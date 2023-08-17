Neues T Tablet ermöglicht 5G-Zugang für alle

Die Telekom hat sich verpflichtet, die 5G-Abdeckung in ganz Europa zu verdoppeln – ob durch Investitionen in die Infrastruktur, die Bereitstellung von Netzen, die Entwicklung von Tarifen oder die Erschwinglichkeit 5G-fähiger Geräte. Die Markteinführung des neuen T Tablets zum Preis von nur 1 Euro in jedem Magenta Mobilfunk- und Datentarif ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels. Ohne Tarif kostet das T Tablet einmalig 219 Euro. Es ist ab dem 24. August erhältlich.

Das Tablet ist ein Ergebnis der fortlaufenden Partnerschaft der Telekom mit dem führenden Softwarehersteller Google. Mit dem T Tablet und dem T Phone vereinen die beiden Unternehmen ihre Stärken. Durch die nahtlose Kombination von Hardware, Software und Netzwerk ermöglicht diese Kooperation 5G-Zugang für alle.

Das T Tablet verfügt über einen 10,4-Zoll-Bildschirm, Dual SIM, eine 8-Megapixel-Frontkamera und die Option, den 128 GB großen internen Speicher mittels Micro-SD-Karte auf 2 TB zu erweitern. Das Gerät bietet insbesondere jungen Nutzerinnen und Nutzern ein digitales Erlebnis. Der Zugang zum Google Kids Space mit altersgerechten Apps, Büchern und Videos unterstützt die Kinder beim Lernen. Im Google Entertainment Space können sie auf ihre Lieblingsfilme, Serien, Videos, Spiele und Bücher zugreifen. Darüber hinaus sind 100 GB Google One Cloud-Speicher für drei Monate kostenlos enthalten. Dieses Angebot gilt für eine Aktivierung im Zeitraum vom 17. August 2023 bis zum 30. Juni 2024.

In vielen Lebensbereichen ist der Zugang zu einem leistungsstarken mobilen Netz inzwischen eine notwendige Voraussetzung. Spätestens seit der Pandemie gehört auch das Bildungswesen dazu. Digitales Lernen ist ein zentraler Bestandteil des Schulalltags. Damit ist nicht nur der mobile Zugang zu schnellem Internet unverzichtbar geworden, sondern auch die Verfügbarkeit von erschwinglichen Endgeräten für alle Schüler*innen.

„Mit dem neuen T Tablet gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um das Netz der Zukunft für alle zugänglich zu machen – und das zu einem sehr erschwinglichen Preis. Unser Ziel ist es, dass noch mehr Menschen von den Möglichkeiten unseres ständig wachsenden 5G-Netzes profitieren können. Besonders freuen wir uns, dass wir mit unseren Geräten die Digitalisierung im Bildungswesen vorantreiben können. Ein digitales, vernetztes Leben ist die Zukunft und die Telekom möchte diese aktiv mitgestalten”, sagt Dr. Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation, Training und Mobilfunk Endgeräte, Telekom Deutschland.

Die Einführung des T Tablet auf dem deutschen Markt ist Teil der internationalen Produkteinführung. Das neue 5G-Gerät ist von nun an auch in Österreich, Kroatien, der Tschechischen Republik, Ungarn, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, der Slowakei und den USA verfügbar. VIDEO

Neben der Einführung des neuen T Tablet aktualisiert die Telekom auch das T Phone. Es gibt die neue Farbe, „Dusty Grey“, mehr ROM-Speicher, NFC, eine aktualisierte Frontkamera und das Smartphone ist mit dem Betriebssystem Android 13 ausgestattet. Das aufgefrischte T Phone ist auch ab dem 24. August für 1 Euro zum Beispiel im Tarif MagentaMobil S erhältlich.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil