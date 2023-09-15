Telekom präsentiert „Mobilfunk-Mast to go“ auf Digital X

„Mobilfunk-Mast to go“ auf der Digital X 2023: Auf der Weltausstellung der Digitalisierung am 20. und 21. September 2023 ist ein neuer mobiler Sendemast der Telekom im Einsatz und sorgt für zusätzliche Mobilfunkversorgung auf dem Event-Gelände im Kölner Mediapark. Das Besondere an diesem Mast: Er ist deutlich kleiner, leichter und flexibler als bisherige. Die gesamte Mobilfunk-Sendetechnik passt in einen kompakten Micro-Container (Länge: 1,6 Meter, Breite: 2 Meter, Höhe: 2,6 Meter). So ist der mobile Mast platzsparend und lässt sich leicht transportieren. Er ist innerhalb von weniger als einer Stunde von einer Person aufgebaut – und direkt einsatzbereit. Auf der Digital X befindet sich der neue mobile Sendemast im Mediapark direkt an der Inspiration Stage, der größten Bühne der Veranstaltung. Die Anlage unterstützt 5G und LTE, die Antennen können bis auf acht Meter Höhe ausgefahren werden. Mit diesem mobilen Mast kann Mobilfunk schnell dahin gebracht werden, wo er gebraucht wird.

Flexibel einsetzbar: Temporärer Mobilfunk für Events, Messen oder Großbaustellen

Die kompakte Mobilfunklösung kann Geschäftskunden zum Beispiel bei zeitlich begrenzten Einsatzzwecken mit leistungsstarkem Mobilfunk unterstützen – etwa in Neubaugebieten und bei Großbaustellen sowie für Events oder Anwendungen in der Landwirtschaft. Unternehmen können den neuen mobilen Sendemast auch in Kombination mit bestehenden 5G-Campus-Netzen für Firmengelände nutzen. Der Micro-Container kann an eine lokale Stromversorgung angeschlossen oder über jede andere mobile Energiequelle betrieben werden. Die Anbindung ans Datennetz ist sowohl über Glasfaser als auch per Richtfunk möglich.

„Der neue Micro-Container gibt unabhängig von Ort und Zeit noch mehr Spielraum für den kurzfristigen Mobilfunkbedarf. Nach den erfolgreichen Praxistests präsentieren wir die innovative und besonders flexible Art der Mobilfunkversorgung erstmals auch unseren Geschäftskunden auf der Digital X im Livebetrieb. ”, sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH.

Von Telekom entwickelt und erfolgreich auf Festival getestet

Beim ultramobilen Mobilfunk-Masten handelt es sich um einen Prototyp, den zwei Mitarbeiter der Telekom selbst entwickelt haben. Auf der Suche nach einer noch effizienteren Lösung für die Versorgung auf Festivals, Großevents und in Katastrophengebieten entstand die erste Idee zum kompakten Mobilfunk-Micro-Container. Nach weiterer Forschungs- und Entwicklungsarbeit folgte im August 2023 der erste Praxistest des Prototyps im Live-Einsatz: Auf dem Nibirii-Festival in Düren mit über 30.000 Fans elektronischer Musik.

Unternehmen können an kostenlosem Pilottest teilnehmen

Ab November können Unternehmen den Micro-Container bis zu sechs Wochen lang für ihre Einsatzzwecke kostenlos testen. Für den Test stehen insgesamt zehn Systeme zur Verfügung. Der Pilot findet im Zeitraum 1. November 2023 bis 31. März 2024 statt. Für Informationen über die Lösung sowie zur Teilnahme am Micro-Container-Test können sich Interessierte Geschäftskunden melden über: iot.telekom.com/de/kontakt

Bester Mobilfunk für Digital X-Besucher*innen in Köln

Auch jenseits des Micro-Containers ist das Netz der Telekom für die Weltausstellung der Digitalisierung mit über 50.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern bestens gerüstet: Dort versorgt der Netzbetreiber bereits 99,9 Prozent der Bevölkerung sowohl mit LTE als auch mit 5G. Insbesondere auf der leistungsstarken 3,6 Ghz-Frequenz zählt Köln zu den am besten versorgten 5G-Städten der Telekom. So funken im Stadtgebiet bereits rund 340 5G Highspeed-Antennen mit 1 Gigabit pro Sekunde. Zusätzlich hat die Telekom Optimierungen an bestehenden Mobilfunkanlagen besonders stark frequentierter Orte der Digital X vorgenommen. Das gewährleistet, dass das Netz trotz der außergewöhnlichen hohen Auslastung während der Veranstaltungstage den Datenverkehr stabil und zuverlässig transportieren kann.

Besuchen Sie uns auf der Digital X 2023

Die Digital X kommt am 20. und 21. September 2023 nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäusern und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2023 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar – u.a. in den Bereichen Zukunft der Arbeit, Digitalisierung der Unternehmen, Sicherheit oder Nachhaltigkeit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil