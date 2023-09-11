Mehr Datenvolumen in allen MagentaMobil Prepaid-Tarifen der Telekom

Mehr drin fürs gleiche Geld: Die Telekom verbessert ihre MagentaMobil Prepaid Tarife. Ab dem 20. September enthalten alle Tarifgrößen sowie der Prepaid 5G-Jahrestarif mehr Datenvolumen. Und das bei gleichbleibenden Preisen. Von der Tarifaufwertung profitieren automatisch auch Bestandskundinnen und -kunden in der aktuellen Tarifgeneration (gebucht ab 5/2022).

Prepaid: Ohne Vertragsbindung mit voller Kostenkontrolle

Mit der Erhöhung des Datenvolumens wird das Mobilfunkangebot der Telekom noch interessanter für alle, die vertraglich ungebunden bleiben wollen. Der MagentaMobil Prepaid S enthält zukünftig 5G und ist mit einem Datenvolumen von 1 GB statt der bisherigen 500 MB für das mobile Surfen ausgestattet. Der Tarif beinhaltet zudem eine Telefonie- und SMS-Flat in das Mobilfunknetz der Telekom sowie 50 Inklusivminuten für die mobile Kommunikation in alle weiteren deutschen Netze inklusive Festnetz. Beim MagentaMobil Prepaid M steigt das Datenvolumen von 3 GB auf 4 GB, beim MagentaMobil Prepaid L von 5 GB auf 8 GB. Den größten Sprung macht der MagentaMobil Prepaid XL. Bei dieser Tarifvariante steigt das inkludierte Datenvolumen von 7 GB auf satte 18 GB. Der MagentaMobil Prepaid Max bleibt unverändert mit deutschlandweit unbegrenztem Datenvolumen bestehen. Weitere Inklusivleistung der Tarife MagentaMobil Prepaid M bis XL sowie Max: In diesen Tarifvarianten telefonieren und simsen die Nutzenden unbegrenzt in alle deutschen Netze inklusive Festnetz. Mit allen Prepaid-Tarifen surfen die Kunden im besten 5G-Netz (Chip 1/2023).

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid M: 4 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L: 8 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL: 18 GB für 24,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

5G-Jahrestarif: Einmal zahlen – ein Jahr nutzen

Der MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif erhält zukünftig 48 GB. Damit stehen monatlich 4 GB für das mobile Surfen im schnellen 5G-Netz zur Verfügung. Auch im 5G-Jahrestarif telefonieren und simsen die Kundinnen und Kunden unbegrenzt in alle deutschen Netze inklusive Festnetz. Der Preis bleibt unverändert bei einmalig 99,95 Euro. Das heißt: Einmal zahlen und ein Jahr unbeschwert surfen und telefonieren. Ohne sich weitere Gedanken über das Wiederaufladen der Karte machen zu müssen.

Telekom belohnt Treue mit Datenbonus

Die Telekom belohnt seit diesem Frühjahr langjährige Treue. Bestandskundinnen und -kunden erhalten für jedes Jahr im Mobilfunknetz der Telekom monatlich 500 MB. Bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen pro Monat sind ab dem 20. September für Kundinnen und Kunden mit einem MagentaMobil Prepaid XL möglich. Bei allen anderen Prepaid-Tarifen beträgt der maximale Datenbonus das im Tarif inkludierte Datenvolumen. Wer den maximalen Bonus jetzt noch nicht erreicht hat, profitiert in den nächsten Jahren vom kontinuierlich wachsenden Datenbonus. Einzulösen ist dieser in der MeinMagenta App.

Die neuen Prepaid-Tarife sind ab dem 20. September im Telekom Shop, online auf telekom.de, im Service sowie im Handel erhältlich. Die Tarifaufwertung der Bestandskundinnen und -kunden erfolgt im Laufe des Tages.

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