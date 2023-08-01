Treue zahlt sich für Unternehmen aus: 500 MB geschenkt für jedes Jahr im Mobilfunknetz der Telekom

Die Telekom belohnt langjährige Treue: Loyale Geschäftskund*innen dürfen sich auf einen Datenbonus freuen. Es winken bis zu 10 GB pro Monat, und zwar dauerhaft. Das Beste daran: Der Datenbonus wächst mit jedem Jahr Zugehörigkeit bei der Telekom. Und ist auch im EU-Ausland nutzbar. Einfach unter pass.telekom.de buchen und kostenfrei im Netz der Telekom telefonieren und surfen. Alle Informationen zum neuen Datenbonus gibt es unter https://geschaeftskunden.telekom.de/mobilfunk/treue-mobilfunk .

Gilt für aktuelle Business Mobil Tarife

Der Datenbonus gilt für Mobilfunkverträge der aktuellen Tarifgeneration Business Mobil und für BusinessCards der gleichen Generation. Je nach Länge der Vertragslaufzeit erhalten die Kund*innen ein Gratisguthaben von 500 MB bis max. 10 GB pro Monat. Folgende aktuelle Tarife profitieren von dem Datenbonus:

Business Mobil S-L*

Business Mobil Special M-L

Business Mobil Data S-L

Entscheidend ist das Erstaktivierungsdatum des jeweiligen Vertrages. Das heißt zum Beispiel: Eine BusinessCard, die später zum Vertrag hinzugefügt wurde, erhält möglicherweise einen kleineren Bonus als die Hauptkarte. Denn: Jede Karte hat einen eigenen Datenbonus mit individueller Höhe, abhängig vom Startdatum der Karte.

Zur Berechnung des Datenbonus gilt der Tag der ersten Kundenbeziehung im Mobilfunk (ohne Unterbrechung). Bei der Kundenzugehörigkeit werden maximal 20 Jahre berücksichtigt. Gut zu wissen: Das Volumen des Datenbonus wird immer zuerst verbraucht. Danach wieder das Inklusiv-Volumen des Tarifes.** Er kann wahlweise für die Datennutzung im Inland und im EU-Ausland eingesetzt werden.

Mobile Sicherheit für Null Euro

Neben den besten Verbindungen kümmert sich die Telekom auch um die Sicherheit der mobilen Geräte, Daten und Systeme. Für die ungetrübte Nutzung der Mobilfunktarife stellt die Telekom einen Sicherheits-Service bereit. Einfach, zuverlässig und sicher kommunizieren – in Zeiten wachsender Bedrohung durch neue Hackerangriffe sind dafür Vorkehrungen nötig. Mobile Protect bietet einen umfangreichen Schutz und zeichnet sich durch die folgenden Funktionen aus:

Überwachung des Gerätes rund um die Uhr in Echtzeit

Erkennen von Angriffen auf das Betriebssystem

Informiert über mögliche Risiken

Mobile Protect ist für die Business Mobil Tarife der 3. Generation buchbar. Dabei gilt: Die erste Mobile Protect Lizenz ist für monatlich 0 Euro erhältlich. Ab der zweiten Lizenz werden 1,49 Euro monatlich pro Gerät berechnet (netto zzgl. gesetzl. USt.). Die Mindestvertragslaufzeit beträgt einen Monat. Die Lizenz ist monatlich kündbar. Buchbar ist Mobile Protect hier .

Besuchen Sie uns auf der Digital X 2023

Die Digital X kommt am 20. und 21. September 2023 wieder nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäusern und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2023 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar – u.a. in den Bereichen Zukunft der Arbeit, Digitalisierung der Unternehmen, Sicherheit oder Nachhaltigkeit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

*Business Mobil S-L* der 3. und 4. Generation

* *Der Datenbonus muss jeden Monat neu aktiviert werden und gilt bis zum Ende des Kalendermonats.

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