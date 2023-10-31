Glasfasernetz auch für Asperg

Asperg erhält Glasfaserkabel - und zwar mit Baustart bereits im kommenden Jahr. Möglich wird dies durch die Ausweitung der seit 2021 bestehenden erfolgreichen Kooperation zwischen den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) und der Telekom. Die Vertragsunterzeichnung am 30. Oktober 2023 in Asperg besiegelt den schnellen Netzausbau ab 2024. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim werden die Infrastrukturerschließung für ganz Asperg übernehmen und damit auch auf Asperger Gemarkung für megaschnelles Internet sorgen.

Christian Eiberger, Bürgermeister der Stadt Asperg, erklärt: „Das ist für uns ein ganz wichtiger Schritt in die digitale Zukunft. Ich freue mich daher sehr, mit den Stadtwerken einen langjährigen netzerfahrenen Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir bereits in puncto Gas- und teilweise Wärmeversorgung sowie Wasserbetriebsführung zusammenarbeiten. Das neue Glasfasernetz in Asperg wird sicherstellen, dass zukünftig Datenraten in Geschwindigkeit und Datenmenge sowohl für Privathaushalte als auch für Geschäftskunden zur Verfügung stehen und übertragen werden können. Das neue Netz wird zukünftigen Ansprüchen gerecht und die Bürgerinnen und Bürger Aspergs können frei zwischen den Anbietern wählen.“

Gute Zusammenarbeit kommt Asperg zugute

Christian Schneider, Vorsitzender der SWLB-Geschäftsführung, unterstreicht das Stadtwerke-Vorhaben: „Wir haben in wenigen Jahren fast ganz Ludwigsburg, die Kornwestheimer Gewerbegebiete und Pattonville mit Glasfaser ausgestattet. Jetzt werden wir auch Asperg mit Gigabit-Bandbreiten versorgen. Glasfaser ist die Schlagader der Digitalisierung. Daher schätzen wir uns glücklich, dass auch Asperg unsere Expertise nutzt. Wir bauen das Netz in Asperg komplett aus und bringen auch hier die Telekom über unseren Kooperationsvertrag „Huckepack“ mit ein.“

Mit der Ausweitung der Kooperation auf Asperg erhalten in den kommenden Jahren rund 3.500 Gebäude mit rund 7.000 Haushalten und Unternehmensstandorten Zugang zu einem Glasfaseranschluss.

Lars Brackschulze, Leiter Plattform-Kooperationen Telekom Deutschland, betont: „Die Kooperation mit der SWLB ist ein Erfolgsmodell. Der Großteil dessen, was wir uns vorgenommen hatten, ist bereits in LB ausgebaut oder befindet sich in Umsetzung. Dank der gut eingespielten Zusammenarbeit bringen wir nun gemeinsam Glasfaseranschlüsse auch nach Asperg. Auf einem Anbieter-offenen Netz können die Bürgerinnen und Bürger frei wählen, ob sie ihren Anschluss über die Telekom, die SWLB oder einen unserer Vertragspartner nutzen möchten.“

Ausbau ohne staatliche Fördermittel

Die Gesamtausbaukosten liegen bei rund 17 Millionen Euro. Das Ausbauprojekt in Asperg wird nicht staatlich gefördert, sondern in Summe von der SWLB finanziert.

Johannes Rager, Geschäftsführer der SWLB, bekräftigt: „Unser Aufsichtsrat hat die Investitionsmittel für den eigenwirtschaftlichen Netzausbau in der Nachbarstadt Asperg freigegeben. Bald sichern unsere Infrastrukturadern auch in Asperg den Anschluss an die Zukunft und Digitalisierung. Glasfaser ist mittlerweile als Infrastruktur genauso wichtig wie Wärme, Wasser oder Strom. Für den Aufbau der Glasfaser-Infrastruktur in Asperg haben wir drei Jahre avisiert. Der Ausbau eines zusätzlichen Breitbandnetzes durch andere Anbieter ist damit nicht mehr notwendig. Das spart zum einen Geldmittel für die Volkswirtschaft, zum anderen werden Umweltbelastungen vermieden.“

Nach diesem ersten Schritt der Vertragsunterzeichnung folgen in 2024 zunächst die konkrete Umsetzungsplanung, danach der Ausbau nach Clustern sowie die Informationen an die Grundstückseigentümer. Die Glasfaserleitungen werden - wie Stromleitungen - größtenteils im Gehweg verlegt. Die Leitungsarbeiten werden voraussichtlich zu keinen größeren Verkehrsbeeinflussungen führen.

Der Bedarf an hohen Anbindungsgeschwindigkeiten nimmt zu, für öffentliche Einrichtungen wie Verwaltung und Schulen beschleunigt das Glasfasernetz die Digitalisierung. Auch für Unternehmen ist Breitband ein wichtiger Standortfaktor, für Privateigentümer bedeutet schnelles Internet eine Wertsteigerung der Immobilie. Auch Privathaushalte profitieren in Sachen Lebensqualitäts-steigerung, wenn ihre Stadt Glasfaser-versorgt ist.

Kooperation zwischen SWLB und Deutsche Telekom

Im Jahr 2021 wurde ein Vertrag zwischen der Telekom und der SWLB geschlossen, der bis 2051 sicherstellt, dass die Telekom das Glasfasernetz der SWLB mitnutzen wird. Weiterhin können Kunden bei Whole Sale-Partnern der Telekom Anschlüsse buchen.

Weitere Stimmen zur Kooperation

Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragter der Region Stuttgart und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH, betont: „Der Kooperationsvertrag zwischen der Region Stuttgart und der Telekom hat von Anfang an die Interessen der Stadtwerke berücksichtigt. Davon profitiert jetzt mit Asperg eine weitere Kommune. Die SWLB, die Stadt Asperg und die Telekom nutzen die Möglichkeiten des Kooperationsvertrages auf für alle Seiten optimale Weise. Unserem Gigabitprogramm verleiht die Kooperationserweiterung mehr Geschwindigkeit und weitere Schubkraft.“

Viktor Kostic, Geschäftsführer Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg, hebt hervor:

„Die Stadt Asperg als Mitglied unseres Zweckverbands schließt heute mit der SWLB einen Vertrag zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur eine einmalige Partnerschaft, um die Investitionen in die Infrastruktur, mit unserem Kooperationspartner Deutsche Telekom, gewinnbringend für den flächendeckenden Glasfaserausbau im Landkreis einzusetzen. Ein toller Erfolg für alle Partner in unserem Kooperationsprogramm. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

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