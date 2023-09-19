5G Network-Slicing der Telekom bringt mobile TV-Teams live ins Netz

Live-Schalten von unterwegs werden in der TV-Berichterstattung immer wichtiger. Professionelle TV-Teams nutzen dabei bereits mobile Rucksacklösungen, die tonnenschwere SNG-Übertragungswagen ersetzen. Die Herausforderung: Die Live-Bilder müssen ruckelfrei gesendet werden. Telekom und RTL Deutschland testen das System seit letztem Jahr . Jetzt geht das neue Produkt “5G Live Video Production“ in die Vermarktung. Dieser neue Dienst der Telekom macht die TV-Übertragung bei Live-Events stabil. So übertragen die TV-Teams ihre Live-HD-Videostreams auch ohne Satelliten-Verbindung zuverlässig.

Die datenintensiven Videosignale werden in Echtzeit über das 5G Standalone Mobilfunknetz gesendet. Um das hochwertige Bewegtbild in zuverlässiger Qualität zu übertragen, kommt ein virtueller Netzabschnitt, ein sogenannter Slice, im 5G-Netz zum Einsatz. Dieser sorgt für die notwendigen Bandbreiten. Das gilt selbst bei starker Auslastung im Mobilfunknetz. Für die anderen Mobilfunk-Nutzer sind dabei keine Nachteile spürbar.

5G Standalone mit Network-Slicing in der Hauptrolle

„Mit RTL Deutschland haben wir im letzten Jahr ein großes Etappenziel erreicht. Bei der Entwicklung profitieren wir von der Expertise und den Erfahrungen von RTL. Gemeinsam haben wir das Produkt so zur Marktreife gebracht. RTL konnten wir jetzt auch als ersten kommerziellen Kunden gewinnen.“, sagte Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH. „Schon bald soll die Technologie weiteren potentiellen Kunden angeboten werden.“

Matthias Dang, Co-CEO RTL Deutschland: „Wir freuen uns sehr, dass wir als Partner mit unserem großen Live-TV Know-how und der hohen Technologie-Kompetenz der Telekom diese Entwicklung maßgeblich vorantreiben können. Das 5G Standalone Netz der Telekom erfüllt die hohen Ansprüche der TV-Produktion. Wir nutzen die Technologie in Zukunft verstärkt für den Live-Sendebetrieb. Mit RTL+ haben wir bei MagentaTV bereits eine erfolgreiche Partnerschaft mit der Telekom etabliert. Für die UEFA EURO 2024 haben wir zuletzt eine vollumfängliche Produktionspartnerschaft vereinbart. Unsere Zusammenarbeit bei der 5G-Live-Produktion ist nun ein weiterer Meilenstein im Bereich Technologieentwicklung und Innovation im deutschen TV-Markt.“

Außerdem möchte die Telekom mobile Journalisten noch näher an ihr Publikum heranführen, indem hochwertige Videos stabil in Echtzeit über Smartphone oder Tablet übertragen werden. Network-Slicing und 5G Live Video Production werden im 5G-Netz der Telekom mit der iPhone 15- und iPhone 14-Reihe mit iOS 17 sowie dem 11 Zoll iPad Pro (4. Generation) und 12,9 Zoll iPad Pro (6. Generation) mit iPadOS 17 unterstützt.

Die Zeiten sind vorbei, in der mobile TV-Produktion nur mit tonnenschwerer Ausrüstung möglich war. Neue Lösungen sind flexibler und vor allem leichter. So werden iPhones mit Aufnahmelicht und Mikrofon den Übertragungswagen sehr schnell den Rang ablaufen. Mit der kleinen und leistungsstarken Ausstattung können Journalisten unterwegs zuverlässig senden.

Mit „5G Mobile Journalism“ bietet die Telekom eine Lösung für professionelles Video-Streaming. Die Lösung ist schnell aufgebaut und sofort startklar. So einfach bringen mobile Journalisten perfekte Videos zu ihrem Publikum.

Das ist wichtig, denn Live-Schalten von unterwegs bekommen nicht nur im TV-Journalismus eine immer höhere Bedeutung. 5G Standalone und Network-Slicing werden künftig eine Schlüsselrolle spielen. Egal ob bei RTL oder im Netz – die Bilder kommen künftig immer öfter aus dem 5G-Netz.

Hintergrund

Viele TV-Sender nutzen bisher noch immer Satelliten, um live auf Sendung zu gehen. Dafür kommen weniger flexible und teure Fahrzeuge zum Einsatz, die in der Regel mehr als 3,5 Tonnen wiegen. Alternativ können die Sender auch Rucksacklösungen mit Sendeeinheiten verwenden. In Zukunft wird ein Smartphone ausreichen. Mit Hilfe von Network-Slicing erreicht die Übertragung damit die gleiche Leistung und Qualität, und das bei stabiler Upload-Geschwindigkeit. Die neuen Geräte übertragen Live-Videos in HD-Qualität.

Was ist 5G Standalone?

Die Telekom ist 2019 mit 5G in die neue Mobilfunk-Ära gestartet. Dabei sorgt 5G für enorm hohe Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Im Kernnetz greift 5G teilweise noch auf 4G/LTE zurück und bringt das Beste aus beiden Technologien zusammen. Diese technische Innovation wird 5G NSA (Non-Standalone) genannt. Sie hat es möglich gemacht, dass 5G der Telekom mittlerweile für über 95 Prozent der Bevölkerung in Deutschland verfügbar ist. Noch nie hat ein neuer Mobilfunkstandard so schnell so viele Menschen miteinander verbunden.

Aktuell testet die Telekom „5G Standalone“ (5G SA), die nächste Entwicklungsstufe von 5G. Sie ist komplett von LTE unabhängig. Alle Standorte im 3,6- und 2,1-Gigahertz-Band sind für 5G Standalone bereit.

Ruckelfreie Live-Bilder mit 5G Network-Slicing

Die Technik-Teams von RTL und Telekom haben bei Tests Videosignale stabil in Echtzeit mit 5G Network-Slicing übertragen. Network-Slicing ist eine zentrale Funktion von 5G Standalone. Es erlaubt mehrere, virtuelle Netzabschnitte. Diese funktionieren unabhängig voneinander. Die Technologie ermöglicht, dass die virtuellen Netzabschnitte unterschiedliche Dienstmerkmale erhalten. So lassen sie sich an individuelle Bedürfnisse anpassen. Für die Datenübertragung von TV-Signalen ist eine stabile Upload-Geschwindigkeit wichtig, die auch bei hoher Last im Netz nicht aus dem Takt kommt.

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