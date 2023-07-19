Zuhause stabiles WLAN: Telekom Mesh-Verstärker zwölf Monate inklusive

Die Telekom bringt neue Angebote für die Heimvernetzung: Mit kostenloser Testphase und im Paket günstiger als bisher. Ab August sorgen drei Varianten zuhause für superschnelle Verbindungen ins Internet.

Wenn die Videokonferenz ruckelt oder sich ein Download in die Länge zieht, liegt es meist an der Verbindung zwischen dem Router und den Geräten im Haushalt. Denn traditionelle Router haben nur eine begrenzte WLAN-Reichweite. So werden größere Wohnflächen und mehrere Etagen oft nicht ausreichend versorgt.

WLAN wie es sein soll: superschnell und stabil - dank Mesh-Technologie

Anders als bei einem gewöhnlichen WLAN-Router nutzt die Mesh-Technologie ein Netzwerk aus mehreren WLAN-Verstärkern. Es verteilt das WLAN Signal optimal in alle Bereiche des Haushalts. Damit gibt es zuhause maximale Surfgeschwindigkeit in jedem Winkel.

Mesh WLAN kostenlos: Angebot vom 01. August 2023 bis zum 31. Januar 2024

Das neue Angebot „WLAN Comfort“ besteht aus dem Mesh-Router Speedport Smart und einem Mesh-Verstärker Speed Home WLAN. Im Aktionszeitraum kostet WLAN Comfort in den ersten zwölf Monaten 6,95 Euro monatlich. Ab dem 13. Monat sind es 9,95 Euro.

Das Paket bietet zudem einen Tausch defekter Router innerhalb von 24 Stunden, Hotline-Unterstützung durch Experten und eine Heimnetzdiagnose. Ist die telefonische Beratung bei der Einrichtung nicht erfolgreich hilft die Telekom auch vor Ort.

Für Anschlüsse am Glasfasernetz gibt es im Paket „WLAN Comfort Glasfaser“ die entsprechende Variante des Routers mit integriertem Glasfasermodem. Die monatliche Miete beträgt 7,95 Euro innerhalb der ersten zwölf Monate. Im Anschluss ist das Angebot für 10,95 Euro je Monat zu haben. Das Paket bietet ebenfalls den Router-Tausch innerhalb von 24 Stunden, Hotline-Unterstützung durch Experten und eine Heimnetzdiagnose. Auch bei dieser Variante kommt die Telekom ins Haus, wenn die Installation mit Hilfe der Hotline nicht erfolgreich ist.

Zum Vergleich: Die monatliche Miete für die Router ohne Mesh-Verstärker liegt bei 6,95 Euro für den Speedport Smart 4 bzw. 7,95 Euro für den Speedport Smart 4 Plus 7,95 Euro. Damit ist der Mesh-WLAN Verstärker im WLAN Comfort bzw. WLAN Comfort Glasfaser Paket zwölf Monate ohne Zusatzkosten nutzbar.

Der Mesh-Verstärker Speed Home WLAN lässt sich als „WLAN Paket“ auch ohne Router für 3,95 Euro pro Monat mieten. Das WLAN Paket bietet mit dem sogenannten Heimnetz-Service die Hotline-Unterstützung durch Experten und eine Heimnetzdiagnose. Unterstützung vor Ort gibt es ebenfalls, wenn die Installation nicht mit Hilfe der Hotline gelingt. Die Mindestvertragslaufzeit bei allen Paketen beträgt zwölf Monate.

Rat und Tat von Service-Teams frei Haus

Die Pakete bieten alle Voraussetzungen für ein leistungsstarkes Heimnetzwerk. Hinzu kommen Unterstützung bei der Installation durch die Service-Teams der Telekom – bei Bedarf auch vor Ort. Die Fachleute unterstützen telefonisch und per Fernzugriff bei der Einrichtung und Optimierung des WLAN. Sie garantieren optimalen Empfang, beraten zum besten Standort der Geräte und helfen bei ihrer Anbindung. Reicht eine telefonische Beratung bei der Einrichtung nicht aus, kommt ein WLAN-Experte der Telekom ins Haus.

Wer die Installation in die Hände der Telekom geben möchte, bucht die „Persönliche Installation Comfort“ zum reduzierten Preis von 89,95 Euro. In Zusammenhang mit den WLAN Paketen ist die Anfahrt im Preis bereits enthalten.

Auch für die Umwelt gut

Der Speedport Smart 4 punktet wie das Speed Home WLAN beim Thema Umweltbilanz. Die Verpackung besteht aus Recycling-Karton und FSC Mix-zertifiziertem Papier. Die Telekom nutzt 30 Prozent weniger Karton-Material und verzichtet komplett auf Plastik. Für die Bedruckung kommt umweltfreundliche, pflanzenbasierte Farbe zum Einsatz. Den Verzicht auf Schadstoffe belegen unter anderem die schadstofffreien LAN-Anschlüsse. Das Gehäuse des Routers selbst besteht zu 90 Prozent aus voll recyceltem Kunststoff. Nach der Nutzung im Mietmodell bereitet die Telekom die Geräte auf und setzt sie erneut ein.

Hinweis: Der Vertrieb der bisherigen Pakete - WLAN Comfort Plus, WLAN Paket M und WLAN Paket L - wird mit Start der neuen Pakete eingestellt.

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