Bayer nutzt zukünftig das beste Netz der Telekom

Bayer setzt zum Jahreswechsel auf die Telekom und nutzt zukünftig mit rund 20.000 SIM-Karten das beste Netz. Somit profitieren alle Beschäftigten in Deutschland ab dem kommenden Jahr vom Mobilfunk-Netz der Telekom.

Zusätzlich baut die Telekom den Mobilfunk von 5G und 4G an elf Bayer-Standorten aus. Sowohl in den Innen- als auch den Außenbereichen wird eine flächendeckende Netzabdeckung gewährleistet. Um die Wartezeit bis zur Fertigstellung der neuen Mobilfunkmasten zu überbrücken, stellt die Telekom bereits ab März 2024 temporäre Mobilfunkmasten bereit. Die mobilen Masten ermöglichen bis zur Errichtung der permanenten Mobilfunkmasten eine nahtlose Netzversorgung.

Digitale Transformation mit der Telekom

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt.

Mit der Zusammenarbeit unterstützt die Telekom die digitale Transformation von Bayer: "Durch ein leistungsstarkes Mobilfunk-Netz schaffen wir die Grundlage für innovative Technologien und digitale Lösungen im Life-Science-Bereich. Nahtlose Konnektivität ist ein Schlüsselelement, um digitale Transformation voranzutreiben und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern", sagt Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland.

„Ob Präzisionslandwirtschaft oder die Datenübertragung in globalen Forschungsteams: Ein zuverlässiges Mobilfunk-Netz ist für uns nicht nur ein technologischer Support, sondern ein Katalysator für Forschung, Entwicklung und eine nachhaltige Landwirtschaft. Gemeinsam mit der Telekom treiben wir die Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse weiter voran und gestalten eine nachhaltige, effiziente und vernetzte Zukunft im Gesundheits- und Agrarbereich“, betont Bernd Lohmann, Senior Vice President, Head of IT Infrastructure & Operations bei Bayer.

Der Vertrag zwischen den beiden Unternehmen ist zunächst auf acht Jahre ausgelegt. Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft werden auch Möglichkeiten für Kooperationen in weiteren Geschäftsfeldern betrachtet.

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