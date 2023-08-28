Starke Glasfaseranbindung für noch besseres 5G

Die Telekom sorgt für ein noch besseres Mobilfunkerlebnis und schnellstes 5G: Dazu hat das Unternehmen bundesweit bereits 83 Prozent aller 5G-Mobilfunkstandorte über Glasfaser angebunden. Diese leistungsfähige Verbindung der Mobilfunkantennen zur dahinter liegenden Netzinfrastruktur ist entscheidend, um den steigenden mobilen Datenverkehr im Netz schnell und zuverlässig zu transportieren. Zusätzlich rüstet die Telekom das Mobilfunknetz kontinuierlich mit modernster Technik auf: So verfügen jetzt mehr als 10.000 5G-Mobilfunkstandorte über Glasfaseranbindungen mit einer Geschwindigkeit von 10 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) – das entspricht etwa 40 Prozent aller 5G-Mobilfunkanlagen der Telekom. Der höhere Datendurchsatz ermöglicht noch mehr Kapazität und maximale Datenraten für Kundinnen und Kunden in der jeweiligen Mobilfunkzelle. Insbesondere an Orten mit hoher Netzauslastung profitieren Menschen so unterwegs von zusätzlicher Bandbreite. Bis 2026 wird die Telekom über 28.000 Mobilfunkstandorte mit einer Highspeed-Anbindung mit 10 Gbit/s ausstatten.

„Die Anforderungen an unser Mobilfunknetz steigen ständig: Allein im Netz der Telekom wächst der mobile Datenverkehr jährlich um rund 30 Prozent“, sagt Abdu Mudesir, Technik-Chef der Telekom Deutschland. „Nicht nur die Menge an Daten steigt rasant, sondern dank 5G auch das Tempo. Deswegen erweitern wir unser Netz nicht nur mit immer mehr 5G-Antennen, sondern sorgen auch für noch mehr Kapazität und Geschwindigkeit im Transportnetz.“

Grundlage für 10 Gbit-Anbindung: Neuste Technik und leistungsfähige Knotenpunkte

Glasfaser ist die zukunftsfähigste, nachhaltigste und leistungsstärkste Übertragungstechnologie für Daten. Die Deutsche Telekom setzt daher beim Transportnetz für den Mobilfunk fast durchgehend auf eine Glasfaseranbindung.

Glasfaserleitungen verbinden auch die Funkstandorte mit den zentralen Knotenpunkten im Transportnetz – die bundesweit verteilten 900 zentralen Vermittlungsstellen der Telekom.

Um zusätzlich zur Glasfaseranbindung auch Datenraten von 10 Gbit pro Sekunde zu realisieren, wurden an den Mobilfunkstandorten modernste Mobilfunk-Gateways eingebaut. Diese ermöglichen eine schnellere Datenverarbeitung beim Übergang zwischen Transportnetz und den Mobilfunkantennen. Bei allen neugebauten Standorten und bei Modernisierungsmaßnahmen der Telekom werden solche Gateways installiert. Voraussetzung dafür war eine neue Aggregationsplattform für das bundesweite Mobilfunk-Transportnetz. Die Telekom hatte diese ab 2018 schrittweise in den Vermittlungsstellen eingeführt und die Umstellung 2022 abgeschlossen. Die neue Plattform fasst die Daten von den über 36.000 deutschen Mobilfunkstandorten der Telekom so zusammen, dass sie über 24 übergeordnete Knotenpunkte im Transportnetz extrem schnell, effizient und zuverlässig weitertransportiert werden. Dabei kam unter anderem neue spezielle Router-Technik zum Einsatz, um den hohen Anforderungen von 5G gerecht zu werden. Diese ermöglicht höhere Bitraten und dadurch mehr und schnelleren Datenverkehr. Die Mobilfunkstandorte mit einer 10Gbit/s – Anbindung sind außerdem über separate Glasfasern zu zwei unterschiedlichen zentralen Transportnetzknoten verbunden. Das macht die Standorte besonders ausfallsicher.

Glasfaseranbindung und Frequenzen für 5G Gigabit-Geschwindigkeit

5G-Antennen auf der 3,6 Ghz-Frequenz sind im Netz der Telekom auch deshalb besonders leistungsstark, weil sie fast ausschließlich mit einer 10Gbit/s Anbindung per Glasfaser mit dem Transportnetz verbunden sind. Damit können Kundinnen und Kunden unterwegs Geschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s fürs Surfen, Streaming und schnellere Downloads nutzen. Über 750 Städte und Gemeinden profitieren deutschlandweit bereits vom schnellstem 5G-Mobilfunk. Das 3,6 GHz Frequenzband ergänzt die 5G-Frequenzen im Bereich 700 Megahertz und 2,1 GHz, die bereits bundesweit im Netz der Telekom im Einsatz sind. Vor allem in dichter besiedelten Gebieten sorgen die 3,6 Ghz Frequenzen für besonders hohe Downloadgeschwindigkeiten und eine reibungslose Mobilfunkversorgung.

Neben der Geschwindigkeit ist es außerdem wichtig, dass jedem und jeder einzelnen Mobilfunknutzer*in genügend 5G-Leistung zur Verfügung steht. Das gelingt der Telekom durch den intelligenten Einsatz mehrerer 5G-Frequenzspektren pro Mobilfunkstandort. Je mehr Frequenzen von einem Standort abgestrahlt werden, desto mehr Daten können dort fließen. Damit wird sichergestellt, dass Telekom-Kund*innen nicht nur in Großstädten ausreichend 5G-Leistung zur Verfügung steht.

Hohes Tempo auch beim Mobilfunkausbau mit 5G

Beim Ausbau des 5G-Netzes legt die Telekom eine starke Leistung vor. Noch nie wurde eine Mobilfunktechnologie so schnell eingeführt. Bundesweit können bereits 80 Millionen Menschen das 5G-Netz der Telekom nutzen – das entspricht mehr als 95 Prozent der Bevölkerung. Seit dem 5G-Startschuss im Jahr 2019 hat das Unternehmen insgesamt mehr als 25.000 Mobilfunk-Standorte deutschlandweit mit 5G ausgestattet oder neu gebaut. So funken im Netz der Telekom mittlerweile mehr als 80.000 Mobilfunk-Antennen mit 5G. Und der Ausbau geht weiter: Bis 2025 will der Netzbetreiber 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G erreichen.

Deutschlands größtes und bestes Netz

Die Telekom ist nicht nur der führende deutsche 5G-Netzbetreiber, sondern bewegt sich auch europaweit im Spitzenfeld. Die Ergebnisse der jüngsten Netztests bestätigen das Engagement des Unternehmens beim Netzausbau – sowohl bei 5G als auch bei LTE: Das Mobilfunknetz der Telekom ist das beste in Deutschland. Stiftung Warentest, Imtest, Smartphone Magazin, Chip, Computer Bild und Connect haben die Telekom als Testsieger ausgezeichnet. Als erster deutscher Netzbetreiber überhaupt erhielt die Telekom für ihr Mobilfunknetz von der Fachzeitschrift Connect das Prädikat „überragend“ (Heft 1/2023). Die Telekom stellt die Netzführerschaft auch in ihrer neuen Kampagne in den Vordergrund: Die Botschaft lautet: „Netz ist alles. Wir sind das Netz.“ Die Kampagne zeigt die Vielfalt digitaler Alltagsmomente und betont, was Menschen miteinander verbindet: Das Netz ist zu einem integralen Bestandteil und damit zur digitalen Lebensader des Lebens und Arbeitens geworden.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil