Telekom: Neue Plattform für schlaue Business-Netze

Auf dem Weltforum der Digitalisierung, der Digital X in Köln, kündigt die Telekom eine neue Plattform für ihre MagentaBusiness Netzwerke an.

Die Netzwerkwelt verändert sich, auch für Firmenkunden. Sie wird immer komplexer. Die Mitarbeitenden arbeiten von unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Projekten. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an ein Business Netzwerk massiv an. Dabei sind flexible, sichere Lösungen für ein modernes Netzwerk gefragt. Darauf reagiert das Unternehmen mit einer neuen Plattform, auf der die Zusammenarbeit noch nachhaltiger für alle gestaltet werden kann. Zentraler Pluspunkt der Plattform ist eine weitgehende Automatisierung der Abläufe. Damit wird der Betrieb des Netzwerkes stark vereinfacht. Ein Competence-Center steht zusätzlich zur Verfügung und hilft: vom Angebot über die Beauftragung, die Realisierung des Firmennetzwerkes und den Betrieb. Zukünftig wird das Netzwerk-Management durch eine Künstliche Intelligenz noch schneller, besser und einfacher werden.

Sherif Rezkalla, Head of Business Networks, meint dazu: “Wir nehmen unseren Kunden die Arbeit ab. Denn wir managen für sie das Netz inklusive Design, Roll Out und Betrieb.“

Cloud First - Mobile first - Security first

Um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, sind Cloud-Lösungen und dezentrale Netze gefragt. Konnektivität muss von überall gegeben sein. Zusätzliche Anforderungen sind ein zentrales Netzmanagement und eine einfache Skalierung.

Die Zusammenarbeit innerhalb eines Unternehmens mit mehreren Standorten, aber auch über Lieferketten hinweg wird mit SD-X einfacher und transparenter. Alle Partner, die sich auf der neuen Plattform befinden, können sicher zusammenarbeiten. Die Verbindung zwischen Nutzer und Applikation auf der Plattform sind leistungsfähig, genau wie die Verbindung in die Cloud. Jeder einzelne Standort ist bestens geschützt. Und jeder Standort nutzt den Access-Mix optimal aus. Denn intelligentes Routing verteilt die Last der Anwendungen kosten- und performance-optimiert zwischen Business Internet, MPLS, DSL und Mobilfunk. Dabei wird jeder Standort transparent und agil gemanagt.

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