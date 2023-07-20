Telekom gewinnt Festnetztest der connect

Der erste Platz im aktuellen Festnetztest der Fachzeitschrift connect geht an die Telekom. Mit 912 von 1.000 möglichen Punkten setzt sie sich im bundesweiten Vergleich aller Anbieter durch. Das Festnetz der Telekom bekommt vom Testteam der connect insgesamt die Note sehr gut. „Die Telekom erzielt insgesamt überzeugende Leistungen und verdient den Gesamtsieg“, so die Tester des Fachmagazins.

Connect hat in diesem Jahr eine komplett neue Test-Methodik eingeführt. Im Fokus steht nun, welche Leistung und welche Qualität die Kundinnen und Kunden wirklich erleben. Von Januar bis Juli haben die Testteams dafür Festnetz- und Internetanschlüsse unter die Lupe genommen und mehr als 330 Millionen Test-Samples ausgewertet. Bei den bundesweiten Anbietern setzt sich das Festnetz der Telekom an die Spitze. In der Summe schafft die Telekom das beste Gesamtergebnis aus den vier Test-Kategorien Download, Upload, Latenz und Stabilität. Vor allem bei den aktiv gemessenen Upload Datenraten und bei den Latenzen des Netzes, also den Verzögerungszeiten, liefert das Netz der Telekom Top-Werte.

„Qualitativ hochwertige Festnetzanschlüsse und schnelles Internet sind privat wie beruflich wichtiger denn je. Wir bauen zukunftsfähige Netze für die Menschen in Deutschland – in den Städten und auf dem Land“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technik der Telekom Deutschland. „Wir freuen uns, dass wir im Test der connect bundesweit vorne liegen und dass sich unsere massiven Investitionen auszahlen. Wir bauen unser Netz kontinuierlich aus und entwickeln es täglich weiter. Die Telekom betreibt heute bereits das mit Abstand größte Glasfasernetz Deutschlands. Unser Anspruch ist es, deutschlandweit immer das beste Netz zu bieten.“

Die Telekom bietet bereits für sechs Millionen Haushalte FTTH an, also Glasfaser bis ins Haus. Bis 2024 sollen es mehr als zehn Millionen Haushalte sein. Aktuell hat das Glasfasernetz der Telekom in Deutschland eine Länge von über 700.000 Kilometern. Mehr als 36 Millionen Haushalte können einen Tarif mit bis zu 100 MBit/s buchen. Bereits 29 Millionen Haushalte einen Highspeed-Tarif mit bis zu 250 MBit/s.

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