Glasfaserausbau im Rems-Murr-Kreis macht Fortschritte

Die Telekom zieht zum Jahresende Bilanz zum Glasfaserausbau in der Gigabitregion Stuttgart: „Auch im Jahr 2023 hält die Telekom mit über 90 Prozent den Löwenanteil aller in der Region neu mit Glasfaser erschlossenen Haushalte, sagt Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom Deutschland. „Obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die gesamte Branche deutlich komplexer geworden sind, setzen wir die zugesagten Ausbauvorhaben um. Mit unserem Dreiklang aus Kooperationen mit Stadtwerken, gefördertem und Eigenausbau halten wir das Ausbautempo in der Metropolregion hoch.“

Im Rems-Murr-Kreis können bereits über 46.200 Haushalte einen Glasfaseranschluss der Telekom buchen.

„Glasfaserversorgung ist und bleibt für alle Haushalte und Unternehmen im Rems-Murr-Kreis eine zentrale Standortfrage“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel, Vorsitzender des Zweckverbands Breitbandausbau Rems-Murr. „Es zahlt sich aus, dass wir beim Ausbau seit Jahren Tempo gemacht haben. Obwohl das Ausbautempo derzeit aufgrund gestiegener Zinsen und Baukosten abnimmt, erreichen wir weiterhin unsere Ausbauziele. 50 Prozent der Haushalte und Unternehmen im Rems-Murr-Kreis werden bis Ende 2025 an Glasfaser angeschlossen. 25 Prozent der Glasfaseranschlüsse haben wir bereits realisiert. Damit es keine „leeren Netze“ sind, sollten die Nutzer im Landkreis aber auch einen Tarif mit Glasfaseranschluss buchen“, so der Landrat weiter.

Ausbauziele für 2024 fest im Blick

Im kommenden Jahr will die Telekom im Rems-Murr-Kreis weitere rund 11.000 Haushalte im Eigenausbau mit Glasfaser erschließen. Weitere rund 600 Anschlüsse kommen im geförderten Ausbau in Weißen Flecken, Gewerbegebieten und Schulen mit Glasfaser hinzu. Die Qualität im Telekom-Netz kommt auch den Kundinnen und Kunden anderer Kommunikationsanbieter zugute, die Verträge mit der Telekom geschlossen haben, um das Netz für deren Kunden zu nutzen. Durch homogene Ausbaugebiete eines Anbieters innerhalb von Kommunen werden Flickenteppiche bei der Wahl des Kommunikationsanbieters vermieden.

Weitere rund 1.400 Glasfaseranschlüsse sollen in 2024 über die Kooperation mit den Stadtwerken Weinstadt geschaffen werden.

„Wegen der sehr stark gestiegenen Tiefbau- und Kapitalkosten tritt die Marktkonsolidierung früher ein als erwartet. Unter den veränderten Marktbedingungen können wir mit den Ausbaufortschritten im Rems-Murr-Kreis und der Region Stuttgart im laufenden Jahr zufrieden sein. Wir haben ordentlich zugelegt. Mit der Telekom haben wir einen verlässlichen Ausbaupartner an unserer Seite, der das Erreichen unserer Ziele regionsweit nach Kräften unterstützt“, sagt Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragter der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS).

Mobilfunkversorgung weiter ausgebaut

Von den derzeit 124 Mobilfunkstandorten im Rems-Murr-Kreis sind über die Hälfte bereits mit 5G-Technik ausgestattet. Damit können gemäß den Kriterien der Bundesnetzagentur über 85 Prozent der Haushalte superschnelle Mobilfunkverbindungen nutzen, um auch große Datenmengen mobil senden und empfangen zu können. Besonders erfreulich: Ein „weißer Fleck“ im Bereich Rudersberg-Schlechtbach konnte mit der Inbetriebnahme eines Neubaus im November geschlossen werden. Ebenso in der Gemeinde Auenwald. Der neue Mobilfunkstandort versorgt fortan die Ortsteile Unterbrüden, Lippoldsweiler, Hohrweiler und Ebersberg.

Für die kommenden Jahre plant die Telekom für den Landkreis, über 20 Standorte neu zu errichten und an weiteren Bestandsstandorten die neueste Antennentechnik zu ergänzen, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten. Bei der Umsetzung ist die Telekom auf die Unterstützung durch Kommunen und Bürgerinnen und Bürger angewiesen.

Auch in diesem Jahr liegt das Mobilfunknetz der Telekom in allen führenden Tests vorn und wurde zum besten Mobilfunknetz in Deutschland gekürt. So zeichnet der aktuelle Chip Mobilfunk-Netztest das Netz der Telekom zum vierzehnten Mal in Folge als bestes Netz aus. In der Metropole Stuttgart erhält das Mobilfunknetz der Telekom ebenfalls die Bestnote und belegt den ersten Platz.

Kooperation von Deutscher Telekom und der Gigabit Region Stuttgart

Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. An dem Ausbauprogramm beteiligen sich derzeit 178 Kommunen inklusive der Stadt Stuttgart sowie den fünf benachbarten Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben.

Die Rahmenvereinbarung mit der Telekom sieht zudem vor, ein leistungsstarkes 5G-Netz zügig aufzubauen. In deren Mobilfunknetz können gemäß der Bewertungskriterien der Bundesnetzagentur aktuell knapp 95 Prozent aller Haushalte 5G nutzen und über 99 Prozent der Bevölkerung 4G/LTE. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen. In der Region Stuttgart sind weitere Unternehmen im Glasfaserausbau aktiv.



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