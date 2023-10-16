MagentaTV: Nebenkosten runter, TV-Spaß rauf!

Ab dem 1. Juli 2024 wird Fernsehen für Mieter*innen in Deutschland attraktiver, flexibler und in vielen Fällen auch günstiger. Denn dann fällt die Pflicht, die Kosten für Kabel-TV über die Mietnebenkosten bezahlen zu müssen, weg und sie können selbst entscheiden, welchen TV-Anbieter sie nutzen möchten. Eine gute Gelegenheit, sich schon jetzt über attraktive Alternativen zu informieren. Und der frühzeitige Umstieg lohnt sich – schon jetzt können Mieter*innen MagentaTV mit allen Vorzügen genießen und zahlen frühestens ab Juli 2024.

MagentaTV macht den Wechsel so attraktiv und einfach wie möglich. Schon heute können Mieter*innen auf den Fernseh- und Streaming-Anbieter der Deutschen Telekom umsteigen. Dabei erleben sie mehrfach ausgezeichnetes Entertainment in den ersten neun Monaten zum Nulltarif – in allen MagentaTV Tarifen. Ab Monat 10 werden die jeweiligen monatlichen Tarifgebühren fällig.

Wegfall des Nebenkostenprivilegs zum 30. Juni 2024

Für alle Mieter*innen, die Wert auf noch mehr Unterhaltung legen, gibt es zusätzlich ein Aktions-Angebot: Für den Tarif MagentaTV Smart Netflix zahlen sie nach Ablauf des neunmonatigen Nulltarifs nur 10 Euro monatlich statt der üblichen 13 Euro. Das Angebot umfasst neben MagentaTV das Netflix Standard Abo mit Werbung sowie RTL+ Premium. Für 10 Euro/Monat gibt es das Beste von MagentaTV – sowie RTL+ und Netflix.

Ab dem 1. Juli 2024 wird die Pflicht zur Zahlung eines Pauschalbetrags für den TV-Kabelanschluss über die Nebenkosten der Miete aufgehoben. Dies bedeutet, dass Mieter*innen endlich die Freiheit haben, ihren eigenen TV-Anbieter zu wählen und beispielsweise Fernsehen über schnelles Internet zu genießen. Mit MagentaTV gelingt dieser Übergang besonders reibungslos und ohne Zusatzkosten.

Großartige Funktionen und umfangreiche Senderauswahl

MagentaTV bietet nicht nur exklusive Inhalte und spannende Originals, sondern auch eine breite Palette von praktischen Funktionen und eine riesige Auswahl an TV-Sendern in HD-Qualität. Mit über 100 TV-Sendern, darunter ARD, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben und mehr ist beste Unterhaltung garantiert. Zusätzlich können Mieter*innen ihre Lieblings-Streaming-Dienste hinzubuchen oder integrieren und dabei von attraktiven Preisvorteilen profitieren.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das laufende Programm neu zu starten oder ausgewählte Sendungen bis zu sieben Tage nach der Ausstrahlung erneut abzuspielen. In der MagentaTV Megathek steht eine Vielzahl von Serien und Filmen kostenlos zur Verfügung, darunter beliebte Titel wie „Life after Life“, „Yellowstone“, das größte „Tatort“-Archiv oder auch „Feuerwehrmann Sam“.

Der Wechsel zu MagentaTV bedeutet also nicht nur mehr Freiheit und Flexibilität, sondern das volle Spektrum an Fernsehunterhaltung für alle Mieter*innen. Das Angebot, schon jetzt auf MagentaTV umzusteigen und die ersten neun Monate kostenlos zu genießen, gilt ab sofort.

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