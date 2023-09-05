Einfach. Digital. GÖNN. Die Telekom startet zum 5. September 2023 einen neuen Mobilfunktarif für junge Leute unter 28 Jahre. GÖNN bietet für nur 15 Euro im Monat 10 GB Inklusiv-Datenvolumen im 5G Netz der Telekom sowie Flat-Telefonie und -SMS in alle deutschen Netze. Für die besonders datenintensiven Momente im Leben hält GÖNN jeden Monat drei Dayflats für die unlimitierte Datennutzung bereit. Damit lässt sich 24 Stunden nach Lust und Laune surfen und streamen, ohne dass im Tarif enthaltene Datenvolumen zu nutzen. Die Einführung von GÖNN begleitet die Telekom mit einer breit angelegten digitalen Kampagne.

„Mit GÖNN bieten wir ein neues, starkes und günstiges Tarifangebot, dass gerade für junge Menschen erschwinglich ist“, sagt Telekom-Manager Torsten Brodt. GÖNN sei dabei mehr als nur ein neuer Mobilfunktarif im besten 5G-Netz der Telekom. Jeden Monat überrasche GÖNN mit einem exklusiven Angebot. Drei von zwölf dieser sogenannten ‚Deals‘ können im Jahresverlauf eingelöst werden. „Jeder Deal ist rabatt- und erlebnisorientiert und hat den Anspruch, zum ‚Talk of the Town‘ zu werden“, verspricht Torsten Brodt.

Gleich zum Vermarktungsstart wartet GÖNN mit einem besonderen Angebot auf. „Wir holen den Sommer zurück mit dem Deutschlandticket“, verspricht der Telekom-Manager. Anstatt 49 Euro zahlen GÖNN Kundinnen und Kunden im September nur 9 Euro für die deutschlandweite Mobilität. Den Differenzbetrag erstattet die Telekom. Das gilt auch für alle, die ein Deutschlandticket bereits im Abo nutzen.

Und wenn’s mal wieder etwas mehr sein soll: Mit „Friends with Gönnefits“ lässt sich die Anzahl der Dayflats im Tarif weiter erhöhen. Für jeden geworbenen Freund gibt’s von der Telekom nach erfolgreicher Aktivierung für beide eine Dayflat für das unlimitierte Surfen on top. Und das jeden Monat, ein ganzes Jahr lang.

GÖNN ist als reiner Digital-Tarif und mit wenigen Klicks ausschließlich über die GÖNN App auf dem Smartphone buchbar. Auch optisch präsentiert sich das neue Mobilfunkangebot in einem eigenen Gewand und hebt sich so von der MagentaMobil Familie ab.

Ab dem 5. September begleitet die Telekom die Einführung des neuen Mobilfunktarifes mit einer breit angelegten digitalen Kampagne. Sie wird unter dem Motto „GÖNN – Viel mobil, viel Deal“ reichweitenstark und inhaltlich passend zur Zielgruppe über digitale Kanäle und Social Media ausgespielt. Für die Konzeption und Kreation ist die Wirz Group, Zürich verantwortlich. Elbkind Reply, Hamburg, betreut die Social Media-Kommunikation. Die Mediaplanung betreuen Mindshare, Frankfurt und emetriq, Hamburg.

GÖNN ist nach einer Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten monatlich kündbar. Der neue Tarif steht ab sofort im Apple App Store und im Google PlayStore zum Download bereit.

GÖNN im Überblick:

10 GB/Monat Inklusivdatenvolumen für die Nutzung im Telekom 5G Netz

3 unlimitierte Dayflats/Monat

Flat-Telefonie und -SMS in alle deutschen Netze

Unterstützung für SIM und eSIM

3 aus 12 exklusiven Deals pro Jahr wählen

Preis: 15 Euro/Monat

3 Monate Mindestvertragslaufzeit, danach monatlich kündbar

Weitere Infos: www.telekom.de/goenn



Spots „GÖNN – Viel mobil, viel Deal“ für Online und Social Media:

youtu.be/OQ_JR0CjrSY

youtu.be/SmNMnrLrDXA

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