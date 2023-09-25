Wechsel in der Geschäftsführung Geschäftskunden der Telekom

Klaus Werner (55) übernimmt zum 14. Oktober 2023 die Verantwortung als Geschäftsführer Geschäftskunden bei der Telekom Deutschland. Mit der neuen Rolle bleibt er Teil der Geschäftsführung der Telekom Deutschland. Werner berichtet weiterhin direkt an Srini Gopalan, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH. Klaus Werner folgt auf Hagen Rickmann (54), der zum 13. Oktober außerhalb des Konzerns neue berufliche Herausforderungen annehmen wird. „Hagen Rickmann hat einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg des Geschäftskundenbereichs und für den deutschen Mittelstand geleistet. Insbesondere mit der Digitalisierungsinitiative Digital X hat er geholfen, die Digitalisierung unseres Landes nachhaltig zu prägen“, sagt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom.

„Ich danke meinem Team für all das Großartige, was wir gemeinsam geleistet und geschafft haben. Jetzt nach fast anderthalb Jahrzehnten wird es Zeit für mich, wieder eine neue Richtung einzuschlagen“, erklärt Hagen Rickmann seinen Abschied. „Ich freue mich auf neue Herausforderungen.“



Klaus Werner wird den Geschäftskundenbereich der Telekom Deutschland GmbH mit einem Umsatz von rund 9,2 Milliarden Euro (2022) übernehmen. Hierbei möchte er gemeinsam mit den rund 10.500 Beschäftigten die sehr guten Beziehungen zu Geschäftskunden in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz und IT-Lösungen noch weiter ausbauen. Zudem wird er sich zukünftig verstärkt auf ein innovatives Portfolio und digitale Lösungen wie Security konzentrieren.

Fast 30 Jahre Erfahrung im Konzern

Klaus Werner blickt auf fast 30 Jahre Erfahrungen in verschiedenen Management-Positionen innerhalb des Konzerns zurück. Nach seinem Studium zum Diplom-Volkswirt begann Klaus Werner 1994 seine Karriere als Controller in der Telekom Tochter T-Mobile Deutschland. 2001 wechselte Werner in das Konzerncontrolling der Deutsche Telekom AG. Dort übernahm er die Betreuung der T-Mobile US und anderer Mobilfunk-Tochtergesellschaften im europäischen Footprint der Telekom. Kurz nach Gründung der Telekom Shop Gesellschaft wurde Werner 2005 Chief Financial Officer (CFO). Zusätzlich übernahm er die Rolle des Chief Information Officer (CIO) mit dem Ziel, ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen. 2008 übernahm Klaus Werner den Posten als CFO der T-Systems International GmbH, seinerzeit ein Geschäft mit 10 Milliarden Euro Umsatz in 22 Ländern. Seit 2014 ist Klaus Werner als Chief Financial Officer der Telekom Deutschland GmbH tätig. Dort verantwortet er die finanzielle Steuerung der gesamten Telekom Deutschland mit einem Umsatz von 24,5 Milliarden Euro (in 2022).

Telekom Deutschland-Chef Srini Gopalan: „Hagen Rickmann hat 15 Jahre viel für den Konzern und zuletzt für den Geschäftskundenbereich der Telekom in Deutschland getan. Ich danke ihm für sein Engagement besonders bei der Digitalisierung des Mittelstands. In seiner Zeit als Geschäftsführer hat Hagen seinen Verantwortungsbereich an die Spitze der europäischen B2B-Telekommunikationsunternehmen gebracht und konnte jährliches Wachstum sicherstellen. Gleichzeitig freue ich mich, dass Klaus Werner sich für diese neue Rolle entschieden hat. Klaus ist bereits seit vielen Jahren Teil unseres Management-Teams und kennt die Herausforderungen bestens. Wir stellen damit einen reibungslosen Übergang sicher.“

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