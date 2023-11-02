Vorstand der Deutschen Telekom plant höhere Dividende für 2023 und Rückkauf von Telekom-Aktien in 2024

Der Vorstand der Deutschen Telekom hat heute seine Planungen für die kommende Aktionärsvergütung des Unternehmens vorgelegt.

Danach soll die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 auf 0,77 Euro je dividendenberechtigter Aktie steigen. Für das Geschäftsjahr 2022 betrug die Dividende 0,70 Euro je Aktie.

Darüber hinaus plant der Vorstand, 2024 Aktienrückkäufe im Umfang von bis zu 2 Milliarden Euro umzusetzen.

„Unsere Aktionäre tragen seit vielen Jahren unsere Strategie mit im Vertrauen darauf, dass wir das Kapital umsichtig einsetzen, dass sie uns zur Verfügung stellen. So auch bei der Kapitalerhöhung 2021, mit der wir unsere Position bei T-Mobile US gestärkt haben. Dafür haben sie eine Verwässerung ihrer Beteiligung an der Deutschen Telekom akzeptiert. Das gleichen wir jetzt durch den Aktienrückkauf zum Teil wieder aus,“ sagt Tim Höttges.

Dividende soll zum dritten Mal in Folge steigen

Mit der geplanten Anhebung der Dividende auf 0,77 Euro je Aktie sollen die Aktionäre an den steigenden Ergebnissen des Unternehmens beteiligt werden. Grundlage dafür ist die auf dem Kapitalmarkttag 2021 veröffentlichte Dividendenpolitik. Darin ist vorgesehen, einen Anteil von 40 bis 60 Prozent des nachhaltigen bereinigten Ergebnisses je Aktie an die Aktionäre in Form von Dividenden auszuschütten bei einer Mindestdividende von 0,60 Euro. Im Geschäftsjahr 2023 soll das nachhaltige bereinigte Ergebnis je Aktie des Konzerns auf mehr als 1,60 Euro steigen gegenüber einem Vorjahreswert 1,51 Euro je Aktie. In diesen Zahlen sind jeweils im Vorjahresvergleich konstante Wechselkurse unterstellt und Einmal-Einflüsse auf das Ergebnis berücksichtigt.

Auf Basis des für 2023 geplanten Ergebnisses je Aktie von mehr als 1,60 Euro liegt die vorgesehene Dividende von 0,77 Euro je Aktie somit in der Mitte des vorgesehenen Ausschüttungskorridors. Die Dividende wird für inländische anrechnungsberechtigte Aktionäre steuerfrei ausgezahlt.

Ausgehend vom Geschäftsjahr 2020 mit einer Dividende von damals 0,60 Euro je Aktie würde die Dividende damit im dritten Jahr in Folge angehoben. Beim aktuellen Aktienkurs der T-Aktie von 20,75 Euro beträgt die Dividendenrendite auf Basis der geplanten Ausschüttung rund 3,7 Prozent.

Aktien-Rückkäufe mindern Verwässerungseffekt aus Kapitalerhöhung 2021

Ebenfalls auf dem Kapitalmarktag 2021 hatte der Vorstand der Deutschen Telekom angekündigt, für die Zukunft grundsätzlich auch Aktienrückkäufe in Erwägung zu ziehen. Die geplanten Aktienrückkäufe im kommenden Jahr über bis zu 2 Milliarden Euro sollen einen Teil des Verwässerungseffektes aus der Kapitalerhöhung 2021 der Deutschen Telekom wieder zurückführen.

Der Planung des Vorstandes für diese Aktionärsvergütung liegt die Geschäftsentwicklung 2023 zugrunde. Die Deutsche Telekom berichtet am 9. November die Finanzzahlen des Konzerns für die ersten neun Monate des Jahres 2023.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom wird seine Entscheidung über die vorgeschlagene Dividendenplanung treffen, sobald die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 vorliegen.

Der gemeinsame Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 unterliegt dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung sowie dem Vorliegen weiterer gesetzlicher Voraussetzungen.

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