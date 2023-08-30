Fairphone 5 – Nachhaltigkeit und Innovation Hand in Hand

Die Telekom präsentiert das neueste Mitglied der Fairphone-Familie, das Fairphone 5. Unter dem Motto "Für dich entwickelt. Fair produziert." setzt das Fairphone 5 erneut neue Maßstäbe für umweltfreundliche Technologie und ethische Verantwortung. Das Smartphone ist ab sofort bei der Telekom vorbestellbar. Ausgeliefert wird ab dem 14. September. Es ist in der Farbe Mattschwarz zum Beispiel im Tarif MagentaMobil L für 1 Euro oder einmalig für 699 Euro erhältlich. Das Fairphone 4 ist weiterhin erhältlich.

Langlebigkeit und Qualität

Das Fairphone 5 bereitet viele Jahre Freude, ohne die Umwelt zu beeinträchtigen. Durch die Förderung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte möchte Fairphone den ökologischen Fußabdruck minimieren. Das Herzstück des Fairphone 5 ist ein Acht-Kern-Prozessor. Dieser erhält mindestens acht Jahre lang Software-Updates. Das gewährleistet eine dauerhafte Leistung. Nach dem Kauf kann eine 5-Jahres-Garantie aktiviert werden. Das unterstreicht das Engagement für Qualität und Haltbarkeit.

Innovatives Android 13 und überzeugende Leistung

Das neue Smartphone unterscheidet sich sowohl äußerlich als auch auf der Software-Ebene vom Vorgänger. Im Vergleich zum Fairphone 4 wiegt das Fairphone 5 insgesamt 200 Gramm. Damit ist es knapp 25 Gramm leichter als zuvor. Außerdem ist es circa 1 Millimeter dünner als sein Vorgänger.

Mit der intuitiven Benutzungsoberfläche von Android 13 können Nutzerinnen und Nutzer das Fairphone 5 individuell anpassen und steuern. Der leistungsstarke Prozessor und der erweiterbare Speicher von bis zu 2 TB ermöglichen ein nahtloses und individualisierbares Nutzungserlebnis.

Herausragende Kameras und beeindruckende Videos

Das Fairphone 5 verfügt über drei verbesserte Kameras mit Premium-Dual-Objektiven für erstklassige Aufnahmen. Es hat eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit Ultraweitwinkelobjektive für Videos in bis zu 4K Auflösung. Dazu kommt eine 50-Megapixel-Selfie-Kamera.

Einfache Reparierbarkeit für nachhaltige Nutzung

Wie schon bei den Vorgänger-Modellen ist das zentrale Merkmal des Fairphone 5 seine modulare Bauweise. Während das Fairphone 4 noch aus acht Modulen zusammengesetzt war, sind es bei dem Fairphone 5 zehn Module. Das steigert die mühelose Reparierbarkeit. Die einzelnen Bauteile des Smartphones sind als austauschbare Ersatzteile erhältlich. Der Fairphone YouTube-Kanal enthält bedienungsfreundliche Tutorials. Somit sind Reparaturen einfach durchzuführen.

Klimabewusst und elektromüllneutral

Die Vermarktung des Fairphone 5 zielt darauf ab, Emissionen zu minimieren. Dies wird durch Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Verwendung recycelter Materialien und verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien in der Herstellung erreicht. Fairphone misst die CO2-Emissionen im gesamten Produktlebenszyklus, investiert in CO2-Reduktionsprojekte und sichert die Elektromüllneutralität des Fairphone 5. Pro verkauftem Gerät recycelt Fairphone mindestens ein Telefon, unabhängig vom Verkaufskanal.

Faire Beschaffung und soziale Verantwortung

Fairphone möchte langfristig die Beschaffung von Materialien verbessern. Mit dem Fairphone 5 setzt der Hersteller einen neuen Standard für faire und recycelte Materialien. Er konzentriert sich dabei auf 14 Materialien, welche auf nachhaltige Weise bezogen werden. Darunter Fairtrade-Gold, IRMA-Lithium, recyceltes Aluminium sowie seltene Erden und Kupfer. Wo das nicht möglich ist, kompensiert Fairphone seinen Verbrauch mit einer Prämie für fairen Abbau mittels fairer Gold-, Silver- und Kobalt-Credits.

Ökologische und soziale Verantwortung

Ökologische und soziale Verantwortung, begleitet von anspruchsvollen Zielen, sind fest in der Unternehmensstrategie der Telekom verankert. Eins dieser Ziele ist Klimaneutralität im Unternehmen bis 2025. Bis spätestens 2040 will die Telekom vollständig klimaneutral sein. Bis 2030 will sie außerdem CO2-Emissionen um 55 Prozent im Vergleich zu 2020 reduzieren.

Ein weiteres Ziel ist das Thema Kreislaufwirtschaft. Die Telekom strebt an, bis 2030 eine vollumfängliche Kreislaufwirtschaft für Netztechnik und Geräte in Europa zu etablieren. Dies schließt Rücknahme und Wiederverwertung ein, um Elektronikabfall zu reduzieren und Umweltauswirkungen zu minimieren. Bei der Erreichung dieser Ziele spielen Produkte und Lösungen wie das Fairphone 5 eine maßgebliche Rolle.

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