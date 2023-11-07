Zum Jubiläum: Magenta Moments verschenkt Disney+ in der MeinMagenta App

100 Jahre Disney! Zum Jubiläum verschenkt die Telekom „Disney+ Standard mit Werbung Abos“ über Magenta Moments in der MeinMagenta App – solange der Vorrat reicht. Als Dankeschön für ihre Treue können Privatkund*innen das Geschenk bereits ab heute bei Magenta Moments exklusiv erhalten. Das bedeutet brandneue Originals, Blockbuster, Serien mit Binge-Faktor und mehr.

Disney+ geschenkt

Kund*innen können mit dem Abo bis zu zwei Geräte gleichzeitig in einem Haushalt nutzen und profitieren dabei von exzellenter Bildqualität. Je früher sich Magenta Moments Nutzer*innen das Jubiläumsgeschenk sichern, desto länger können sie Disney+ nutzen. Das Geschenk endet automatisch am 16. Oktober 2024. Eine Kündigung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist verfügbar, solange der Vorrat reicht und wird in Magenta Moments nur buchungsberechtigten Kund*innen angezeigt. Prepaid- und Geschäftskund*innen sind vom Jubiläumsgeschenk ausgenommen.

Dazu Christin Zörner, Leiterin Customer Experience & Data der Telekom Deutschland GmbH: „Unseren treuen Kundinnen und Kunden sagen wir mit Magenta Moments regelmäßig ‚Danke‘. Sie profitieren von exklusiven Telekom Vorteilen und Partner-Deals – so wie jetzt mit dem Disney+ Jubiläumsgeschenk. Wir sind sicher, dass wir zusammen mit Disney vielen Kundinnen und Kunden eine echte Freude bereiten.“

Fabian Burger, Director Affiliate Sales & Platform Distribution von The Walt Disney Company (Germany): “Wir freuen uns, unsere langjährige und gute Partnerschaft mit der Deutschen Telekom fortzusetzen und bieten zum Start unseren neuen Ad-Tier-Tarif "Disney+ Standard mit Werbung" als attraktives Treuegeschenk für alle berechtigten Magenta Moments Kunden an.”

Das ist Magenta Moments

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkunden der Telekom. Es bietet einzigartige Geschenke und Vorteile aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming oder Vorteile von ausgewählten Partnern. Nutzer*innen finden Magenta Moments innerhalb der MeinMagenta App über das Herz-Symbol. Die MeinMagenta App ist im App Store (iOS) und im Play Store (Android) kostenlos verfügbar. Weitere Informationen auf www.telekom.de/magenta-moments .

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