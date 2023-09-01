Telekom gewinnt den bundesweiten Breitband- und Festnetztest von Imtest.

Die Telekom ist der beste bundesweite Internetanbieter in Deutschland. Das ist das Ergebnis des Netztests von Imtest, dem Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe. Im Leistungscheck für Breitband und Festnetz erhält das Netz der Telekom die Note „sehr gut“. Im Vergleich hat Imtest die vier Kategorien Sprache, Daten, Surfen und Video-Streaming untersucht. In allen vier Disziplinen bescheinigt Imtest dem Netz der Telekom sehr gute bis hervorragende Leistungen. Die Telekom punktet sowohl in Sachen Geschwindigkeit als auch bei Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.

„Egal ob beruflich oder privat – eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung ist für jeden wichtig. Telefonieren, arbeiten, surfen und Unterhaltung - unser Anspruch ist es, unseren Kundinnen und Kunden immer das beste Netz zu bieten und sie zu begeistern“, so Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom Deutschland. „Wir freuen uns, dass wir im Vergleich der bundesweiten Anbieter als leistungsstärkster Internetanbieter vorne liegen.“

Im Netz der Telekom können bereits 6,4 Millionen Haushalte einen Glasfaseranschluss buchen. Damit sind Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz mit einem Tarif bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr surfen. Über 29 Millionen Haushalte können sogar einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr erhalten.

Das Testunternehmen Zafaco hat den Test für Imtest durchgeführt und zwischen dem 12. Juni und dem 9. Juli getestet. Mehrere Kategorien flossen in das Ergebnis ein: Sprache, Daten, Websurfen und das Streamen von TV. Für den Vergleich haben Imtest und Zafaco insgesamt über 2,4 Millionen Messwerte in den Testkategorien erhoben. Die Messdaten umfassen alle drei verfügbaren Breitbandtechniken, also DSL-, Kabel- und Glasfaseranschlüsse. Die Ergebnisse sind in zwei Teilnehmergruppen – regionale und bundesweite Anbieter – aufgeteilt.

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