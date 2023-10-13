Ferri Abolhassan ab 2024 neuer Vorstand T-Systems

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat in seiner Sitzung heute Ferri Abolhassan (59) zum neuen Vorstandsmitglied T-Systems in den Vorstand der Deutschen Telekom berufen. Der promovierte Informatiker folgt zum 1. Januar 2024 Adel Al-Saleh nach, der um die Auflösung seines Vertrages gebeten hatte, weil er neuer CEO des luxemburgischen Satellitenbetreibers SES wird. Abolhassan war bisher Geschäftsführer Sales und Service und in dieser Funktion für die Vertriebs- und Service-Aktivitäten der Telekom in Deutschland verantwortlich. Über seine Nachfolge wird demnächst entschieden.

Frank Appel, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom: “Wir danken Adel Al-Saleh für seine erfolgreiche Arbeit im Rahmen der Transformation von T-Systems. Für den neuen Karriereschritt wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg. Mit Ferri Abolhassan haben wir einen ausgewiesenen Experten in Sachen Digitalisierung, Cloud, Security und AI für diese anspruchsvolle Tätigkeit gefunden. Er kennt die T-Systems durch seine langjährige Tätigkeit als Geschäftsführer und bringt - durch über 20 Jahre Erfahrung im Bereich IT - das nötige Fachwissen mit, um die Arbeit von Adel Al-Saleh erfolgreich fortführen zu können.”

Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom: “Ich danke Adel für seine Arbeit und sein Engagement, mit dem er die schwierige Transformation der letzten Jahre gemeistert hat. T-Systems hat heute eine klare Strategie und ist gut gerüstet für weiteres Wachstum. Ferri wird daran anknüpfen. Er steht für Kontinuität. Wir haben mit ihm einen starken internen Nachfolger für diese anspruchsvolle Aufgabe gefunden. Er weiß, wie man in Wachstumsmärkten agiert und langfristig erfolgreich ist. In den vergangenen sieben Jahren hat er den Service der Deutschen Telekom zum besten Service in Deutschland entwickelt. Die Zahl der Kundenbeschwerden sank, seit Ferri die Leitung übernommen hat, um über 90 Prozent. Er ist ein ausgewiesener Experte in den Wachstumsfeldern der IT: Digitalisierung, Cloud, Security und AI. Er kennt die T-Systems und die Industrie hervorragend. Ich arbeite seit Jahren eng und vertrauensvoll mit ihm zusammen. Ich freue mich, diese Zusammenarbeit in neuer Funktion mit ihm fortzusetzen. Er ist eine Verstärkung und Bereicherung für das Vorstandsteam der Deutschen Telekom.”

Ferri Abolhassan: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem T-Systems Team und die Aufgaben, die vor uns liegen. Adel und sein Team haben in den vergangenen sechs Jahren exzellente Arbeit geleistet, die wir mit dem Team gemeinsam fortsetzen werden. Die Sales- und Serviceorganisation verlasse ich mit einer Träne im Knopfloch. Ich bin stolz auf das, was die Sales- und Service-Mannschaft in den letzten Jahren erreicht hat. Es ist ein tolles Team. Wir sind dem Führungsanspruch des Konzerns gerecht geworden und bieten besten Service. Das ist auch mein Anspruch für meine neue Aufgabe bei der T-Systems.“

Lebenslauf

Ferri Abolhassan kann auf eine über zwanzigjährige Karriere im Bereich der IT zurückblicken. Er hat an der Universität des Saarlandes studiert und ist promovierter Informatiker. Seine berufliche Laufbahn begann er in der Forschung und Entwicklungsabteilung von Siemens in München und wechselte danach zu IBM nach San Jose (USA). Ab 1992 war er beim Softwarehersteller SAP in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt als Senior Vice President der globalen Geschäftseinheit Retail Solutions. Nach vier Jahren in der Unternehmensführung von IDS Scheer als Co-CEO und Co-Chairman kehrte Abolhassan 2005 zu SAP zurück. Dort hatte er zuletzt die Position des Executive Vice President Large Enterprise EMEA inne. 2008 wechselte Abolhassan als Mitglied der Geschäftsführung zu T-Systems und übernahm dort den Unternehmensbereich Systems Integration. Ab 2010 führte Abolhassan den Bereich Produktion, bis er 2013 für die gesamte Delivery verantwortlich zeichnete. Ab 2015 leitete er die IT-Division mit rund 30.000 Mitarbeitern und 4.000 Kunden. Von Dezember 2015 bis November 2016 verantwortete Abolhassan zusätzlich den Aufbau des Geschäftsbereiches Telekom Security. Die Einheit bündelt alle Sicherheitsbereiche im Konzern Deutsche Telekom. Im Oktober 2016 wechselte er als Geschäftsführer zur Telekom Deutschland und leitet den neu geschaffenen Geschäftsbereich Service mit ca. 33.000 Service-Mitarbeitern. Im April 2017 wurde Abolhassan Geschäftsführer der Deutsche Telekom Kundenservice GmbH (DTKS), die zum 1. Juli 2017 in Deutsche Telekom Service GmbH (DTS) umfirmierte. Gleichzeitig wurde er Geschäftsführer Deutsche Telekom Technischer Service GmbH (DTTS), die zum 1. Juli umfirmierte in Deutsche Telekom Außendienst GmbH (DTA). Zum 1. Mai 2021 wurde Ferri Abolhassan neben der Verantwortung für den Service zusätzlich die Verantwortung für die Privatkunden Vertriebsgesellschaft mbH (PVG) der Telekom Deutschland übertragen. Die PVG umfasst die Kanäle stationärer Handel und den Handel über Partner. Im April 2022 wechselte er aus der Geschäftsführung der Deutsche Telekom Außendienst GmbH (DTA) als Vorsitzender in deren Aufsichtsrat. Abolhassan ist außerdem Mitglied im Aufsichtsrat der Deutsche Telekom IT GmbH und Aufsichtsratsvorsitzender des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Er engagiert sich ehrenamtlich unter anderem in der Saarlandbotschafterinitiative der saarländischen Landesregierung. Darüber hinaus ist er Mitglied des Digitalisierungsrates des Saarlandes, einem Beratungsgremium der Landesregierung. Abolhassan ist Autor zahlreicher Fachbücher.

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