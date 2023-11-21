Telekom erneut Testsieger beim CHIP Mobilfunk-Netztest.

Das beste Mobilfunknetz Deutschlands gibt es bei der Telekom. Zu diesem Schluss kommt der bundesweite CHIP Netztest 2023/2024. Die Telekom sichert sich somit zum vierzehnten Mal in Folge den Gesamtsieg und setzt sich erneut als 5G-Testsieger durch. In allen Test-Kategorien liegt die Telekom souverän mit der Bestnote „sehr gut“ vorne und setzt sich in diesem Jahr noch stärker vom Wettbewerb ab.

Die CHIP Ergebnisse zeigen: Ob 5G, Internet, Telefonie oder Verfügbarkeit – die Telekom bietet Mobilfunkkundinnen und -kunden in allen Bereichen die beste Leistung. Im Bereich Fernzüge erreicht die Telekom als erster Netzbetreiber in Deutschland ein „sehr gut“. Die Telekom liegt im Zug sowohl beim Datentransfer als auch beim Abruf der Test-Webseiten und bei 4K-Livestreams von YouTube vorne. Den Sieg in der 5G-Wertung erreicht die Telekom mit exzellenter Note. In den Städten laufen Downloads zu fast 83 Prozent exklusiv über 5G ab. Die Downloadgeschwindigkeit liegt im Schnitt bei 460 Mbit/s. In den fünf separat ausgewerteten Großstädten Berlin, Leipzig, Hamburg, München und Stuttgart erhält das Mobilfunknetz der Telekom ebenfalls die Bestnote– und belegt in allen fünf Metropolen den ersten Platz.

„Bei uns steht das Kundenerlebnis an erster Stelle. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden immer und überall das beste Mobilfunknetz zu bieten", sagt Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom Deutschland. „Die Auszeichnung im CHIP Netztest bestätigt, dass wir uns gegenüber dem Vorjahr erneut verbessert haben. Der Testsieg ist für uns nicht nur eine Anerkennung, sondern auch ein Ansporn, unsere Netze kontinuierlich auszubauen und weiter zu verbessern. Ein großes Dankeschön gilt dabei unseren treuen Kundinnen und Kunden und allen engagierten Mitarbeitenden, deren täglicher Einsatz maßgeblich zu diesem Erfolg beiträgt."

Die Testteams von CHIP und dem Messpartner NET CHECK haben die Qualität der drei großen Mobilfunknetze auf den Prüfstand gestellt. Dafür legten sie rund 11.000 Kilometer mit dem Auto und dem Zug zurück. In den Großstädten sammelten die Testteams zusätzlich Messdaten zu Fuß. Getestet haben die Teams mit Geräten vom Typ Samsung Galaxy S23+. In den Test fließen zusätzlich auch Crowdsourcing-Daten ein. Dafür wurde die Netzabdeckung und -qualität mit 1,4 Milliarden anonymen Daten von über zwei Millionen Smartphones ausgewertet.

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