Begleitfahrzeuge sind nicht mehr notwendig.

Tschüss Papierauftrag, willkommen App

„Wir wollen unsere Dienstleistungen kontinuierlich verbessern und den Erwartungen unserer Kunden gerecht werden. Die Partnerschaft mit der Telekom und YellowFox hilft uns dabei. Sie ist ein wegweisender Schritt in Richtung einer digitalisierten und nachhaltigen Logistik“, betont Roland Modschiedler, Geschäftsführer der Modschiedler Gruppe.

Das Logistikunternehmen bearbeitet seine papierbasierten Transport-Aufträge künftig komplett digital. Dafür nutzt es das Fahrerdisplay „YellowTabPro“ im LKW. Darüber läuft auch die Kommunikation via Chat zwischen dem Führerhaus und der Zentrale. Die Disponenten schicken die Aufträge ins Fahrzeug. Die Fahrenden sehen online alle Unterlagen mit Anfahrtsroute und Abladeplan. Bei Ankunft unterschreibt der Empfänger digital und der LKW-Fahrende setzt den Auftrag in der YellowFleetApp auf erledigt. Disponenten sehen den erledigten Auftrag sofort. Sie müssen nicht auf die Rückkehr des LKWs warten.

Mit der App können Unternehmen zusätzlich

• Arbeitszeiten und Tätigkeiten erfassen,

• unkompliziert elektronische Führerscheinkontrollen durchführen,

• Fahrende über verbleibende Restlenkzeiten, Schichtdauer, Fahrstil oder Mautkosten informieren und

• wichtige Informationen wie Ansprechpartner oder Arbeitsanweisungen in eine elektronische Zettelbox legen.

Digitale Logistik wirkt sich positiv auf Klimabilanz aus

„Nachhaltigkeit ist gerade in der Logistikbranche ein wichtiges Thema. Bei der Modschiedler Gruppe gehen Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit nun Hand in Hand: Unsere hier verbauten digitalen Lösungen wirken sich positiv auf die Klimabilanz aus und zahlen auf die wichtige Environmental Social Governance-Bewertung und die Lieferkettensorgfaltspflicht ein“, bestätigt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland.

Die Telekom und YellowFox statten die LKWs der Modschiedler Gruppe mit Trackern und M2M-Karten aus. Das Kürzel M2M steht für Machine-to-Machine-Kommunikation, also den automatisierten Austausch von Daten zwischen Fahrzeugen untereinander oder mit der zentralen Leitstelle. Der Logistiker aus Rheinland-Pfalz erhält so die Telemetrie-Daten seiner Sattelzüge. Sämtliche manuellen Arbeitsschritte entfallen mit der digitalen Lösung: Sie lädt Daten von Fahrerkarte und Massenspeicher automatisch herunter und stellt sie bereit. Die Tracker mit den M2M-Karten erfassen die Lenkzeiten, orten den LKW, speichern und archivieren die Daten und zeigen den Spritverbrauch und die CO2-Emissionen an. So lassen sich Einsätze der Fahrer und Fahrerinnen besser disponieren, Kraftstoffverbräuche und CO2-Emissionen reduzieren und Transporte beschleunigen.

„Mehr Zeit fürs Wesentliche dank Telematik. Dieser Leitspruch steht am Anfang jeder Entwicklung bei YellowFox. Der Grundgedanke unserer Lösungen ist, administrative Prozesse in Unternehmen zu automatisieren und zu digitalisieren, damit diese ihre Ressourcen auf das jeweilige Kerngeschäft konzentrieren können“, sagt Hendrik Scherf, Geschäftsführer YellowFox GmbH.

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