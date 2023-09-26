Halbzeitbilanz vom Telekom Wiesn-Netz.

Der Datenkonsum auf dem 188. Oktoberfest steigt. Im Mobilfunknetz der Telekom wurden zur Halbzeit der Wiesn rund 105 Terabyte Daten übertragen und fast zwei Millionen Gespräche geführt. Zum Vergleich: 2022 wurde in der ersten Woche 88 Terabyte und während der gesamten Festzeit 165 Terabyte übertragen. Allein am vergangenen Samstag waren in der frühen Abendstunde ca. 80.000 Nutzer im Wiesn-Netz der Telekom. Der Bierkonsum auf dem Oktoberfest ist gestiegen, der Datenhunger ist mit einer Steigerung von 12 Prozent aber größer.

Die Telekom setzt in diesem Jahr zum zweiten Mal 5G ein und sorgt damit für einen reibungslosen Ablauf bei der Datenübertragung: Zehn Mobilfunk-Masten und vier Standorte in Bierzelten versorgen die Gäste auf der Wiesn. Dieses Jahr steht für alle Mobilfunk-Antennen das schnelle Frequenzband 3,6 Gigahertz zur Verfügung. Die Kapazität dieser Sonderversorgung reicht aus, um eine mittelgroße Stadt mit Mobilfunk zu versorgen.

Und auch das Festnetz der Telekom spielt auf dem Oktoberfest eine wichtige Rolle. Für die Schausteller und Festwirte auf dem Festgelände stellt die Telekom knapp 200 Festnetz-Anschlüsse bereit, damit die Logistik einwandfrei funktioniert. Für diesen Zweck ist das Festgelände mit einem unterirdischen Kabelnetz ausgestattet. VIDEO

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